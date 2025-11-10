एक्सप्लोरर
इन देशों के पास है दुनिया के हर हिस्से में तबाही मचाने वाली मिसाइल, यूं ही नहीं कहे जाते सुपरपॉवर
Top Intercontinental Missiles: दुनिया की असली ताकत अब मिसाइल रेंज और आधुनिकता से नापी जाती है. आइए जानते हैं कि दुनिया के किन देशों के पास बेहतरीन मिसाइलों की ताकत है.
सोचिए एक ऐसा पल जब किसी देश का दबाव सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि जमीन-आसमान तक मरने वाले हथियारों से तय होता हो. आज कुछ देशों के पास ऐसी मिसाइलें हैं जो महाद्वीपों को निशाना बना सकती हैं, और यही उन्हें वैश्विक पावर बनाती हैं. इन मिसाइलों की रेंज, संख्या और आधुनिकता ही अंतरराष्ट्रीय नीति, सैन्य रणनीति और सुरक्षा संतुलन को पलट देती है. सवाल यह है कि किन देशों के पास ये ताकत है.
Published at : 10 Nov 2025 08:28 AM (IST)
