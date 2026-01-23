अगर चांदी की बात करें तो भारत दुनिया में चांदी का सबसे बड़ा फिजिकल आयातक बन गया है. 2025 में भारत ने लगभग 9.2 बिलियन डालर मूल्य की रिफाइंड चांदी का आयात किया. यह साल 10 साल 44% की भारी बढ़ोतरी है.