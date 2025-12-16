कौन हैं Kartik Sharma, जिन्हें IPL ऑक्शन में चेन्नई ने 14.20 करोड़ में खरीदा? बना दिया सबसे महंगा अनकैप्ड प्लेयर
Who is Kartik Sharma: आकिब नबी डार और प्रशांत वीर के बाद कार्तिक शर्मा एक नया नाम उभर कर सामने आया है. IPL 2026 की नीलामी में उन्हें चेन्नई सुपर किंग्स ने 14.20 करोड़ रुपये में खरीद लिया है.
आकिब नबी डार और प्रशांत वीर के बाद कार्तिक शर्मा एक नया नाम उभर कर सामने आया है. IPL 2026 की नीलामी में उन्हें चेन्नई सुपर किंग्स ने 14.20 करोड़ रुपये में खरीद लिया है. कार्तिक शर्मा का बेस प्राइस केवल 30 लाख रुपये था और 14.20 करोड़ रुपये की बोली ने उन्हें आईपीएल इतिहास का सबसे महंगा अनकैप्ड प्लेयर बना दिया है.
कार्तिक शर्मा पर सबसे पहली बोली मुंबई इंडियंस ने लगाई, लेकिन उसके बाद कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच उन्हें खरीदने के लिए तगड़ी जंग देखने को मिली. LSG के हाथ खींचने के बाद चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को टक्कर दी. अंत में CSK ने 14.20 करोड़ की बोली लगाकर 19 वर्षीय कार्तिक शर्मा को खरीदा. बता दें कि कार्तिक एक विकेटकीपर बल्लेबाज हैं.
कौन हैं कार्तिक शर्मा?
कार्तिक शर्मा भारतीय घरेलू क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हैं. उन्हें बड़े शॉट लगाने के लिए जाना जाता है और तूफानी स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हैं. सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 सीजन में 5 मैचों में राजस्थान के लिए 160 के ताबड़तोड़ स्ट्राइक रेट से 133 रन बना चुके हैं. कार्तिक शर्मा की एक खासियत यह भी है कि वो डेथ ओवरों में आकर बड़े शॉट्स लगाते हुए फिनिशर का रोल अदा कर सकते हैं.
राजस्थान के लिए अंडर-14 और फिर अंडर-16 लेवल पर भी नाम कमाया. उन्होंने अपने टी20 करियर में अब तक 12 मैचों में 334 रन बनाए हैं. उनका टी20 स्ट्राइक रेट करीब 163 का है. चूंकि कार्तिक विकेटकीपर होने के साथ-साथ हिटिंग पावर लेकर आते हैं, इससे वो अगले सीजन के लिए कई टीमों की समस्या हल कर सकते थे
यह भी पढ़ें:
IPL 2026 Auction: दिल्ली ने 'सरोजिनी मार्केट' के भाव में डेविड मिलर को खरीदा, बेस प्राइज में बिका यह स्टार बल्लेबाज
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL