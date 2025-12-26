एक्सप्लोरर
लड़की घुमाने पर 31000, शादी पर 25 लाख और बच्चे पैदा किए तो सब मुफ्त! इस देश में गजब की योजना लेकर आई सरकार
दुनिया में एक ऐसा देश है जिसने युवा रिश्तों और जन्म दर को बढ़ाने के लिए आर्थिक सहायता का नया प्रयोग किया है. ऐसे में सवाल यह है कि क्या पैसे की मदद से युवा फिर से परिवार और बच्चों की ओर लौटेंगे?
दुनिया की तकनीकी और आर्थिक उन्नति में आगे बढ़ रहा दक्षिण कोरिया अब एक अनोखी सामाजिक चुनौती से जूझ रहा है. तेजतर्रार जीवनशैली और काम का दबाव युवा पीढ़ी को रिश्तों, शादी और बच्चों से दूर कर रहा है. जन्म दर निचले स्तर पर पहुंच चुकी है और सरकार को कदम उठाने पड़े हैं. अब आर्थिक प्रोत्साहन के साथ डेटिंग, शादी और बच्चों की परवरिश में मदद देकर सरकार युवा लोगों को पारिवारिक जीवन की ओर आकर्षित करने की योजना लेकर आई है.
1/7
2/7
Published at : 26 Dec 2025 03:57 PM (IST)
जनरल नॉलेज
7 Photos
लड़की घुमाने पर 31000, शादी पर 25 लाख और बच्चे पैदा किए तो सब मुफ्त! इस देश में गजब की योजना लेकर आई सरकार
जनरल नॉलेज
8 Photos
इंसान ही नहीं चीटियां भी कर सकती हैं मेडिकल सर्जरी, इनके झुंड में भी होता है कोई न कोई डॉक्टर
जनरल नॉलेज
7 Photos
केबिन या चेक-इन बैग, फ्लाइट में कहां और कितनी रख सकते हैं शराब? जानें DGCA के नियम
जनरल नॉलेज
7 Photos
क्या होता है स्टेपल वीजा और यह बाकी वीजा से कैसे अलग? इसे लेकर भारत-चीन में होता है विवाद
जनरल नॉलेज
7 Photos
दिल्ली तो चारों तरफ से घिरी हुई, लेकिन मुंबई में क्यों बढ़ रहा प्रदूषण? जानें वजह
जनरल नॉलेज
6 Photos
ईसा मसीह का जिक्र करते हैं मुस्लिम, लेकिन क्यों नहीं मनाते हैं क्रिसमस का त्योहार?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
'बंद करो इसे...', लाइव टीवी पर शहबाज के मंत्री पर चिल्लाया शख्स, अब खुद आकर देने लगे सफाई
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में बीजेपी के ब्राह्मण विधायक यूं ही नहीं परेशान, ये आंकड़े आपको भी कर देंगे हैरान!
इंडिया
पति ने पेट्रोल डालकर पत्नी को जिंदा जलाया, बचाने आई बेटी को भी आग में धकेला, रोंगटे खड़े करने वाली कहानी
क्रिकेट
मेलबर्न टेस्ट में जोश टंग की घातक गेंदबाजी, ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 152 रन पर सिमटी
Advertisement
जनरल नॉलेज
7 Photos
लड़की घुमाने पर 31000, शादी पर 25 लाख और बच्चे पैदा किए तो सब मुफ्त! इस देश में गजब की योजना लेकर आई सरकार
जनरल नॉलेज
8 Photos
इंसान ही नहीं चीटियां भी कर सकती हैं मेडिकल सर्जरी, इनके झुंड में भी होता है कोई न कोई डॉक्टर
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
Opinion