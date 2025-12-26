हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजRed Gold Spice: इस मसाले को कहा जाता है लाल सोना, जानें किस देश में होता है इसका सबसे ज्यादा उत्पादन

Red Gold Spice: दुनिया में एक ऐसा मसाला है जिसे रेड गोल्ड भी कहा जाता है. आइए जानते हैं कौन सा है यह मसाला और क्यों कहा जाता है इसे रेड गोल्ड.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 26 Dec 2025 06:48 PM (IST)
Red Gold Spice: दुनिया में एक ऐसा मसाला है जिसकी कीमत की तुलना कीमती धातुओं से की जाती है. इसके धागों को एक-एक करके गिना जाता है. आपको बता दें कि इस मसाले को रेड गोल्ड के नाम से भी पहचाना जाता है. हम बात कर रहे हैं केसर की. आइए जानते हैं इसके बारे में और जानकारी.

केसर को इसकी ज्यादा कीमत और दुर्लभता की वजह से रेड गोल्ड कहा जाता है. इसकी कीमत ₹300000 प्रति किलोग्राम तक हो जाती है. वजन के हिसाब से यह कई कीमती धातुओं से ज्यादा कीमती हो जाता है.
केसर का सबसे ज्यादा उत्पादन ईरान में होता है. दुनिया का लगभग 90% केसर अकेले ईरान में ही उत्पादित होता है. आपको बता दें कि खुरासान प्रांत को केसर की खेती का दिल माना जाता है.
Published at : 26 Dec 2025 06:48 PM (IST)
