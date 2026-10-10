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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजफिर जंतर-मंतर पर कॉकरोच, CJI के कमेंट से आंदोलन तक इनकी पूरी कहानी

फिर जंतर-मंतर पर कॉकरोच, CJI के कमेंट से आंदोलन तक इनकी पूरी कहानी

CJP Jantar Mantar Protest: दिल्ली में आज कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन चल रहा है. इसी बीच आइए जानते हैं कि कैसे हुआ कॉकरोच जनता पार्टी का जन्म और क्या है उनकी पूरी कहानी.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 10 Oct 2026 11:33 AM (IST)
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  • CJI की टिप्पणी पर कॉकरोच जनता पार्टी का जंतर-मंतर विरोध।
  • वोटर लिस्ट गड़बड़ी आरोपों पर CEC के इस्तीफे की मांग।
  • दिल्ली में 600 समर्थक हिरासत में, मेट्रो सेवाएँ प्रतिबंधित।

CJP Jantar Mantar Protest: 10 अक्टूबर 2026 यानी आज होने वाले कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन से पहले दिल्ली के जंतर-मंतर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे लगभग 600 समर्थकों को अलग-अलग जगहों पर हिरासत में ले लिया गया है. इसी के साथ ऐसी खबरें भी हैं कि यूट्यूबर ध्रुव राठी को गुरुग्राम के सेक्टर 56 में स्थित उनके घर से हिरासत में ले लिया गया है. 

यह विरोध प्रदर्शन इस वजह से चर्चा में है क्योंकि भारत के मुख्य न्यायाधीश की एक कथित टिप्पणी से शुरू हुआ विवाद अब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग वाले एक बड़े आंदोलन में बदल चुका है. आइए जानते हैं कॉकरोच जनता पार्टी की पूरी कहानी.

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कॉकरोच विवाद की शुरुआत आखिर कैसे हुई? 

यह विवाद 15 मई 2026 को तब शुरू हुआ जब भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सोशल मीडिया के जरिए गलत जानकारी फैलाने या फिर स्थापित संस्थाओं को चुनौती देने वाले लोगों के बारे में बात करते हुए कथित तौर पर कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल किया. इस टिप्पणी से छात्रों, युवा कार्यकर्ताओं और ऑनलाइन समुदायों में काफी ज्यादा नाराजगी देखने को मिली. 

कई समर्थकों के लिए यह विवाद अभिव्यक्ति की आजादी और शक्तिशाली संस्थाओं की आलोचना करने वाले आम नागरिकों के साथ किए जाने वाले व्यवहार का मुद्दा बन गया. जो बात शुरुआत में ऑनलाइन चर्चा मीम्स तक ही सीमित थी वह धीरे-धीरे एक विरोध आंदोलन की पहचान बन गई.


फिर जंतर-मंतर पर कॉकरोच, CJI के कमेंट से आंदोलन तक इनकी पूरी कहानी

इंटरनेट मीम से कॉकरोच जनता पार्टी तक 

कार्यकर्ता अभिजीत दिपके ने इस विवाद को कॉकरोच जनता पार्टी आंदोलन में बदलने में मदद की. इस लेबल को नकारने के बजाय समर्थकों ने इसे विरोध के प्रतीक के तौर पर अपनाया और लोगों का ध्यान खींचने के लिए मजाक, मीम्स और ऑनलाइन अभियानों का सहारा लिया. 

शुरुआत में यह आंदोलन छात्रों से जुड़े मुद्दों पर केंद्रित था. जिनमें परीक्षा पेपर लीक होना, शिक्षा में सुधार, भर्ती में अनियमिताएं और प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता जैसे मुद्दे शामिल थे. ये मुद्दे उन युवाओं के लिए जरूरी थे जो रोजगार के अवसरों और शिक्षा प्रणाली की निष्पक्षता को लेकर चिंतित थे.


फिर जंतर-मंतर पर कॉकरोच, CJI के कमेंट से आंदोलन तक इनकी पूरी कहानी

 
यह आंदोलन मुख्य चुनाव आयुक्त को क्यों निशाना बना रहा? 

दरअसल अब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की जा रही है. कॉकरोच जनता पार्टी और विपक्षी समूह ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया के तहत वोटर लिस्ट में किए गए बदलावों को लेकर आरोप लगाए हैं. 

प्रदर्शनकारियों का यह दावा है की वोटर लिस्ट से लगभग 13.47 करोड़ नाम हटा दिए गए हैं और कई मौके पर फॉर्म 6 से जुड़ी आपत्तियों पर ठीक से ध्यान नहीं दिया गया है. ये आरोप आंदोलन के अभियान का मुख्य हिस्सा बन चुके हैं. 

जंतर-मंतर पर क्या हो रहा है? 

मुख्य चुनाव आयुक्त को दी गई चेतावनी ना माने जाने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने 10 अक्टूबर को जंतर मंतर पर दिल्ली चलो प्रदर्शन की शुरुआत की. दिल्ली पुलिस ने इस प्रस्तावित प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी और बिना इजाजत जुटने वाली भीड़ को रोकने के लिए सुरक्षा बढ़ा दी है.

महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों से आ रहे समर्थकों को हिरासत में लिए जाने की बात भी सामने आ रही है. राजनीतिक हस्तियों को नजरबंद करने और हिरासत में लेने के दावे भी किए जा रहे हैं.  इसी के साथ मेट्रो स्टेशनों पर पाबंदियां लगा दी गई हैं और दिल्ली जाने वाली ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है.

यह भी पढ़ें: राजकीय सम्मान से हुआ नाना का अंतिम संस्कार, किन्हें ऐसे देते हैं अंतिम विदाई?

प्रदर्शनकारी अपनी मांगे उठा रहे हैं 

पाबंदियों के बावजूद भी कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके और उनके समर्थक जंतर-मंतर पर जुटने की कोशिश कर रहे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक मौके पर ही 150 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया है. आंदोलन के समर्थक जवाबदेही, चुनाव में पारदर्शिता और अपनी चिंताओं पर जवाब की मांग कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें: शराब की दुकानों से एक दिन में कितना कमाती है दिल्ली, कितना होगा नुकसान?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 10 Oct 2026 11:33 AM (IST)
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Cockroach Janata Party CJP Protest CJP Jantar Mantar Protest
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