मेरे 14 सैनिक..., जब मैं विस्फोट करूंगा तो..., सूर्यकुमार ने खराब फॉर्म पर दिया आलोचकों को जवाब

भारत के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव का बल्ला लंबे वक्त से खामोश है. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज में सूर्यकुमार सिर्फ 34 रन ही बना सके. इस साल उनके बल्ले से कोई अर्धशतक नहीं निकला. इस बीच उनसे खराब फॉर्म को लेकर लगातार सवाल किए जा रहे हैं. एक बार फिर सूर्यकुमार ने अपनी फॉर्म को लेकर जवाब दिया है. सूर्या का यह स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

न्यूज एजेंसी पीटीआई को दिए जवाब में सूर्यकुमार यादव ने कहा, "मेरे 14 सैनिक मेरी सुरक्षा कर रहे हैं. उन्हें पता है कि जब मैं विस्फोट करूंगा तो क्या होगा. मैं बहुत सकारात्मक हूं और कड़ी मेहनत कर रहा हूं, और मुझे यकीन है कि आप सभी भी ऐसा ही करेंगे." सूर्या का यह बयान सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. फैंस इसे जमकर शेयर कर रहे हैं.

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 4 पारियों में सिर्फ 34 रन

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज की चार पारियों में सूर्यकुमार यादव सिर्फ 34 रन ही बना सके. सूर्यकुमार दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के पहले मैच में 12 रन बनाकर आउट हुए थे. कटक में खेले गए पहले टी20 के बाद न्यू चंडीगढ़ में भी उनका फॉर्म खराब ही रहा. दूसरे टी20 मैच में वह 5 रन बनाकर आउट हुए. इसके बाद धर्मशाला में खेले गए तीसरे टी20 मैच में वह 12 रन ही बना सके थे. इसके बाद पांचवें टी20 मैच में उन्होंने पांच रन ही बनाए.

सूर्यकुमार के लिए ऐसा रहा साल 2025

साल 2025 सूर्यकुमार यादव के लिए किसी भयावह सपने से कम नहीं रहा है. इस साल भारत के टी20 कप्तान का बैटिंग औसत 14 से भी कम का रहा. वह 21 पारियों में केवल 218 रन ही बना सके. सूर्यकुमार 2025 में एक भी अर्धशतक नहीं लगा पाए. हालांकि, आईपीएल 2025 में सूर्यकुमार के बल्ले से रनों का अंबार निकला था.