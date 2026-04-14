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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजअगर ब्लैक होल के करीब चली जाए धरती तो‌ क्या होगा, जानें क्या पड़ेगा पृथ्वी पर असर

अगर ब्लैक होल के करीब चली जाए धरती तो‌ क्या होगा, जानें क्या पड़ेगा पृथ्वी पर असर

Black Hole: क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हमारी पृथ्वी किसी ब्लैक होल के करीब चली गई तो क्या असर होगा? आइए जानते हैं.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 14 Apr 2026 09:20 AM (IST)
Black Hole: क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हमारी पृथ्वी किसी ब्लैक होल के करीब चली गई तो क्या असर होगा? आइए जानते हैं.

Black Hole: ब्लैक होल ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली चीजों में से एक है. इनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी ज्यादा होती है कि रोशनी भी इनसे बचकर नहीं निकल सकती. अगर कभी पृथ्वी किसी ब्लैक होल के खतरनाक रूप से करीब पहुंच गई तो इसके नतीजे काफी ज्यादा भयानक होंगे. आइए जानते हैं कि पृथ्वी पर कैसा पड़ेगा असर.

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जैसे जैसे पृथ्वी किसी ब्लैक होल के करीब पहुंचती है उसके पास वाले और दूर वाले हिस्सों के बीच गुरुत्वाकर्षण खिंचाव का अंतर काफी ज्यादा बढ़ जाता है. इस ग्रह खिंचकर एक लंबी और पतली आकृति में बदल जाएगा. इस प्रक्रिया को स्पैगेटिफिकेशन कहते हैं. इसके बाद यह जबरदस्त बल पृथ्वी की पूरी बनावट को खत्म कर देगा.
जैसे जैसे पृथ्वी किसी ब्लैक होल के करीब पहुंचती है उसके पास वाले और दूर वाले हिस्सों के बीच गुरुत्वाकर्षण खिंचाव का अंतर काफी ज्यादा बढ़ जाता है. इस ग्रह खिंचकर एक लंबी और पतली आकृति में बदल जाएगा. इस प्रक्रिया को स्पैगेटिफिकेशन कहते हैं. इसके बाद यह जबरदस्त बल पृथ्वी की पूरी बनावट को खत्म कर देगा.
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किसी ब्लैक होल के करीब गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली हो जाता है कि वह खुद समय पर भी असर डालता है. आइंस्टीन के सिद्धांत के मुताबिक बाहरी ब्रह्मांड की तुलना में पृथ्वी पर समय काफी धीमा हो जाएगा. दूर से देखने वालों को पृथ्वी पर हर चीज धीमी गति में चलती हुई दिखाई देगी.
किसी ब्लैक होल के करीब गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली हो जाता है कि वह खुद समय पर भी असर डालता है. आइंस्टीन के सिद्धांत के मुताबिक बाहरी ब्रह्मांड की तुलना में पृथ्वी पर समय काफी धीमा हो जाएगा. दूर से देखने वालों को पृथ्वी पर हर चीज धीमी गति में चलती हुई दिखाई देगी.
Published at : 14 Apr 2026 09:20 AM (IST)
Tags :
Black Hole Space Science Earth Destruction

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