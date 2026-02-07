हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजEarth Oxygen: पृथ्वी पर पेड़ों से नहीं बल्कि इस चीज से मिलती है सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, जानें क्या कहता है साइंस

Earth Oxygen: पृथ्वी पर पेड़ों से नहीं बल्कि इस चीज से मिलती है सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, जानें क्या कहता है साइंस

Earth Oxygen: धरती को सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पेड़ों से नहीं मिलती है. आइए जानते हैं की सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पेड़ों के अलावा कहां से मिलती है.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 07 Feb 2026 04:44 PM (IST)
Earth Oxygen: धरती को सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पेड़ों से नहीं मिलती है. आइए जानते हैं की सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पेड़ों के अलावा कहां से मिलती है.

Earth Oxygen: पीढ़ियों से हमें ऐसा बताया गया है कि जंगल धरती के फेफड़े हैं. पेड़ काफी ज्यादा जरूरी होते हैं लेकिन हमें सिर्फ पेड़ों से ही ऑक्सीजन नहीं मिलती. असल में हम जो ज्यादातर ऑक्सीजन लेते हैं वह जमीन से बिल्कुल नहीं आती. आइए जानते हैं की धरती को सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कहां से मिलती है.

वैज्ञानिक अनुमानों से ऐसा पता चलता है कि महासागर धरती की 50 से 80% ऑक्सीजन पैदा करते हैं. यह सभी जंगलों के कुल योगदान से काफी ज्यादा हैं. भले ही महासागर नंगी आंखों से खाली दिखते हैं लेकिन वह जैविक रूप से ग्रह पर सबसे सक्रिय प्रणालियों में से एक है.
वैज्ञानिक अनुमानों से ऐसा पता चलता है कि महासागर धरती की 50 से 80% ऑक्सीजन पैदा करते हैं. यह सभी जंगलों के कुल योगदान से काफी ज्यादा हैं. भले ही महासागर नंगी आंखों से खाली दिखते हैं लेकिन वह जैविक रूप से ग्रह पर सबसे सक्रिय प्रणालियों में से एक है.
फाइटोप्लांकटन नाम के माइक्रोस्कोपिक जीव समुद्र की सतह के पास तैरते रहते हैं. यह जीव जमीन पर पौधों की तरह फोटोसिंथेसिस करते हैं. अपनी छोटे आकार के बावजूद उनकी भारी संख्या उन्हें धरती पर ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत बनाती है.
फाइटोप्लांकटन नाम के माइक्रोस्कोपिक जीव समुद्र की सतह के पास तैरते रहते हैं. यह जीव जमीन पर पौधों की तरह फोटोसिंथेसिस करते हैं. अपनी छोटे आकार के बावजूद उनकी भारी संख्या उन्हें धरती पर ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत बनाती है.
Published at : 07 Feb 2026 04:44 PM (IST)
