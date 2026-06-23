जब मॉलिक्युल्स बिना किसी जैविक गतिविधि के प्राकृतिक रूप से बनते हैं तो दोनों मिरर रूप बराबर मात्रा में दिखाई देते हैं. हालांकि जीवित जीव अक्सर एक रूप को दूसरे की तुलना में ज्यादा पसंद करते हैं. मंगल पर हो रहे इस असंतुलन का पता लगाना प्राचीन जीवन के सबसे मजबूत संकेतों में से एक बन सकता है.