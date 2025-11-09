एक्सप्लोरर
क्या होती है जीपीएस स्पूफिंग, इससे फ्लाइट की लैंडिंग पर कितना पड़ता है असर?
What Is GPS Spoofing: दिल्ली एयरपोर्ट पर पहली बार GPS स्पूफिंग से उड़ानें डगमगा गईं. गलत सिग्नल ने जहाजों की दिशा और लैंडिंग सिस्टम को कर दिया भ्रमित. आइए जानें कि यह क्या होता है.
कल्पना कीजिए, आसमान में उड़ता जहाज अचानक अपने रास्ते से भटक जाए और पायलट को लगे कि वो जहां है, दरअसल वहां नहीं है. दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पिछले कुछ दिनों से ऐसा ही हो रहा है, GPS स्पूफिंग की वजह से. यह तकनीक उड़ान के नेविगेशन सिस्टम को भ्रमित कर देती है, जिससे फ्लाइट की लैंडिंग और दिशा पर असर पड़ता है. ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ये स्पूफिंग है क्या और कैसे हवा में उड़ती फ्लाइट को खतरे में डाल देती है?
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 09 Nov 2025 05:30 PM (IST)
जनरल नॉलेज
7 Photos
किन-किन मुस्लिम देशों में है शराब बनाने की फैक्ट्री? नाम जान लेंगे तो उड़ जाएंगे होश
जनरल नॉलेज
7 Photos
नेपाल की लड़कियां सिर्फ इतनी-सी उम्र में बन जाती हैं मां, कितना है यहां का फर्टिलिटी रेट?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
वंदे भारत के उद्घाटन पर छात्रों ने गाया RSS गीत, रेलवे पर भड़के केरल CM; सरकार ने दिए जांच के आदेश
दिल्ली NCR
MCD उपचुनाव के लिए AAP ने किया उम्मीदवारों का ऐलान, जानें कहां से किसे दिया टिकट?
बॉलीवुड
'दीवानियत' हिट होते ही बदली हर्षवर्धन की जिंदगी, अब लेंगे 5 गुना ज्यादा फीस! केआरके का दावा
विश्व
जापान में फिर भयानक भूकंप, 6.7 की तीव्रता के बाद सुनामी का अलर्ट; हजारों घर कराए गए खाली
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion