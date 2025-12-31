कहीं बारिश तो कहीं भयंकर ठंड, कश्मीर से लेकर केरल तक नए साल के पहले दिन देश में कैसा रहेगा मौसम?

नए साल के साथ ही देश के मौसम का मिजाज भी बदल जाएगा. जी हां सर्दी अपने चरम स्तर पर होगी. इस बार की ठंड के बीच बूंदाबांदी और हल्की बारिश देखने को मिलेगी. ऐसा IMD ने दावा किया है.

मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि बादल, घना कोहरा, कड़ाके की ठंड के बीच बारिश की संभावना बनी रहेगी. एनसीआर में घना कोहरा देखने को मिलेगा. दिन के समय भी कोहरे और आसमान में बादल नजर आए. IMD का कहना है, दिल्ली के साथ NCR के कई इलाकों में नए साल के मौके पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है. मौसम 1 जनवरी से साफ नजर आएगा. 1 से 3 जनवरी का येलो अलर्ट जारी किया गया है.

बारिश के साथ ही दिल्ली में ठंड बढ़ेगी. बुधवार को भी राजधानी में सर्द दिन रहा. इससे पहले भी मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया था. मौसम विभाग ने कहा है कि 1 जनवरी से मौसम में बड़ी तब्दीली देखने को मिलेगी. दिल्ली बादलों का डेरा होगा. यहां न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 20 डिग्री तक रह सकता है. घने कोहरे का भी येलो अलर्ट राजधानी में जारी किया है.

यूपी में ठंड का अलर्ट?

यूपी में ठंड का अलर्ट जारी किया गया है. यहां कोहरा और शीतलहर की मार राज्य में देखने को मिल सकती है. ज्यादा ठंड बढ़ने की आशंका है. अगले तीन दिन भीषण ठंड का अलर्ट जारी किया गया. राज्य के अधिकतर इलाकों में कोहरा छाया रहने की उम्मीद है.

भारत के 6 राज्यों में कड़ाके की ठंड के बीच बारिश हो सकती है. पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है. इससे 2 से 3 डिग्री की कमी आ सकती है.

केरल में रहेगी जनवरी में गर्मी

केरल में जनवरी का मौसम गर्म रहने का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने लगाया है. यहां औसत तापमान 23°C से 31°C के बीच रहेगा. जनवरी के दौरान केरल में कुछ गर्म और बारिश हो सकती है.

क्यों हो रही मौसम में तब्दीली

मौसम विभाग की मानें तो पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से इस तरह के हालात बने हैं. इसकी वजह से मैदानी इलाकों में मौसम बदल सकता है.