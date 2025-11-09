आंख खोलकर सोते हैं ये जानवर, पास जाने की गलती भूल से भी करना मत

इस लिस्ट में पहला नाम है जिराफ का, जो अपने ऊंचे कद के लिए जाने जाते हैं. यह जानवर अपने व्यवहार से जितना सीधा होता है, उतना ही उसे शिकारी जानवरों का खतरा भी होता है. यही वजह है कि यह खड़े-खड़े अपनी नींद पूरी करता है और सोते समय अपनी आंखें खुली रखता है, जिससे वह खतरों से हमेशा अलर्ट रह सके.