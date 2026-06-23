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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजMars Mirror Formula: क्या मंगल पर था प्राचीन जीवन? जानें क्या है मिरर फॉर्मूला जो खोलेगा लाल ग्रह का इतिहास

Mars Mirror Formula: क्या मंगल पर था प्राचीन जीवन? जानें क्या है मिरर फॉर्मूला जो खोलेगा लाल ग्रह का इतिहास

Mars Mirror Formula: वैज्ञानिक अब मंगल ग्रह पर जीवन खोजने के और भी करीब आ चुके हैं. आइए जानते हैं क्या है मिरर फॉर्मूला.

Written By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 23 Jun 2026 06:16 PM (IST)
Mars Mirror Formula: वैज्ञानिक अब मंगल ग्रह पर जीवन खोजने के और भी करीब आ चुके हैं. आइए जानते हैं क्या है मिरर फॉर्मूला.

Mars Mirror Formula: क्या कभी मंगल ग्रह पर जीवन था? यह सवाल सदियों से वैज्ञानिकों को काफी ज्यादा आकर्षित करता आ रहा है. लेकिन हाल ही में हुई कुछ खोजों ने शोधकर्ताओं को इसका जवाब खोजने के पहले से भी कहीं ज्यादा करीब ला दिया है. लाल ग्रह पर प्राचीन नदी, ऑर्गेनिक कंपाउंड और अजीब तरह की चट्टानों के सबूत पहले ही मिल चुके हैं. अब वैज्ञानिक मिरर फॉर्मूला या फिर काइरलिटी एनालिसिस जैसी एडवांस्ड तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं. आइए जानते हैं क्या है यह तकनीक.

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वैज्ञानिक काइलर मॉलिक्युल्स नाम के खास ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टडी कर रहे हैं. ये दो मिरर इमेज रूप में मौजूद होते हैं जिन्हें एनानटिओमर्स कहा जाता है. ये मॉलिक्युल्स किसी व्यक्ति के बाएं और दाएं हाथ जैसे ही होते हैं. यानी कि संरचना में एक जैसे लेकिन एक दूसरे पर पूरी तरह से ओवरलैप नहीं हो सकते.
वैज्ञानिक काइलर मॉलिक्युल्स नाम के खास ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टडी कर रहे हैं. ये दो मिरर इमेज रूप में मौजूद होते हैं जिन्हें एनानटिओमर्स कहा जाता है. ये मॉलिक्युल्स किसी व्यक्ति के बाएं और दाएं हाथ जैसे ही होते हैं. यानी कि संरचना में एक जैसे लेकिन एक दूसरे पर पूरी तरह से ओवरलैप नहीं हो सकते.
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जब मॉलिक्युल्स बिना किसी जैविक गतिविधि के प्राकृतिक रूप से बनते हैं तो दोनों मिरर रूप बराबर मात्रा में दिखाई देते हैं. हालांकि जीवित जीव अक्सर एक रूप को दूसरे की तुलना में ज्यादा पसंद करते हैं. मंगल पर हो रहे इस असंतुलन का पता लगाना प्राचीन जीवन के सबसे मजबूत संकेतों में से एक बन सकता है.
जब मॉलिक्युल्स बिना किसी जैविक गतिविधि के प्राकृतिक रूप से बनते हैं तो दोनों मिरर रूप बराबर मात्रा में दिखाई देते हैं. हालांकि जीवित जीव अक्सर एक रूप को दूसरे की तुलना में ज्यादा पसंद करते हैं. मंगल पर हो रहे इस असंतुलन का पता लगाना प्राचीन जीवन के सबसे मजबूत संकेतों में से एक बन सकता है.
Published at : 23 Jun 2026 06:16 PM (IST)
Tags :
Red Planet Ancient Life Mars Mirror Formula

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