आधुनिक पिज्जा की शुरुआत 18वीं सदी में इटली के नेपल्स में हुई थी. इसे मजदूरों के लिए एक सस्ते स्ट्रीट फूड के तौर पर बनाया गया था. टमाटर, तेल और जड़ी बूटियों वाली फ्लैट ब्रेड सड़कों पर बेची जाती थी और बिना चम्मच कांटे के खाई जाती थी.