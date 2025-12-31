हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: शादी में बुज़ुर्ग चाचा ने दिखाया जोश, डांस देख इंटरनेट बोला– यही है असली लाइफ

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शादी के मंच के पास सफेद कुर्ता, गमछा और चेहरे पर मुस्कान लिए एक बुज़ुर्ग चाचा म्यूजिक की धुन पर थिरकते नजर आ रहे हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 31 Dec 2025 10:00 PM (IST)
जहां आजकल युवा भी थकान और टेंशन का रोना रोते दिखते हैं, वहीं सोशल मीडिया पर वायरल हुआ एक वीडियो सबको नई ऊर्जा दे रहा है. एक शादी समारोह में एक बुजुर्ग चाचा का ऐसा डांस सामने आया है, जिसने साबित कर दिया कि खुशी के आगे उम्र बेमानी होती है. चाचा का डांस और फुर्ती देखकर तो जवान लोग भी उनके आगे पानी भरते दिखाई देंगे.

सफेद धोती कुर्ता पहन चाचा ने किया शानदार डांस

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शादी के मंच के पास सफेद कुर्ता, गमछा और चेहरे पर मुस्कान लिए एक बुज़ुर्ग चाचा म्यूजिक की धुन पर थिरकते नजर आ रहे हैं. हाथ हवा में उठे हैं, कदम पूरे आत्मविश्वास के साथ ताल पर पड़ रहे हैं और चेहरे पर ऐसी खुशी है जो आजकल कम ही दिखती है. डांस करते वक्त चाचा न किसी की परवाह करते हैं, न कैमरे की. वो बस संगीत में डूबे हुए हैं. कभी हाथ घुमाते हैं, कभी हल्का सा झुककर स्टेप करते हैं. आसपास बैठे लोग पहले हैरान होते हैं और फिर तालियों और हंसी के साथ उनका हौसला बढ़ाने लगते हैं.

खुशी के उस्ताद नजर आए चाचा

वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. लोग इसे “रियल लाइफ मोटिवेशन” और “प्योर खुशी” का उदाहरण बता रहे हैं. यह वीडियो सिर्फ एक डांस क्लिप नहीं है, बल्कि एक मैसेज है कि जिंदगी को खुलकर जिया जाए. उम्र, बीमारी या समाज की सोच को पीछे छोड़कर खुश रहना भी एक कला है, और ये चाचा उसी कला के उस्ताद नजर आ रहे हैं.

यूजर्स ने यूं किया रिएक्ट

वीडियो को Rohit Kanaujiya नाम के फेसबुक अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...वाह चाचा क्या डांस किया है. एक और यूजर ने लिखा...चाचा ने तो मौज कर दी. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...चाचा की बात ही अलग है, उम्र एक संख्या है ये चाचा ने साबित कर दिया.

Published at : 31 Dec 2025 10:00 PM (IST)
