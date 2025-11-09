क्या होती है जीपीएस स्पूफिंग, इससे फ्लाइट की लैंडिंग पर कितना पड़ता है असर?

विशेषज्ञों का कहना है कि GPS स्पूफिंग सिविल एविएशन के लिए बड़ा खतरा है, क्योंकि इससे न केवल फ्लाइट की दिशा बिगड़ सकती है, बल्कि एयर ट्रैफिक सिस्टम भी गड़बड़ा सकता है. एयरलाइंस ने अपने पायलटों को अलर्ट कर दिया है और सलाह दी है कि वे पुरानी नेविगेशन तकनीक (INS) का इस्तेमाल करें ताकि GPS पर पूरी तरह निर्भरता न रहे.