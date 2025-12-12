हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
ICSI ने जारी किए CS दिसंबर परीक्षा के एडमिट कार्ड, तुरंत डाउनलोड करें

ICSI ने जारी किए CS दिसंबर परीक्षा के एडमिट कार्ड, तुरंत डाउनलोड करें

ICSI ने दिसंबर 2025 में होने वाली CS परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. जिन्हें उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 12 Dec 2025 04:20 PM (IST)
इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (ICSI) ने दिसंबर 2025 में होने वाली कंपनी सेक्रेटरी (CS) परीक्षा के लिए इंतजार खत्म कर दिया है. संस्था ने एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल दोनों कार्यक्रमों के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. अब सभी छात्र और छात्राएं, जो इस परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं, ICSI की आधिकारिक वेबसाइट icsi.edu पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

दिसंबर सत्र की CS परीक्षा 22 दिसंबर 2025 से 29 दिसंबर 2025 तक आयोजित होंगी. यानी कुल आठ दिनों तक परीक्षा चलेगी, जिसमें अलग-अलग विषयों की परीक्षा तय समय अनुसार होंगी. ICSI ने उम्मीदवारों को पहले ही सलाह दी है कि वे समय रहते अपने एडमिट कार्ड पर दी गई सभी जानकारियों को पढ़ लें, परीक्षा केंद्र का पता नोट कर लें और परीक्षा के दिन समय से पहले केंद्र पर पहुंचे ताकि किसी भी तरह की परेशानी से बचा जा सके. हर साल कई छात्रों को परीक्षा केंद्र ढूंढने में दिक्कत होती है, इसलिए संस्था ने इस बार खास तौर पर कहा है कि उम्मीदवार परीक्षा से एक दिन पहले ही लोकेशन देख लें.

ICSI की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया है कि दिसंबर परीक्षा के एडमिट कार्ड डाक के माध्यम से नहीं भेजे जाएंगे. इसका मतलब है कि हर उम्मीदवार को स्वयं ही वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा. डाउनलोड करने के बाद एडमिट कार्ड का प्रिंट निकालना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अधिकांश परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल में डाउनलोड कॉपी को मान्य नहीं माना जाता है. ICSI ने बताया कि एडमिट कार्ड पर मौजूद सभी जानकारियों को ध्यान से जांचें. इनमें आपका नाम, फोटो, साइन, रजिस्ट्रेशन नंबर, परीक्षा केंद्र का नाम और पूरा पता, परीक्षा की तारीख और समय जैसी अहम जानकारी शामिल होती है. अगर इनमें कोई गलती हो तो परीक्षा तक इंतजार न करें, बल्कि तुरंत संस्था से संपर्क करें ताकि समय पर सुधार किया जा सके.

जरूरी निर्देश जरूर पढ़ें

एडमिट कार्ड के साथ दिए गए जरूरी निर्देश भी परीक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं. इनमें बताया जाता है कि परीक्षा केंद्र पर कौन-सी चीजें ले जानी हैं और कौन-सी नहीं. उदाहरण के लिए, कई केंद्रों पर बैग, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं या नोट्स ले जाना पूरी तरह से मना होता है. अगर उम्मीदवार इन निर्देशों को समय रहते नहीं पढ़ते, तो परीक्षा के दिन उन्हें परेशानी हो सकती है. ICSI ने विशेष रूप से यह भी कहा है कि अगर किसी उम्मीदवार को एडमिट कार्ड में कोई त्रुटि दिखे या डाउनलोड करने में दिक्कत आए, तो वह तुरंत ईमेल कर सकता है. इसके लिए संस्था ने आधिकारिक ईमेल आईडी enroll@icsi.edu जारी की है.

कैसे करें डाउनलोड?

अब बात करें एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया की. यह प्रक्रिया बेहद आसान है और कोई भी उम्मीदवार कुछ मिनटों में अपना एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकता है. सबसे पहले उम्मीदवार को ICSI की आधिकारिक वेबसाइट icsi.edu पर जाना होगा. इसके बाद होम पेज पर उपलब्ध “ICSI CS December 2025 Admit Card” लिंक पर क्लिक करना है. लिंक खुलने पर एक नया पेज दिखाई देगा, जहाँ उम्मीदवारों को अपना लॉगिन डिटेल -जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करना होगा. जानकारी भरने के बाद जैसे ही सबमिट पर क्लिक किया जाएगा, एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगा.

रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Read
Published at : 12 Dec 2025 04:20 PM (IST)
ICSI CS December Admit Card 2025 CS Exam Admit Card Download
