'मैं दिल्ली के लोगों से माफी मांगता हूं', प्रदूषण का जिक्र कर बोले पर्यावरण मंत्री सिरसा

देश की राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण की गंभीर समस्या बरकरार है. दिल्ली में वायु प्रदूषण के चलते लोगों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं. इस बीच पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने दिल्ली के लोगों से माफी मांगते हुए कहा है कि किसी भी सरकार के लिए सिर्फ नौ-दस महीनों में प्रदूषण को पूरी तरह खत्म करना नामुमकिन है. उन्होंने आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस को भी इसके लिए जिम्मेदार ठहराया.

दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, ''दिल्ली में हमारी सरकार हर महीने औसत AQI को बेहतर करने में जुटी है. मैं दिल्ली के लोगों से माफी मांगते हुए इतना कहना चाहता हूं कि 9-10 महीनों में कोई सरकार आपको पूरा का पूरा पॉल्यूशन को साफ कर सके, ऐसा असंभव है. लेकिन दिल्लीवासियों आपको बताना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी की सरकार जो बेईमानी करके, छल करके गई है, हमने उसे बेहतर करके AQI कम किया है.''

Delhi: Minister Manjinder Singh Sirsa says, "...I want to apologize to the people of Delhi and say that it is impossible for any government to completely eliminate pollution in just nine-ten months. However, I want to assure Delhi residents that we have worked tirelessly to… pic.twitter.com/xYiY6zAJDQ — IANS (@ians_india) December 16, 2025

AAP और कांग्रेस की वजह से प्रदूषण की बीमारी- सिरसा

सिरसा ने आगे कहा, ''हम अगर इसी तरह से प्रदूषण को कम करते जाएंगे तभी दिल्ली को साफ हवा देनी संभव है. ये 10-12 साल से आम आदमी पार्टी और 15 साल की कांग्रेस की पिछली सरकार की बीमारी है. अभी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी मास्क लगाने की बातें कहे तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि पिछले साल आपके मास्क कहां थे? पिछले साल तो इससे ज्यादा प्रदूषण था.''

'दिल्ली में पॉल्यूशन से लोगों की सेहत को नुकसान'

उन्होंने ये भी कहा, ''पिछले साल इससे ज्यादा गंदे दिन थे. पिछले साल अगर हम आज के दिन की भी बात करें तो AQI 380 था लेकिन न राहुल गांधी और ना ही प्रियंका गांधी दिखे. ये लोग आम आदमी पार्टी के साथ मिले हुए थे. आज इनको सभी बातें याद आई हैं. बिल्कुल दिल्ली में पॉल्यूशन है, बच्चों की सेहत को नुकसान हो रहा है लेकिन ये आम आदमी पार्टी की देन है, जिसे हम ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं. हम तो एक डॉक्टर की तरह रोज कार्रवाई कर रहे हैं लेकिन ये लोगों को बीमार करने का काम आम आदमी पार्टी देकर गई है.''

बता दें कि मंगलवार (16 दिसंबर) सुबह राष्ट्रीय राजधानी की वायु गुणवत्ता (एक्यूआई) में कुछ सुधार देखा गया, जहां एक्यूआई एक दिन पहले के 498 के मुकाबले 377 रहा. हालांकि शहर में धुंध छाई रही और विजिबिलिटी भी कम रही.