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Mars Mirror Formula: क्या मंगल पर था प्राचीन जीवन? जानें क्या है मिरर फॉर्मूला जो खोलेगा लाल ग्रह का इतिहास
Mars Mirror Formula: वैज्ञानिक अब मंगल ग्रह पर जीवन खोजने के और भी करीब आ चुके हैं. आइए जानते हैं क्या है मिरर फॉर्मूला.
Mars Mirror Formula: क्या कभी मंगल ग्रह पर जीवन था? यह सवाल सदियों से वैज्ञानिकों को काफी ज्यादा आकर्षित करता आ रहा है. लेकिन हाल ही में हुई कुछ खोजों ने शोधकर्ताओं को इसका जवाब खोजने के पहले से भी कहीं ज्यादा करीब ला दिया है. लाल ग्रह पर प्राचीन नदी, ऑर्गेनिक कंपाउंड और अजीब तरह की चट्टानों के सबूत पहले ही मिल चुके हैं. अब वैज्ञानिक मिरर फॉर्मूला या फिर काइरलिटी एनालिसिस जैसी एडवांस्ड तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं. आइए जानते हैं क्या है यह तकनीक.
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Published at : 23 Jun 2026 06:16 PM (IST)
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