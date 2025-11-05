इस देश में स्पर्म डोनेट करके हर महीने 400 पाउंट कमा रहे स्टूडेंट्स, क्या भारत में भी कर सकते हैं ऐसा?

विश्व के कुछ देशों में छात्र अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए एक अनोखा तरीका अपना रहे हैं, स्पर्म डोनेशन. चीन और इजराइल जैसे देशों में यह खासकर लोकप्रिय हो गया है. इन देशों के स्पर्म बैंकों ने छात्रों को आकर्षित करने के लिए नकद पुरस्कार और सब्सिडी की पेशकश भी शुरू कर दी है.