वैज्ञानिक अनुमानों से ऐसा पता चलता है कि महासागर धरती की 50 से 80% ऑक्सीजन पैदा करते हैं. यह सभी जंगलों के कुल योगदान से काफी ज्यादा हैं. भले ही महासागर नंगी आंखों से खाली दिखते हैं लेकिन वह जैविक रूप से ग्रह पर सबसे सक्रिय प्रणालियों में से एक है.