अगर ब्लैक होल के करीब चली जाए धरती तो‌ क्या होगा, जानें क्या पड़ेगा पृथ्वी पर असर

जैसे जैसे पृथ्वी किसी ब्लैक होल के करीब पहुंचती है उसके पास वाले और दूर वाले हिस्सों के बीच गुरुत्वाकर्षण खिंचाव का अंतर काफी ज्यादा बढ़ जाता है. इस ग्रह खिंचकर एक लंबी और पतली आकृति में बदल जाएगा. इस प्रक्रिया को स्पैगेटिफिकेशन कहते हैं. इसके बाद यह जबरदस्त बल पृथ्वी की पूरी बनावट को खत्म कर देगा.