भारत ने पहला टी20 मैच 101 रनों के रिकॉर्ड अंतर से जीता है. कटक में खेले गए इस मुकाबले में हार्दिक पांड्या की 59 रनों की अर्धशतकीय पारी की बदौलत टीम इंडिया ने 175 रनों का स्कोर बन बनाया था. इसके जवाब में दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम 74 रनों पर सिमट गई. भारतीय टीम ने इस मैच में एक बड़ा कीर्तिमान रचा है, वहीं हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह ने इतिहास की किताब में अपना नाम दर्ज करवाया है. यहां उन 5 रिकॉर्ड्स को देखिए, जो भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका पहले टी20 मैच में टूटे हैं.

भारत-दक्षिण अफ्रीका पहले टी20 में टूटे पांच रिकॉर्ड:

जसप्रीत बुमराह का विकेटों का शतक: जसप्रीत बुमराह अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में 100 विकेट पूरे करने वाले केवल दूसरे भारतीय गेंदबाज बन गए हैं. उन्होंने यह कारनामा अपने टी20 करियर की 78वीं पारी में किया. उनसे पहले अर्शदीप सिंह भारत के लिए टी20 में 100 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने थे.

एक टी20 मैच में सबसे ज्यादा डिसमिसल (विकेटकीपर): किसी एक टी20 मैच में सबसे ज्यादा डिसमिसल करने वाले भारतीय विकेट कीपरों की सूची में दूसरे नंबर पर आ गए हैं. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टी20 मैच में उन्होंने 4 डिसमिसल किए. उनसे पहले एमएस धोनी चार मौकों पर एक ही टी20 मैच में 5 डिसमिसल कर चुके हैं.

टी20 में 100 छक्के लगाने वाले चौथे भारतीय: हार्दिक पांड्या अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में 100 छक्के लगाने वाले चौथे भारतीय बन गए हैं. उनसे पहले रोहित शर्मा (205), सूर्यकुमार यादव (155), विराट कोहली (124) ऐसा कर चुके हैं.

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरी सबसे बड़ी जीत: कटक में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 101 रनों से हराया. यह अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट इतिहास में भारत की दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरी सबसे बड़ी जीत है. वहीं भारत की यह अपने घरेलू मैदान पर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सबसे बड़ी जीत है.

तिलक वर्मा ने सबसे कम उम्र में पूरे किए 1000 रन: तिलक वर्मा 25 साल से कम उम्र में 1000 टी20 रन पूरे करने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने 23 साल 31 दिन की उम्र में यह कीर्तिमान स्थापित किया है.

