भारत-दक्षिण अफ्रीका सीरीज के बीच नितीश रेड्डी की हैट्रिक, टी20 मैच में हैट्रिक लेकर मचाया गदर

हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटभारत-दक्षिण अफ्रीका सीरीज के बीच नितीश रेड्डी की हैट्रिक, टी20 मैच में हैट्रिक लेकर मचाया गदर

SMAT 2025-26: सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मध्य प्रदेश के खिलाफ 112 रनों को डिफेंड करते हुए नितीश कुमार रेड्डी ने तीसरे ही ओवर में हैट्रिक लेकर आंध्र को अच्छी शुरुआत दिलाई. लेकिन उनकी टीम मैच हार गई.

By : शिवम | Updated at : 12 Dec 2025 05:38 PM (IST)
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में नितीश कुमार रेड्डी ने मध्य प्रदेश के खिलाफ हैट्रिक लेकर आंध्र प्रदेश को शानदार शुरुआत दिलाई. उनकी टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 112 रनों पर सिमट गई थी, ऐसे में उनकी हैट्रिक ने मध्य प्रदेश के टॉप आर्डर को बिखेर कर अपनी टीम को वापसी कराई. हालांकि इसके बाद भी आंध्र मैच हार गई.

डीवाई पाटिल कॉलेज ग्राउंड में खेले गए इस मुकाबले में मध्य प्रदेश के कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था. विकेट कीपर बल्लेबाज श्रीकर भरत ने 31 गेंदों में 39 रनों की पारी खेली, लेकिन अन्य ओपनर आश्विन हेब्बार खाता भी नहीं खोल पाए. तीसरे नंबर पर आए शाइक रशीद भी शून्य पर आउट हुए. तब चौथे नंबर पर आकर नितीश कुमार रेड्डी ने भरत के साथ 50 रनों की साझेदारी की. रेड्डी ने 25 रन बनाए, लेकिन इस जोड़ी के टूटने के बाद आने वाले बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए.

नितीश कुमार रेड्डी ने ली हैट्रिक

आंध्र प्रदेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 112 रन बनाए. मध्य प्रदेश के लिए लक्ष्य छोटा था, लेकिन नितीश कुमार रेड्डी की हैट्रिक ने मैच आंध्र के लिए भी बना दिया. रेड्डी ने तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर हर्ष गवली का विकेट लिया, उन्होंने 5 रन बनाए. ये मध्य प्रदेश का पहला विकेट था. इसकी अगली गेंद पर उन्होंने नए बल्लेबाज हरप्रीत सिंह भाटिया को कैच आउट कराया. ओवर की आखिरी गेंद पर रेड्डी ने कप्तान रजत पाटीदार को बोल्ड किया.

4 विकेट से जीती मध्य प्रदेश टीम

नितीश की हैट्रिक के बाद मध्य प्रदेश टीम पर दबाव बढ़ गया था, छोटे लक्ष्य के बावजूद टीम पर हार का खतरा मंडराने लगा था. इसके बाद वेंकटेश अय्यर भी 22 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. तब ऋषभ चौहान और राहुल बाथम 73 रनों की साझेदारी कर टीम को जीत की दहलीज पर लेकर गए. मध्य प्रदेश ने 17.3 ओवरों में लक्ष्य हासिल कर 4 विकेट से जीत दर्ज की.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Published at : 12 Dec 2025 05:38 PM (IST)
Tags :
Hat-Trick Syed Mushtaq Ali Trophy Andhra Pradesh Cricket Nitish Kumar Reddy SMAT 2025
