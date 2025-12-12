आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म ‘धुरंधर’ को आमजन के साथ ही एक्टर्स का भी जमकर प्यार मिल रहा है. बॉक्स ऑफिस पर तो फिल्म धमाल मचा ही रही है. साथ ही कहानी, कास्टिंग, डायरेक्शन और गाने खूब तारीफ बटोर रहे हैं.

बता दें कि इससे पहले करण जौहर,विवेक रंजन अग्निहोत्री, ऋतिक रोशन, राकेश पंडित और तारा शर्मा समेत कई सितारों ने फिल्म की तारीफ करते हुए पोस्ट शेयर कर चुके हैं. अब एक्टर अल्लू अर्जुन और डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने फिल्म का रिव्यू किया है.

अल्लू अर्जुन ने किया रिव्यू

'पुष्पा' स्टार अल्लू अर्जुन ने रणवीर सिंह को अपना भाई बताते हुए कहा कि उनकी मैग्नेटिक एनर्जी और वर्सेटिलिटी ने फिल्म में धमाल मचा दिया है. अल्लू अर्जुन ने अक्षय खन्ना की करिश्माई मौजूदगी, संजय दत्त, आर.माधवन, अर्जुन रामपाल और बाकी कलाकारों की मजबूत परफॉर्मेंस की भी तारीफ की. खास तौर पर सारा अर्जुन की प्यारी मौजूदगी का जिक्र किया. उन्होंने पूरी टीम, टेक्नीशियन्स, जियो स्टूडियोज और खासकर डायरेक्टर आदित्य धर को बधाई देते हुए दर्शकों से फिल्म देखने की अपील भी की.





अल्लू अर्जुन ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर लिखा,'जस्ट धुरंधर देखी. यह एक शानदार फिल्म है. जिसमें बेहतरीन परफॉर्मेंस, शानदार टेक्निकल टीम और कमाल का साउंडट्रैक है.' आदित्य धर गारू ने पूरे स्वैग के साथ कमाल कर दिया. इस फिल्म को जरूर देखें और आनंद लें.'

View this post on Instagram A post shared by Rohit Shetty (@itsrohitshetty)

फिल्म से काफी प्रभावित हुए रोहित शेट्टी

अल्लू अर्जुन के अलावा 'सिंघम' डायरेक्टर रोहित शेट्टी भी फिल्म से काफी प्रभावित हुए. रोहित ने इंस्टाग्राम पर आदित्य धर, रणवीर सिंह समेत अन्य कलाकारों की तारीफ करते हुए लिखा, 'आदित्य धर और उनकी टीम को सलाम. आपने कमाल कर दिया. रणवीर मेरे भाई. 'अपना समय आ गया'.अक्षय खन्ना को लंबे समय बाद वो प्यार और इज्जत मिलते देखकर बहुत खुश हूं. इसके वह हकदार है. आदित्य, मुझे आज भी उरी की रिलीज से पहले वाली रात याद है. जब हम सब साथ मिलकर फिल्म देख रहे थे.उरी से लेकर धुरंधर तक निर्माता और निर्देशक के रूप में आपका सफर प्रेरणादायक है. मुझे तुम पर गर्व है भाई.ये नया हिंदी सिनेमा है अब ये घुस के मारेगा.'