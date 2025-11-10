इन देशों के पास है दुनिया के हर हिस्से में तबाही मचाने वाली मिसाइल, यूं ही नहीं कहे जाते सुपरपॉवर

कुछ मशहूर मिसाइलें इस तसवीर को और स्पष्ट करती हैं. अमेरिका-यूके के Trident II (D5) SLBM पनडुब्बियों से दागे जाते हैं और महाद्वीपीय रेंज में भारी प्रभाव रखते हैं. रूस का नया RS-28 Sarmat और चीन का DF-41 लंबे रेंज और मल्टी-वारहेड क्षमता के कारण बहुत ध्यान में हैं. ये मिसाइलें एक साथ कई निशानों को हिट करने में सक्षम होने के दावे के साथ विकसित की जा रही हैं.