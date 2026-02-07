एक्सप्लोरर
Earth Oxygen: पृथ्वी पर पेड़ों से नहीं बल्कि इस चीज से मिलती है सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, जानें क्या कहता है साइंस
Earth Oxygen: धरती को सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पेड़ों से नहीं मिलती है. आइए जानते हैं की सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पेड़ों के अलावा कहां से मिलती है.
Earth Oxygen: पीढ़ियों से हमें ऐसा बताया गया है कि जंगल धरती के फेफड़े हैं. पेड़ काफी ज्यादा जरूरी होते हैं लेकिन हमें सिर्फ पेड़ों से ही ऑक्सीजन नहीं मिलती. असल में हम जो ज्यादातर ऑक्सीजन लेते हैं वह जमीन से बिल्कुल नहीं आती. आइए जानते हैं की धरती को सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कहां से मिलती है.
Published at : 07 Feb 2026 04:44 PM (IST)
जनरल नॉलेज
पृथ्वी पर पेड़ों से नहीं बल्कि इस चीज से मिलती है सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, जानें क्या कहता है साइंस
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
