एक्सप्लोरर
Smartphone Removed Features: पहले ईयरफोन का जैक और अब सिम कार्ड पोर्ट, जानें फोन से हट चुकीं कौन-कौन सी चीजें?
Smartphone Removed Features: वक्त के साथ-साथ स्मार्टफोन की टेक्नोलॉजी में तरक्की देखने को मिल रही है. लेकिन इसी के साथ कुछ ऐसे फीचर्स भी हैं जो फोन से गायब होते जा रहे हैं. आइए जानते हैं.
Smartphone Removed Features: बीते सालों में स्मार्टफोन की टेक्नोलॉजी में कई बदलाव आए हैं. न सिर्फ प्रदर्शन और डिजाइन के मामले में बल्कि स्मार्टफोन में आने वाले कुछ फीचर्स के मामलों में भी कई बदलाव देखने को मिले हैं. ईयरफोन जैक, सिम कार्ड स्लॉट और रिमूवेबल बैटरी जैसी चीजें अब फोन से गायब होती जा रही हैं और उनकी जगह स्लीक डिजाइन और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी ने ले ली है. आइए उन चीजों के बारे में जानते हैं जो आधुनिक स्मार्टफोन से गायब हो चुकी हैं.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 08 Oct 2025 02:17 PM (IST)
जनरल नॉलेज
6 Photos
पहले ईयरफोन का जैक और अब सिम कार्ड पोर्ट, जानें फोन से हट चुकीं कौन-कौन सी चीजें?
जनरल नॉलेज
7 Photos
भारत और यूके की ट्रेड डील से इन बड़े ब्रांड्स की शराब हो जाएगी सस्ती, एक नजर में देख लें पूरी लिस्ट
जनरल नॉलेज
7 Photos
गुरुग्राम में सबसे सस्ते मोबाइल मार्केट कौन-से? यहां स्मार्टफोन पर मिलता है बंपर डिस्काउंट
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
सुप्रीम कोर्ट के दबाव में सीबीआई ने की कार्रवाई! देवा पारधी हिरासत मौत केस में दो फरार पुलिस अफसर गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
2 साल बाद साथ आए अखिलेश यादव और आजम खान, सामने आई पहली तस्वीर
विश्व
ईरान में भारतीयों का पाकिस्तानियों ने किया अपहरण! सुइयां चुभोईं, खूब पीटा और फिर...
क्रिकेट
बाबर-रिजवान या शाहीन अफरीदी, तीनों पाकिस्तानी क्रिकेटर में कौन है ज्यादा अमीर? जानें नेटवर्थ
Advertisement
जनरल नॉलेज
6 Photos
पहले ईयरफोन का जैक और अब सिम कार्ड पोर्ट, जानें फोन से हट चुकीं कौन-कौन सी चीजें?
जनरल नॉलेज
7 Photos
भारत और यूके की ट्रेड डील से इन बड़े ब्रांड्स की शराब हो जाएगी सस्ती, एक नजर में देख लें पूरी लिस्ट
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion