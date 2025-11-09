हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आंख खोलकर सोते हैं ये जानवर, पास जाने की गलती भूल से भी करना मत

आंख खोलकर सोते हैं ये जानवर, पास जाने की गलती भूल से भी करना मत

दुनिया का सबसे खूंखार शिकारी जानवर मगरमच्छ अपनी आंखें खोलकर सोता है. मगरमच्छ पानी के पास ही आराम करते हैं और सोते समय वह अपनी आंख को पूरी तरह बंद नहीं करते.

By : प्रांजुल श्रीवास्तव  | Updated at : 09 Nov 2025 11:56 AM (IST)
दुनिया का सबसे खूंखार शिकारी जानवर मगरमच्छ अपनी आंखें खोलकर सोता है. मगरमच्छ पानी के पास ही आराम करते हैं और सोते समय वह अपनी आंख को पूरी तरह बंद नहीं करते.

हमारी दुनिया में इंसानों से लेकर जानवर तक कुदरत की नायाब रचना का हिस्सा हैं. कुदरत की बनाई कई चीजों से इंसान अच्छी तरह वाकिफ है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं या जानते ही नहीं हैं. ऐसी कोई चीज सामने आती है तो इंसान दांतो तले अंगुलि दबा लेता है. ऐसी ही एक चीज है आंख खोलकर सोना.

1/6
यह बात हम सभी जानते हैं कि इंसानों से लेकर जानवर तक आंख बंद करके सोते हैं. हालांकि, धरती पर पाए जाने वाले कुछ जानवर ऐसे होते हैं, जो सोते समय अपनी आंख खुली रखते हैं, है न हैरान करने वाली बात.
यह बात हम सभी जानते हैं कि इंसानों से लेकर जानवर तक आंख बंद करके सोते हैं. हालांकि, धरती पर पाए जाने वाले कुछ जानवर ऐसे होते हैं, जो सोते समय अपनी आंख खुली रखते हैं, है न हैरान करने वाली बात.
2/6
इस लिस्ट में पहला नाम है जिराफ का, जो अपने ऊंचे कद के लिए जाने जाते हैं. यह जानवर अपने व्यवहार से जितना सीधा होता है, उतना ही उसे शिकारी जानवरों का खतरा भी होता है. यही वजह है कि यह खड़े-खड़े अपनी नींद पूरी करता है और सोते समय अपनी आंखें खुली रखता है, जिससे वह खतरों से हमेशा अलर्ट रह सके.
इस लिस्ट में पहला नाम है जिराफ का, जो अपने ऊंचे कद के लिए जाने जाते हैं. यह जानवर अपने व्यवहार से जितना सीधा होता है, उतना ही उसे शिकारी जानवरों का खतरा भी होता है. यही वजह है कि यह खड़े-खड़े अपनी नींद पूरी करता है और सोते समय अपनी आंखें खुली रखता है, जिससे वह खतरों से हमेशा अलर्ट रह सके.
3/6
दुनिया का सबसे खूंखार शिकारी जानवर मगरमच्छ भी उन्हीं जानवरों में से एक है, जो अपनी आंखें खोलकर सोता है. मगरमच्छ पानी के पास ही आराम करते हैं और सोते समय वह अपनी आंख को पूरी तरह बंद नहीं करते. इससे वह संभावित खतरे से भी अलर्ट रहते हैं और शिकार को भी हाथ से निकलने नहीं देते.
दुनिया का सबसे खूंखार शिकारी जानवर मगरमच्छ भी उन्हीं जानवरों में से एक है, जो अपनी आंखें खोलकर सोता है. मगरमच्छ पानी के पास ही आराम करते हैं और सोते समय वह अपनी आंख को पूरी तरह बंद नहीं करते. इससे वह संभावित खतरे से भी अलर्ट रहते हैं और शिकार को भी हाथ से निकलने नहीं देते.
4/6
सांप भी आंखें खोलकर सोने वाले जीव में से एक है. हालांकि, सांपों के मामले में बात थोड़ी अलग है. दरअसल, सांप की आंखों के ऊपर पलकें नहीं होती, उनके पास ट्रांसपेरेंट स्केल होती है. ऐसे में सांप जब सोते हैं तो यह स्केल उनकी आंखों के सामने आ जाती है, जबकि सामने वाले को लगता है कि सांप आंखें बंद नहीं करते.
सांप भी आंखें खोलकर सोने वाले जीव में से एक है. हालांकि, सांपों के मामले में बात थोड़ी अलग है. दरअसल, सांप की आंखों के ऊपर पलकें नहीं होती, उनके पास ट्रांसपेरेंट स्केल होती है. ऐसे में सांप जब सोते हैं तो यह स्केल उनकी आंखों के सामने आ जाती है, जबकि सामने वाले को लगता है कि सांप आंखें बंद नहीं करते.
5/6
डॉल्फिन भी सोते समय आंख को खुली रखती है. दरअसल, पानी में रहने वाले इस जीव का नींद का पैटर्न बहुत ही अलग होता है, इसे स्लो वेव स्लीप कहते हैं. डॉल्फिन जब सोती है तो उसके दिमाग का एक हिस्सा आराम करता है, बल्कि दूसरा सक्रिय रहता है. ऐसे में सोते समय उसकी एक आंख खुली रहती है.
डॉल्फिन भी सोते समय आंख को खुली रखती है. दरअसल, पानी में रहने वाले इस जीव का नींद का पैटर्न बहुत ही अलग होता है, इसे स्लो वेव स्लीप कहते हैं. डॉल्फिन जब सोती है तो उसके दिमाग का एक हिस्सा आराम करता है, बल्कि दूसरा सक्रिय रहता है. ऐसे में सोते समय उसकी एक आंख खुली रहती है.
6/6
डॉल्फिन की नींद पैटर्न का पैटर्न उसके सर्वाइवल के लिए बहुत खास होता है. दरअसल, उसे पानी में बहुत से शिकारी जानवरों का खतरा होता है, ऐसे में वह नींद के इस पैटर्न को फॉलो करके खुद की सुरक्षा भी करती है.
डॉल्फिन की नींद पैटर्न का पैटर्न उसके सर्वाइवल के लिए बहुत खास होता है. दरअसल, उसे पानी में बहुत से शिकारी जानवरों का खतरा होता है, ऐसे में वह नींद के इस पैटर्न को फॉलो करके खुद की सुरक्षा भी करती है.
Published at : 09 Nov 2025 11:56 AM (IST)
Animals Snake Dolphin Animals Fact

Embed widget