सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो ने लोगों के होश उड़ा रखे हैं. वीडियो में दिखता है कि एक बड़ी सी मूर्ति जिसे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बताया जा रहा है एक तूफान के दौरान तेज हवा के झोंके से गिर जाती है. जिसके बाद वहां खड़े लोगों में और बाजार में अफरा तफरी का माहौल बन जाता है. वीडियो वायरल होने के बाद अब हर किसी के मन में ये सवाल है कि दुनिया के सात अजूबों में से एक अजूबा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी क्या सच में गिर गई? आइए आपको बताते हैं क्या है वायरल वीडियो में और क्या है इसकी सच्चाई.

तेज हवा से गिर गई स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी?

दरअसल, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में दिख रहा है कि एक स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तरह दिखने वाली मूर्ति तूफान के दौरान गिरती दिखाई दे रही है. इस दौरान मूर्ति के नीचे कई सारी गाड़ियां खड़ी हैं लेकिन मूर्ति गिरने से वहां कोई हताहत नहीं होता है क्योंकि वक्त रहते लोग वहां से अपनी गाड़ियां हटा लेते हैं. वीडियो दिखने में काफी खतरनाक है और कई लोग तो इसे एआई तक बता रहे हैं, लेकिन वीडियो एआई नहीं है और ये सच है कि स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी गिरी है, लेकिन ये वो वाली स्टैच्यू नहीं है जिसे दुनिया के 7 अजूबों में शुमार किया गया है.

स्टेचू ऑफ़ लिबर्टी का ये रेप्लीका ब्राज़ील के गुआईबा में सन 1900 के करीब बनाया गया था.

ब्राजिल के गुआइबा शहर में आया था भीषण तूफान

आपको बता दें कि ये मू्र्ति ब्राजिल के गुआइबा शहर में स्थित है. इसकी ऊंचाई 114 फीट है और ये शहर के ज्यादातर रिटेल और सुपरमार्केट के बाहर लगी हुई है. स्थानीय अधिकारियों और कंपनी के मालिक के अनुसार ये मूर्ति उस वक्त गिरी जब गुआइबा शहर में भीषण तूफान आया और शहर के एक बड़े रिटेल स्टोर के बाहर लगी ये मूर्ति गिर गई. हालांकि इस घटना में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई लेकिन गिरने से मूर्ति का सिर चकनाचूर हो गया.

यूजर्स ने ली राहत की सांस, बोले कोई हताहत नहीं हुई

वीडियो को @SonOfBharat7 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...अब तो पूरी दुनिया में ही लिबर्टी पर खतरा मंडरा रहा है. एक और यूजर ने लिखा...इतनी बड़ी प्रतिमा गिरने के बाद भी कोई हताहत नहीं हुई ये अच्छी बात है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...चलो कम से कम हवा से गिरी है, वरना कई जगह तो भ्रष्टाचार से गिर जाती है.

