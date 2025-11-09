एक्सप्लोरर
आंख खोलकर सोते हैं ये जानवर, पास जाने की गलती भूल से भी करना मत
दुनिया का सबसे खूंखार शिकारी जानवर मगरमच्छ अपनी आंखें खोलकर सोता है. मगरमच्छ पानी के पास ही आराम करते हैं और सोते समय वह अपनी आंख को पूरी तरह बंद नहीं करते.
हमारी दुनिया में इंसानों से लेकर जानवर तक कुदरत की नायाब रचना का हिस्सा हैं. कुदरत की बनाई कई चीजों से इंसान अच्छी तरह वाकिफ है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं या जानते ही नहीं हैं. ऐसी कोई चीज सामने आती है तो इंसान दांतो तले अंगुलि दबा लेता है. ऐसी ही एक चीज है आंख खोलकर सोना.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 09 Nov 2025 11:56 AM (IST)
Tags :Animals Snake Dolphin Animals Fact
जनरल नॉलेज
7 Photos
किन-किन मुस्लिम देशों में है शराब बनाने की फैक्ट्री? नाम जान लेंगे तो उड़ जाएंगे होश
जनरल नॉलेज
7 Photos
नेपाल की लड़कियां सिर्फ इतनी-सी उम्र में बन जाती हैं मां, कितना है यहां का फर्टिलिटी रेट?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा चीफ अखिलेश यादव ने तेजस्वी यादव को जन्मदिन पर दी बधाई, बताया बिहार का अगला मुख्यमंत्री
विश्व
बांग्लादेश में सड़कें छावनी में तब्दील, मोहम्मद यूनुस के घर के बाहर भारी फोर्स तैनात, जानें पूरा माजरा
क्रिकेट
भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका टेस्ट इतिहास में सबसे किफायती गेंदबाज कौन, जानिए
बॉलीवुड
किरण राव के बर्थडे को बेटे आजाद ने बनाया खास, इस तरह से पूरी की मां की फरमाइश
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion