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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजCBSE Cyber Attack: क्या है CERT-In, जो सरकारी वेबसाइट्स पर साइबर अटैक होने पर करती है जांच? जानें इसके अधिकार

CBSE Cyber Attack: क्या है CERT-In, जो सरकारी वेबसाइट्स पर साइबर अटैक होने पर करती है जांच? जानें इसके अधिकार

CBSE Cyber Attack: हाल ही में सीबीएसई री-इवैल्युएशन पोर्टल पर साइबर अटैक हुआ है. इसी बीच आइए जानते हैं क्या है CERT-In.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 30 May 2026 12:13 PM (IST)
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  • सीबीएसई री-इवैल्युएशन पोर्टल पर साइबर हमला, 50 छात्रों को मिला अनधिकृत एक्सेस।
  • CERT-In साइबर खतरों से निपटने वाली राष्ट्रीय एजेंसी है, 2004 में हुई स्थापना।
  • आईटी एक्ट के तहत CERT-In को जांच के निर्देश देने का अधिकार।
  • CERT-In को 6 घंटे में साइबर घटना की रिपोर्टिंग अनिवार्य करने का अधिकार।

CBSE Cyber Attack: सीबीएसई री-इवैल्युएशन पोर्टल के बारे में एक बड़ा खुलासा हुआ है. दरअसल ऐसा कहा जा रहा है कि इसके पेमेंट सिस्टम को एक साइबर अटैक का निशाना बनाया गया है. इस ब्रीच की वजह से लगभग 50 स्टूडेंट्स को सिस्टम का बिना इजाजत एक्सेस मिल गया. इससे फीस पेमेंट और एप्लीकेशन प्रोसेसिंग से जुड़ी गड़बड़ियां हुईं. इस घटना के बाद एक बार फिर से सभी का ध्यान भारत के प्रमुख साइबर सिक्योरिटी वॉचडॉग CERT-In की तरफ गया. आइए जानते हैं  CERT-In असल में क्या है और सरकारी सिस्टम और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर साइबर अटैक की जांच करते समय इसके पास क्या अधिकार हैं.

CERT-In क्या है? 

CERT-In को ऑफीशियली इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम के नाम से जाना जाता है. यह एक नेशनल साइबर सिक्योरिटी एजेंसी है जो साइबर खतरों का जवाब देने, हैकिंग की घटनाओं की जांच करने, डिजिटल सिक्योरिटी अलर्ट जारी करने और पूरे भारत में सरकारी और प्राइवेट नेटवर्क पर हमले के लिए इमरजेंसी रिस्पांस को को-ऑर्डिनेट करने के लिए जिम्मेदार है. 

यह ऑर्गेनाइजेशन केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉरमेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय के तहत काम करती है. इसे 2004 में देश की साइबर डिफेंस क्षमताओं को मजबूत करने के लिए बनाया गया था. यह साइबर सिक्योरिटी इंसीडेंट रिस्पांस के लिए भारत की सेंट्रल नोडल एजेंसी के तौर पर काम करती है. 

इसका काम देश में चल रहे सरकारी डिपार्टमेंट, जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजनेस और डिजिटल प्लेटफॉर्म को टारगेट करने वाले साइबर खतरों का पता लगाना, उन्हें एनालाइज करना, रोकना और उन पर रेस्पॉन्ड करना है.

अब चाहे खतरा रैंसमवेयर अटैक, फिशिंग स्कैम, मैलवेयर इन्फेक्शन, वेबसाइट डिफेसमेंट, डेटा लीक या फिर पेमेंट गेटवे ब्रीच से जुड़ा हो  CERT-In संकट को मैनेज करने और नुकसान को कम करने के लिए कोऑर्डिनेशन अथॉरिटी के तौर पर काम करती है. 

आईटी एक्ट के तहत कानूनी स्थिति 

CERT-In को अपना कानूनी अधिकार इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के सेक्शन 70B से मिलता है. इस प्रोविजन के तहत इसे देश भर में साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट पर जानकारी इकट्ठा करने, निर्देश जारी करने और रिस्पांस को कोऑर्डिनेटर करने के लिए कानूनी अधिकार दिए गए हैं. इस कानूनी मदद की वजह से साइबर अटैक या फिर डिजिटल सिक्योरिटी ब्रीच से जुड़ी जांच के दौरान ऑर्गेनाइजेशन CERT-In के साथ सहयोग करने के लिए मजबूर हैं. 

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CERT-In की पावर 

CERT-In के पास इंडियन साइबर स्पेस को सुरक्षित रखने और डिजिटल अटैक की जांच करने के लिए काफी ज्यादा पावर हैं. इसकी सबसे जरूरी पावर में से एक यह है कि जब भी कोई साइबर घटना होती है तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, कंपनी, क्लाउड प्लेटफॉर्म, इंटरमीडियरी और डेटा सेंटर से टेक्निकल जानकारी मांगने का अधिकार है. ऑर्गनाइजेशन की जांच के दौरान लॉग, रिकॉर्ड, सर्वर डिटेल और दूसरा जरूरी डेटा देना कानूनी तौर पर जरूरी है. 

CERT-In द्वारा लाया गया एक और बड़ा नियम 6 घंटे में रिपोर्टिंग की जरूरी शर्त है. इस रेगुलेशन के मुताबिक कंपनी, सरकारी एजेंसी, पेमेंट प्लेटफार्म और डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर को साइबर घटनाओं का पता चलने के 6 घंटे के अंदर रिपोर्ट करनी होगी. ऐसा न करने पर कानूनी नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं.

सरकारी वेबसाइट पर हमले में भूमिका 

जब भी किसी सरकारी पोर्टल, पब्लिक इंस्टीट्यूशन या फिर एग्जामिनेशन प्लेटफार्म पर साइबर अटैक होता है तो CERT-In आमतौर पर टेक्निकल जांच और रोकथाम के कामों को को-ऑर्डिनेट करने के लिए आगे आता है. हैक किए गए पेमेंट गेटवे, लीक हुए डेटाबेस, रैंसमवेयर अटैक या फिर बिना इजाजत के एक्सेस से जुड़ी घटनाओं में एजेंसी मंत्रालयों, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, इंटरनेट प्रोवाइडर और कानून लागू करने वाली अथॉरिटी के साथ मिलकर काम करती है. इसकी भूमिका सिर्फ डैमेज कंट्रोल तक ही सीमित नहीं है. यह सिक्योरिटी एडवाइजरी जारी करके और डिजिटल डिफेंस सिस्टम को मजबूत करके आगे के उल्लंघन को रोकने में भी मदद करती है.

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 30 May 2026 12:13 PM (IST)
Tags :
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