हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजSmartphone Removed Features: पहले ईयरफोन का जैक और अब सिम कार्ड पोर्ट, जानें फोन से हट चुकीं कौन-कौन सी चीजें?

Smartphone Removed Features: पहले ईयरफोन का जैक और अब सिम कार्ड पोर्ट, जानें फोन से हट चुकीं कौन-कौन सी चीजें?

Smartphone Removed Features: वक्त के साथ-साथ स्मार्टफोन की टेक्नोलॉजी में तरक्की देखने को मिल रही है. लेकिन इसी के साथ कुछ ऐसे फीचर्स भी हैं जो फोन से गायब होते जा रहे हैं. आइए जानते हैं.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 08 Oct 2025 02:17 PM (IST)
Smartphone Removed Features: वक्त के साथ-साथ स्मार्टफोन की टेक्नोलॉजी में तरक्की देखने को मिल रही है. लेकिन इसी के साथ कुछ ऐसे फीचर्स भी हैं जो फोन से गायब होते जा रहे हैं. आइए जानते हैं.

Smartphone Removed Features: बीते सालों में स्मार्टफोन की टेक्नोलॉजी में कई बदलाव आए हैं. न सिर्फ प्रदर्शन और डिजाइन के मामले में बल्कि स्मार्टफोन में आने वाले कुछ फीचर्स के मामलों में भी कई बदलाव देखने को मिले हैं. ईयरफोन जैक, सिम कार्ड स्लॉट और रिमूवेबल बैटरी जैसी चीजें अब फोन से गायब होती जा रही हैं और उनकी जगह स्लीक डिजाइन और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी ने ले ली है. आइए उन चीजों के बारे में जानते हैं जो आधुनिक स्मार्टफोन से गायब हो चुकी हैं.

पुराने समय के फोन से लेकर शुरुआती स्मार्टफोन तक लगभग सभी फोन रिमूवेबल बैटरी के साथ आते थे. लेकिन आजकल स्मार्टफोन सील बंद बैटरी के साथ आते हैं. इसके बाद फोन का डिजाइन काफी ज्यादा स्लीक हो चुका है.
मॉडर्न फोन डिजाइन में सबसे पहले 3.5 मिमी हेडफोन जैक की कमी हुई. इसको हटाने के बाद पतले फोन डिजाइन किए जाने लगे. इसी के साथ फोन वाटरप्रूफ भी हुए और साथ ही ब्लूटूथ इयरफोन जैसी वायरलेस ऑडियो तकनीक को अपनाया गया.
पहले जैसे सिम कार्ड स्लॉट की जगह अब ई सिम टेक्नोलॉजी ने ले ली है. इसके लिए फिजिकल सिम की जरूरत नहीं होती जिससे चोरी या फिर गुम होने की सुरक्षा बढ़ जाती है.
अपने फोन की स्टोरेज को बढ़ाने के लिए और एक्सपेंडेबल स्टोरेज पर निर्भरता को कम करने के लिए अब कई निर्माताओं ने एसडी कार्ड स्लॉट को हटा दिया है. इसके बाद उपयोगकर्ता बाहरी मेमोरी पर निर्भर हुए बिना ज्यादा ऐप, फोटो और वीडियो स्टोर कर सकते हैं. नए स्मार्टफोन अब बिल्ड इन स्टोरेज कैपेसिटी के साथ आते हैं.
कुछ नए मॉडल में अब पोर्ट की संख्या कम कर दी गई है. चार्जिंग और डाटा ट्रांसफर के लिए अब एक ही यूएसबी-सी या फिर लाइटनिंग पोर्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है. इतना ही नहीं बल्कि कुछ मामलों में तो वायरलेस चार्जिंग और वायरलेस डाटा ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के लिए इस पोर्ट को भी पूरी तरह से हटाया जा रहा है.
इन सभी बदलाव के बाद फोन निर्माता एक पतला और वाटरप्रूफ डिजाइन तैयार कर रहे हैं. जैसे-जैसे तकनीक विकसित हो रही है स्मार्टफोन और ज्यादा कॉम्पैक्ट और एडवांस्ड होते जा रहे हैं.
Published at : 08 Oct 2025 02:17 PM (IST)
Smartphone Features Esim Headphone Jack

Photo Gallery

