कुछ नए मॉडल में अब पोर्ट की संख्या कम कर दी गई है. चार्जिंग और डाटा ट्रांसफर के लिए अब एक ही यूएसबी-सी या फिर लाइटनिंग पोर्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है. इतना ही नहीं बल्कि कुछ मामलों में तो वायरलेस चार्जिंग और वायरलेस डाटा ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के लिए इस पोर्ट को भी पूरी तरह से हटाया जा रहा है.