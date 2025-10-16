हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Most Dangerous Dogs: ये हैं दुनिया के सबसे खतरनाक कुत्ते, मालिक के अलावा किसी और पर नहीं करते भरोसा

Most Dangerous Dogs: ये हैं दुनिया के सबसे खतरनाक कुत्ते, मालिक के अलावा किसी और पर नहीं करते भरोसा

Most Dangerous Dogs: आज हम आपको ऐसे डॉग ब्रीड्स के बारे में बताते हैं, जो कि अपने मालिक के लिए जान की बाजी लगाने से भी पीछे नहीं हटते, लेकिन किसी और पर इनका भरोसा नहीं होता है.

By : निधि पाल  | Updated at : 16 Oct 2025 01:37 PM (IST)
Most Dangerous Dogs: आज हम आपको ऐसे डॉग ब्रीड्स के बारे में बताते हैं, जो कि अपने मालिक के लिए जान की बाजी लगाने से भी पीछे नहीं हटते, लेकिन किसी और पर इनका भरोसा नहीं होता है.

Most Dangerous Dogs: कुत्तों को हमेशा इंसान का सबसे वफादार साथी माना जाता है. वे हमारे घरों की सुरक्षा करते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं और अपने मालिक से बेहद प्यार करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं, दुनिया में कुछ ऐसी डॉग ब्रीड्स भी हैं जो जितनी वफादार हैं, उतनी ही खतरनाक भी मानी जाती हैं. ये कुत्ते अपने मालिक के लिए जान तक देने को तैयार रहते हैं, मगर किसी अजनबी या खतरे का आभास होते ही आक्रामक हो जाते हैं. इनकी ताकत, तेजी और सुरक्षा प्रवृत्ति इन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक कुत्तों की सूची में शामिल करती है.

पिटबुल दुनिया की सबसे खतरनाक डॉग ब्रीड मानी जाती है. यह नस्ल मूल रूप से लड़ाई के लिए पाली गई थी. पिटबुल बेहद ताकतवर, चुस्त और डरावने होते हैं. अपने मालिक के प्रति ये बेहद वफादार रहते हैं, लेकिन किसी अनजान शख्स या जानवर को देखते ही आक्रामक हो सकते हैं. अमेरिका, यूके और भारत में भी पिटबुल से जुड़े कई हमले दर्ज किए जा चुके हैं.
रॉटवाइलर दिखने में मजबूत और डरावने लगते हैं. यह ब्रीड अपने मालिक के प्रति पूरी तरह समर्पित होती है, लेकिन किसी भी अनजान व्यक्ति पर भरोसा नहीं करती. इन्हें ट्रेनिंग न दी जाए तो ये हमला करने में देर नहीं लगाते. यही वजह है कि कई देशों में रॉटवाइलर को बिना ट्रेनिंग पालना गैरकानूनी है.
डोबरमैन को अक्सर सिक्योरिटी डॉग कहा जाता है. इनकी बुद्धिमानी और फुर्ती इन्हें गार्ड डॉग बनाती है. यह अपने मालिक के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं और जैसे ही उन्हें किसी खतरे का अंदेशा होता है, तुरंत रिएक्ट करते हैं. हालांकि सही ट्रेनिंग मिलने पर यह बहुत वफादार और नियंत्रित भी रहते हैं.
जर्मन शेफर्ड पुलिस और सेना के कामों में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं. ये कुत्ते बेहद समझदार, ट्रेनिंग में आसान और वफादार होते हैं. हालांकि, अगर इन्हें चिढ़ाया जाए या खतरा महसूस हो, तो ये भी बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं.
बुलमास्टिफ देखने में जितने बड़े और भारी होते हैं, उतने ही ताकतवर भी होते हैं. ये कुत्ते अजनबियों के प्रति बेहद सावधान रहते हैं और अगर उन्हें लगे कि उनका मालिक खतरे में है, तो तुरंत हमला कर देते हैं.
कांगल नस्ल तुर्किए मूल के होते हैं और इसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली गार्ड डॉग माना जाता है. इसका बाइट फोर्स लगभग 743 PSI होती है, जो शेर से भी ज्यादा है. कांगल अपने झुंड या परिवार की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है. ये कुत्ते बेहद वफादार होते हैं लेकिन अनजान लोगों के प्रति अत्यधिक सतर्क रहते हैं.
अलास्कन मालाम्यूट बर्फीले इलाकों में स्लेज खींचने के लिए जाने जाते हैं. ये दिखने में बहुत सुंदर और दोस्ताना लगते हैं, लेकिन इनमें जबरदस्त ताकत और ऊर्जा होती है. अगर इन्हें पर्याप्त ट्रेनिंग और शारीरिक एक्टिविटी न मिले, तो ये आक्रामक और नियंत्रण से बाहर हो सकते हैं.
Published at : 16 Oct 2025 01:36 PM (IST)
हेल्थ
Symptoms Of kidney failure: ये 5 लक्षण दिखें तो समझ जाएं हो गई प्रेमानंद महाराज वाली बीमारी, जानें बचने का तरीका
ये 5 लक्षण दिखें तो समझ जाएं हो गई प्रेमानंद महाराज वाली बीमारी, जानें बचने का तरीका
