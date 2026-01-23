एक्सप्लोरर
Largest Silver Buyer: सोना तो अमेरिका खरीद रहा, लेकिन कौन-सा देश खरीद रहा सबसे ज्यादा चांदी? जानें जवाब
Largest Silver Buyer: अमेरिका का सोना भंडार काफी ज्यादा बड़ा है. इसी बीच आइए जानते हैं कि कौन सा देश सबसे ज्यादा चांदी खरीद रहा है.
Largest Silver Buyer: संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया के सबसे बड़े आधिकारिक भंडार के साथ वैश्विक सोने के बाजार पर हावी है. लेकिन जैसे-जैसे सोने की कीमत बढ़ रही है और भू राजनीतिक अनिश्चितता गहरी हो रही है कई देश आर्थिक और रणनीतिक वजहों से चांदी का स्टॉक जमा कर रहे हैं. आइए जानते हैं कौन से देश चांदी में सबसे ज्यादा निवेश कर रहे हैं.
1/6
2/6
Published at : 23 Jan 2026 10:02 AM (IST)
Tags :Gold Reserves India Silver US Gold
जनरल नॉलेज
6 Photos
सोना तो अमेरिका खरीद रहा, लेकिन कौन-सा देश खरीद रहा सबसे ज्यादा चांदी? जानें जवाब
जनरल नॉलेज
6 Photos
X होने से पहले कैसे मिला था ट्विटर को अपना नाम, जानें क्या है इसके पीछे की कहानी?
जनरल नॉलेज
7 Photos
बादलों के बीच भी धुंध से कैसे बचता है विमान का कांच, किस तकनीक का होता है इस्तेमाल?
जनरल नॉलेज
7 Photos
गणतंत्र दिवस की परेड से पहले होती है जवानों की ‘अग्निपरीक्षा’, हर हथियार का होता है टेस्ट
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
ट्रंप का ‘ट्रिगर’ तैयार, अमेरिका का सबसे विध्वंसक जंगी बेड़ा पहुंचा ईरान के पास, क्या मचने वाली है तबाही?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
चित्रकूट: किडनैपर कल्लू का एनकाउंटर, 40 लाख फिरौती के लिए कर दी थी व्यापारी के बेटे की हत्या
स्पोर्ट्स
'आपका कप्तान हिंदू है', टी20 वर्ल्ड कप विवाद के बीच पूर्व भारतीय खिलाड़ी ने दे दी बांग्लादेश को बड़ी नसीहत
विश्व
अमेरिका में अधिकारियों ने 5 साल के बच्चे को हिरासत में लिया, मचा बवाल, कमला हैरिस बोलीं- ये तो बेबी
Advertisement
प्रदीप भंडारीबीजेपी नेता
Opinion