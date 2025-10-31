एक्सप्लोरर
थोड़ी सी कंजूसी से हुई टी-बैग की खोज, छोटा-सा आइडिया कैसे बना बिजनेस मॉडल?
कई लोग आजकल आसान तरीके से इंस्टेंट चाय बनाने के लिए टी बैग का इस्तेमाल करते हैं. ऐसे में आइए हम आपको बताते हैं कि कैसे हुई थी टी बैग की खोज.
भारत में सबसे ज्यादा लोग चाय पीते है और ये यहां की फेवरेट ड्रिंक भी है. ठंडे इलाकों से लेकर गरम इलाकों तक, सर्दी हो या गर्मी, सुबह हो या शाम चाय के बिना ये अब अधूरे से हैं. ऐसे में ये चाय अधूरी होती है टी बैग के बिना. लेकिन क्या अपने कभी सोचा है कि इतनी सी पोटली में चाय भरने का ख्याल किसे आया होगा? आइए जानते हैं कि कैसे हुई टी बैग की खोज.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 31 Oct 2025 09:51 AM (IST)
जनरल नॉलेज
7 Photos
दाल तड़का ही क्यों होती है, सब्जी तड़का क्यों नहीं? 99 पर्सेंट लोग नहीं जानते वजह
जनरल नॉलेज
10 Photos
22 कैरेट सोने से बनी दुनिया की सबसे महंगी सवारी, टिकट के दाम और इसकी खासियत सुन उड़ जाएंगे होश
जनरल नॉलेज
7 Photos
यूपी की लड़कियां तंबाकू और सिगरेट के छल्ले उड़ाने में आगे, जानें कितनी उम्र से ही करने लगती हैं नशा?
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'सरदार पटेल को नहीं दिया गया उचित सम्मान...', अमित शाह ने कांग्रेस पर साधा निशाना
दिल्ली NCR
Delhi Weather: जहरीली हवा के बीच अब नई मुसीबत! हफ्ते भर नहीं दिखेगी धूप, जानें मौसम विभाग का अलर्ट
विश्व
ब्रिटेन के किंग चार्ल्स ने छोटे भाई को किया बेदखल; छीने खिताब, शाही आवास से निकालने का आदेश
क्रिकेट
फ्री में कहां देख सकते हैं IND vs AUS दूसरा टी20 मैच, जानिए कितने बजे होगा शुरू?
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion