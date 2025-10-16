पिटबुल दुनिया की सबसे खतरनाक डॉग ब्रीड मानी जाती है. यह नस्ल मूल रूप से लड़ाई के लिए पाली गई थी. पिटबुल बेहद ताकतवर, चुस्त और डरावने होते हैं. अपने मालिक के प्रति ये बेहद वफादार रहते हैं, लेकिन किसी अनजान शख्स या जानवर को देखते ही आक्रामक हो सकते हैं. अमेरिका, यूके और भारत में भी पिटबुल से जुड़े कई हमले दर्ज किए जा चुके हैं.