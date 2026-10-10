फिर जंतर-मंतर पर कॉकरोच, CJI के कमेंट से आंदोलन तक इनकी पूरी कहानी

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom CJI की टिप्पणी पर कॉकरोच जनता पार्टी का जंतर-मंतर विरोध।

वोटर लिस्ट गड़बड़ी आरोपों पर CEC के इस्तीफे की मांग।

दिल्ली में 600 समर्थक हिरासत में, मेट्रो सेवाएँ प्रतिबंधित।

CJP Jantar Mantar Protest: 10 अक्टूबर 2026 यानी आज होने वाले कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन से पहले दिल्ली के जंतर-मंतर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे लगभग 600 समर्थकों को अलग-अलग जगहों पर हिरासत में ले लिया गया है. इसी के साथ ऐसी खबरें भी हैं कि यूट्यूबर ध्रुव राठी को गुरुग्राम के सेक्टर 56 में स्थित उनके घर से हिरासत में ले लिया गया है.

यह विरोध प्रदर्शन इस वजह से चर्चा में है क्योंकि भारत के मुख्य न्यायाधीश की एक कथित टिप्पणी से शुरू हुआ विवाद अब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग वाले एक बड़े आंदोलन में बदल चुका है. आइए जानते हैं कॉकरोच जनता पार्टी की पूरी कहानी.

कॉकरोच विवाद की शुरुआत आखिर कैसे हुई?

यह विवाद 15 मई 2026 को तब शुरू हुआ जब भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सोशल मीडिया के जरिए गलत जानकारी फैलाने या फिर स्थापित संस्थाओं को चुनौती देने वाले लोगों के बारे में बात करते हुए कथित तौर पर कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल किया. इस टिप्पणी से छात्रों, युवा कार्यकर्ताओं और ऑनलाइन समुदायों में काफी ज्यादा नाराजगी देखने को मिली.

कई समर्थकों के लिए यह विवाद अभिव्यक्ति की आजादी और शक्तिशाली संस्थाओं की आलोचना करने वाले आम नागरिकों के साथ किए जाने वाले व्यवहार का मुद्दा बन गया. जो बात शुरुआत में ऑनलाइन चर्चा मीम्स तक ही सीमित थी वह धीरे-धीरे एक विरोध आंदोलन की पहचान बन गई.





इंटरनेट मीम से कॉकरोच जनता पार्टी तक

कार्यकर्ता अभिजीत दिपके ने इस विवाद को कॉकरोच जनता पार्टी आंदोलन में बदलने में मदद की. इस लेबल को नकारने के बजाय समर्थकों ने इसे विरोध के प्रतीक के तौर पर अपनाया और लोगों का ध्यान खींचने के लिए मजाक, मीम्स और ऑनलाइन अभियानों का सहारा लिया.

शुरुआत में यह आंदोलन छात्रों से जुड़े मुद्दों पर केंद्रित था. जिनमें परीक्षा पेपर लीक होना, शिक्षा में सुधार, भर्ती में अनियमिताएं और प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता जैसे मुद्दे शामिल थे. ये मुद्दे उन युवाओं के लिए जरूरी थे जो रोजगार के अवसरों और शिक्षा प्रणाली की निष्पक्षता को लेकर चिंतित थे.







यह आंदोलन मुख्य चुनाव आयुक्त को क्यों निशाना बना रहा?

दरअसल अब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की जा रही है. कॉकरोच जनता पार्टी और विपक्षी समूह ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया के तहत वोटर लिस्ट में किए गए बदलावों को लेकर आरोप लगाए हैं.

प्रदर्शनकारियों का यह दावा है की वोटर लिस्ट से लगभग 13.47 करोड़ नाम हटा दिए गए हैं और कई मौके पर फॉर्म 6 से जुड़ी आपत्तियों पर ठीक से ध्यान नहीं दिया गया है. ये आरोप आंदोलन के अभियान का मुख्य हिस्सा बन चुके हैं.

जंतर-मंतर पर क्या हो रहा है?

मुख्य चुनाव आयुक्त को दी गई चेतावनी ना माने जाने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने 10 अक्टूबर को जंतर मंतर पर दिल्ली चलो प्रदर्शन की शुरुआत की. दिल्ली पुलिस ने इस प्रस्तावित प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी और बिना इजाजत जुटने वाली भीड़ को रोकने के लिए सुरक्षा बढ़ा दी है.

महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों से आ रहे समर्थकों को हिरासत में लिए जाने की बात भी सामने आ रही है. राजनीतिक हस्तियों को नजरबंद करने और हिरासत में लेने के दावे भी किए जा रहे हैं. इसी के साथ मेट्रो स्टेशनों पर पाबंदियां लगा दी गई हैं और दिल्ली जाने वाली ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है.

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प्रदर्शनकारी अपनी मांगे उठा रहे हैं

पाबंदियों के बावजूद भी कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके और उनके समर्थक जंतर-मंतर पर जुटने की कोशिश कर रहे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक मौके पर ही 150 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया है. आंदोलन के समर्थक जवाबदेही, चुनाव में पारदर्शिता और अपनी चिंताओं पर जवाब की मांग कर रहे हैं.

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