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अगर ब्लैक होल के करीब चली जाए धरती तो क्या होगा, जानें क्या पड़ेगा पृथ्वी पर असर
Black Hole: क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हमारी पृथ्वी किसी ब्लैक होल के करीब चली गई तो क्या असर होगा? आइए जानते हैं.
Black Hole: ब्लैक होल ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली चीजों में से एक है. इनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी ज्यादा होती है कि रोशनी भी इनसे बचकर नहीं निकल सकती. अगर कभी पृथ्वी किसी ब्लैक होल के खतरनाक रूप से करीब पहुंच गई तो इसके नतीजे काफी ज्यादा भयानक होंगे. आइए जानते हैं कि पृथ्वी पर कैसा पड़ेगा असर.
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Published at : 14 Apr 2026 09:20 AM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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