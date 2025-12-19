बुर्का पहनने को लेकर इस्लाम में क्या हैं नियम, कितना जरूरी मानते हैं इसे?

इस्लाम में पुरुषों और महिलाओं, दोनों के लिए शालीनता (हया) के नियम तय किए गए हैं. महिलाओं के संदर्भ में, कुरान के सूरा अन-नूर और सूरा अल-अहजाब में इस बात का संकेत मिलता है कि महिलाओं को अपनी सुंदरता का प्रदर्शन उन लोगों के सामने नहीं करना चाहिए जो उनके परिवार (महरम) का हिस्सा नहीं हैं.