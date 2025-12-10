भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे सफलतम कप्तानों में से एक और दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज एमएस धोनी साल 2020 में अपने क्रिकेट करियर को अलविदा कह चुके हैं. कहने को क्रिकेटर सेलिब्रिटी होते हैं, लेकिन अंततः वो भी आम इंसानों की तरह ही जीवन-बसर करते हैं. क्रिकेटरों में किसी को छोले-भटूरे, तो किसी को वड़ा पाव पसंद है. ऐसे ही कुछ शाकाहार, तो कुछ मांसाहार खानपान में दिलचस्पी दिखाते हैं. मगर एमएस धोनी को कौन सा खाना पसंद है? पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने इस राज से पर्दा उठाया था.

आकाश चोपड़ा ने बताया कि ये साल 2004 की बात है, जब इंडिया A टीम जिम्बाब्वे और केन्या दौरे पर थी. आकाश टीम इंडिया के लिए डेब्यू कर चुके थे और बेंगलुरु में कैम्प लगा हुआ था. आकाश जब होटल पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि एमएस धोनी उनके रूममेट होंगे. आकाश के पूछने पर उन्हें बताया गया कि धोनी रांची के खिलाड़ी हैं. आकाश ने बताया कि बेंगलुरु में लगे उस कैम्प के दौरान वो और धोनी करीब एक महीने के लिए रूममेट रहे.

एमएस धोनी शाकाहारी या मांसाहारी?

लल्लनटॉप को दिए एक हालिया इंटरव्यू में आकाश चोपड़ा ने रूम शेयर करने के दिनों को याद करते हुए बताया, "मैंने धोनी से पूछा कि वो शाकाहारी हैं या मांसाहारी? यह भी एक मसला रहता है, क्योंकि खाना ऑर्डर करना होता है. दोनों शाकाहारी हों, और दोनों मांसाहारी हों तो चीजें आसान हो जाती हैं. मैं शाकाहारी हूं."

आकाश ने आगे बताया, "धोनी ने मुझसे पूछा, 'आप क्या खाते हो.' मैंने शाकाहारी कहा, तो 30 दिन बच्चे (धोनी) ने शाकाहारी खाना भी खाया. ये मुझे बाद में पता चला कि वो नॉन-वेजिटेरियन हैं. मगर कमरे के अंदर उन्होंने रूम सर्विस को फोन लगाकर कभी ये नहीं बोला कि आज मेरे लिए कुछ और भेज दो. धोनी के इस स्वभाव को आप शर्मीला कह सकते हैं, लेकिन साथ ही आत्मविश्वास से भरे. धोनी को पता होता था कि वो क्या कर रहे हैं और कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे."

