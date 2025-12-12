ICSI ने जारी किए CS दिसंबर परीक्षा के एडमिट कार्ड, तुरंत डाउनलोड करें

इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (ICSI) ने दिसंबर 2025 में होने वाली कंपनी सेक्रेटरी (CS) परीक्षा के लिए इंतजार खत्म कर दिया है. संस्था ने एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल दोनों कार्यक्रमों के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. अब सभी छात्र और छात्राएं, जो इस परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं, ICSI की आधिकारिक वेबसाइट icsi.edu पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.



दिसंबर सत्र की CS परीक्षा 22 दिसंबर 2025 से 29 दिसंबर 2025 तक आयोजित होंगी. यानी कुल आठ दिनों तक परीक्षा चलेगी, जिसमें अलग-अलग विषयों की परीक्षा तय समय अनुसार होंगी. ICSI ने उम्मीदवारों को पहले ही सलाह दी है कि वे समय रहते अपने एडमिट कार्ड पर दी गई सभी जानकारियों को पढ़ लें, परीक्षा केंद्र का पता नोट कर लें और परीक्षा के दिन समय से पहले केंद्र पर पहुंचे ताकि किसी भी तरह की परेशानी से बचा जा सके. हर साल कई छात्रों को परीक्षा केंद्र ढूंढने में दिक्कत होती है, इसलिए संस्था ने इस बार खास तौर पर कहा है कि उम्मीदवार परीक्षा से एक दिन पहले ही लोकेशन देख लें.



ICSI की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया है कि दिसंबर परीक्षा के एडमिट कार्ड डाक के माध्यम से नहीं भेजे जाएंगे. इसका मतलब है कि हर उम्मीदवार को स्वयं ही वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा. डाउनलोड करने के बाद एडमिट कार्ड का प्रिंट निकालना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अधिकांश परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल में डाउनलोड कॉपी को मान्य नहीं माना जाता है. ICSI ने बताया कि एडमिट कार्ड पर मौजूद सभी जानकारियों को ध्यान से जांचें. इनमें आपका नाम, फोटो, साइन, रजिस्ट्रेशन नंबर, परीक्षा केंद्र का नाम और पूरा पता, परीक्षा की तारीख और समय जैसी अहम जानकारी शामिल होती है. अगर इनमें कोई गलती हो तो परीक्षा तक इंतजार न करें, बल्कि तुरंत संस्था से संपर्क करें ताकि समय पर सुधार किया जा सके.



जरूरी निर्देश जरूर पढ़ें



एडमिट कार्ड के साथ दिए गए जरूरी निर्देश भी परीक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं. इनमें बताया जाता है कि परीक्षा केंद्र पर कौन-सी चीजें ले जानी हैं और कौन-सी नहीं. उदाहरण के लिए, कई केंद्रों पर बैग, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं या नोट्स ले जाना पूरी तरह से मना होता है. अगर उम्मीदवार इन निर्देशों को समय रहते नहीं पढ़ते, तो परीक्षा के दिन उन्हें परेशानी हो सकती है. ICSI ने विशेष रूप से यह भी कहा है कि अगर किसी उम्मीदवार को एडमिट कार्ड में कोई त्रुटि दिखे या डाउनलोड करने में दिक्कत आए, तो वह तुरंत ईमेल कर सकता है. इसके लिए संस्था ने आधिकारिक ईमेल आईडी enroll@icsi.edu जारी की है.



कैसे करें डाउनलोड?



अब बात करें एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया की. यह प्रक्रिया बेहद आसान है और कोई भी उम्मीदवार कुछ मिनटों में अपना एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकता है. सबसे पहले उम्मीदवार को ICSI की आधिकारिक वेबसाइट icsi.edu पर जाना होगा. इसके बाद होम पेज पर उपलब्ध “ICSI CS December 2025 Admit Card” लिंक पर क्लिक करना है. लिंक खुलने पर एक नया पेज दिखाई देगा, जहाँ उम्मीदवारों को अपना लॉगिन डिटेल -जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करना होगा. जानकारी भरने के बाद जैसे ही सबमिट पर क्लिक किया जाएगा, एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगा.

यह भी पढ़ें - Nursery Admission 2026-27: दिल्ली में नर्सरी में एडमिशन, स्कूलों की अभिभावकों से नजदीकी स्कूल चुनने की अपील

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI