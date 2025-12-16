हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटबांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान IPL ऑक्शन में मालामाल, 9.20 करोड़ रुपये में बिके; टिम सीफर्ट को भी मिला खरीदार

IPL 2026 Auction: बांग्लादेशी गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल ऑक्शन में बड़ी रकम मिली, KKR ने उन्हें 9 करोड़ 20 लाख रुपये में खरीदा. CSK भी उन्हें खरीदना चाहती थी.

By : शिवम | Updated at : 16 Dec 2025 07:35 PM (IST)
कोलकाता नाइट राइडर्स ने बांग्लादेश के गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को 9.2 करोड़ रुपये की बड़ी राशि के साथ अपने स्क्वाड में शामिल किया. मुस्तफिजुर को खरीदने के लिए चेन्नई सुपर किंग्स भी दिलचस्पी दिखा रही थी, लेकिन अंतिम बोली केकेआर ने जीती. न्यूजीलैंड के प्लेयर टिम सीफर्ट को भी आईपीएल 2026 ऑक्शन में केकेआर ने खरीदा.

आईपीएल 2026 ऑक्शन में कोलकाता नाइट राइडर्स के बाद सबसे ज्यादा पर्स बैलेंस था. केकेआर के पास 64.3 करोड़ रुपये थे. उन्होंने पहले कैमरून ग्रीन को 25.2 करोड़ रुपये में खरीदा. इसके बाद मथीशा पथिराना के लिए भी उन्होंने 18 करोड़ रुपये खर्च किए. इसके बाद केकेआर ने तीसरी सबसे बड़ी बोली मुस्तफिजुर रहमान पर लगाई.

मुस्तफिजुर रहमान आईपीएल 2026

कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुस्तफिजुर रहमान को 9 करोड़ 20 लाख रुपये में खरीदा, उनका बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये था. मुस्तफिजुर के आईपीएल रिकॉर्ड की बात करें तो वह 5 टीमों के लिए 60 मैच खेल चुके हैं. उनके आईपीएल में 65 विकेट हैं. पिछले संस्करण वह दिल्ली कैपिटल्स में रिप्लेसमेंट बनकर शामिल हुए थे, तब उन्होंने 3 मैचों में 4 विकेट लिए थे.

टिम सीफर्ट को भी KKR ने खरीदा

टिम सीफर्ट को केकेआर ने उनके बेस प्राइस (1.5 करोड़ रुपये) पर खरीदा. बता दें कि वह 2021 में इस टीम (KKR) के लिए खेल चुके हैं. 2022 में वह दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा थे. आईपीएल में खेले 3 मैचों में उनके 26 रन हैं.

केकेआर द्वारा खरीदे प्लेयर्स

  • कैमरून ग्रीन - 25.2 करोड़
  • मथीशा पथिराना- 18 करोड़
  • मुस्तफिजुर रहमान- 9.2 करोड़ 
  • तेजस्वी सिंह- 3 करोड़ 
  • फिन एलन- 2 करोड़ 
  • टिम सीफर्ट- 1.5 करोड़ 
  • राहुल त्रिपाठी- 75 लाख
  • दक्ष कामरा- 30 लाख
  • सार्थक रंजन- 30 लाख
  • प्रशांत सोलंकी- 30 लाख
  • कार्तिक त्यागी- 30 लाख

कोलकाता नाइट राइडर्स के ऑक्शन से पहले 13 स्लॉट्स खाली थी, टीम 11 खिलाड़ियों को खरीद चुकी हैं और 2 को और खरीद सकती है. बता दें कि टीम ने अपने मजबूत पर्स का अच्छे से इस्तेमाल किया है, टीम सबसे चर्चित प्लेयर कैमरून ग्रीन को अपने दल में शामिल करने में कामयाब रही. ग्रीन आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे विदेशी प्लेयर बन गए हैं.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Published at : 16 Dec 2025 07:21 PM (IST)
Mustafizur Rahman Tim Seifert KKR Squad INDIAN PREMIER LEAGUE IPL Auction Live KOLKATA KNIGHT RIDERS IPL 2026 Auction
