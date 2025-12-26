एक्सप्लोरर
Red Gold Spice: इस मसाले को कहा जाता है लाल सोना, जानें किस देश में होता है इसका सबसे ज्यादा उत्पादन
Red Gold Spice: दुनिया में एक ऐसा मसाला है जिसे रेड गोल्ड भी कहा जाता है. आइए जानते हैं कौन सा है यह मसाला और क्यों कहा जाता है इसे रेड गोल्ड.
Red Gold Spice: दुनिया में एक ऐसा मसाला है जिसकी कीमत की तुलना कीमती धातुओं से की जाती है. इसके धागों को एक-एक करके गिना जाता है. आपको बता दें कि इस मसाले को रेड गोल्ड के नाम से भी पहचाना जाता है. हम बात कर रहे हैं केसर की. आइए जानते हैं इसके बारे में और जानकारी.
