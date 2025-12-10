Year Ender 2025: न खान्स, न कपूर, ये है 2025 का सबसे बड़ा एक्टर, आमिर-सलमान, ऋतिक सब पीछे रह गए
Year Ender 2025: साल 2025 में बॉलीवुड में कई फिल्में आईं लेकिन छावा नंबर वन बनी रही. विक्की कौशल की इस फिल्म को कोई भी पछाड़ नहीं पाया है. इसी के साथ विक्की कौशल नंबर वन एक्टर हो गए हैं.
बॉलीवुड में खान्स और कपूर का दबदबा बना रहता है. लेकिन साल 2025 में एक्टर विक्की कौशल नंबर वन बने हुए हैं. उनकी फिल्म छावा 14 फरवरी 2025 को रिलीज हुई थी और फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट थी. इस फिल्म का रिकॉर्ड अभी तक कोई नहीं तोड़ पाया है. सलमान खान-आमिर खान-ऋतिक रोशन जैसे एक्टर्स भी विक्की कौशल से मात खा गए हैं.
विक्की कौशल को कोई नहीं पछाड़ पाया
कोईमोई की खबर के मुताबिक, छावा ने 615.39 करोड़ की कमाई की थी. इस फिल्म में रश्मिका मंदाना भी थीं. फिल्म की कहानी छत्रपति सम्भाजी महाराज की जिंदगी, वीरता और संघर्ष पर बेस्ड थी. विक्की कौशल ने अपनी दमदार एक्टिंग से रोल को जीवंत कर जिया था.
दूसरे नंबर पर अहान पांडे हैं. अहान पांडे ने फिल्म सैयारा से बॉलीवुड डेब्यू किया था और डेब्यू से ही वो हिट हो गए थे. सैयारा ने 337.69 करोड़ की कमाई की थी.
वहीं तीसरे नंबर पर एनिमेटेड फिल्म महावतार नरसिम्हा है. चौथे नंबर पर ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर हैं. उनकी फिल्म वॉर 2 ने 244.29 करोड़ की कमाई की थी.
ऋतिक रोशन को मिली चौथे नंबर पर जगह
- पांचवें नंबर पर ऋषभ शेट्टी हैं. ऋषभ शेट्टी की फिल्म कांतारा: चैप्टर 1 के हिंदी वर्जन ने 224.53 करोड़ कमाए थे.
- छठे नंबर पर अक्षय कुमार हैं. अक्षय कुमार की फिल्म हाउसफुल 5 आई थी. इस फिल्म ने 198.41 करोड़ का बिजनेस किया था.
वहीं अजय देवगन को सातवें नंबर की जगह मिली है. उनकी फिल्म रेड 2 ने 179.3 करोड़ की कमाई की थी. वहीं आठवें नंबर पर आमिर खान हैं. उनकी फिल्म सितारे जमीन पर ने 166.58 करोड़ की कमाई की थी.
नौवें नंबर पर रणवीर सिंह हैं. वो फिल्म धुरंधर में नजर आ रहे हैं. धुरंधर थिएटर में लगी है और जबरदस्त कमाई कर रही है. जिस हिसाब से फिल्म कमा रही है आने वाले में दिनों में रणवीर सिंह की पॉजिशन नौवें से जरूर ऊपर उठ जाएगी.
वहीं दसवें नंबर पर आयुष्मान खुराना है. आयुष्मान खुराना की फिल्म थामा ने 157.04 करोड़ की कमाई की थी. टॉप 10 में सलमान खान का नाम ही नहीं है. उनकी फिल्म सिकंदर इसी साल रिलीज हुई थी और वो फ्लॉप हो गई थी.
