हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजशाहरुख खान या टॉम क्रूज... पूरी दुनिया में कौन ज्यादा मशहूर? होश उड़ा देगी हकीकत

शाहरुख खान या टॉम क्रूज... पूरी दुनिया में कौन ज्यादा मशहूर? होश उड़ा देगी हकीकत

भारत में शाहरुख के पीछे लोग पागल हैं तो वेस्ट में टॉम क्रूज अपना जादू लोगों पर चलाते हैं. क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में किसकी पॉपुलैरिटी ज्यादा है. आइए हम आपको बताते हैं.

By : दीपाली बिष्ट  | Updated at : 29 Oct 2025 03:51 PM (IST)
भारत में शाहरुख के पीछे लोग पागल हैं तो वेस्ट में टॉम क्रूज अपना जादू लोगों पर चलाते हैं. क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में किसकी पॉपुलैरिटी ज्यादा है. आइए हम आपको बताते हैं.

फिल्मी दुनिया के दो सबसे बड़े सितारे शाहरुख खान और टॉम क्रूज को कौन नहीं जानता होगा. दोनों ही एक से बढ़कर एक हैं और अपनी जबरदस्त एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं. एक हॉलीवुड के मशहूर सितारे हैं तो दूसरे बॉलीवुड के बादशाह. ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं कि टॉम क्रूज या शाहरुख खान में से कौन है ज्यादा मशहूर?

बॉलीवुड में किंग खान के नाम से मशहूर शाहरुख खान की पॉपुलैरिटी बेहिसाब है. भारत के साथ कई और देशों में भी शाहरुख की एक्टिंग से साथ-साथ लोग उनके बेहतरीन गानों के भी दीवाने हैं.
बॉलीवुड में किंग खान के नाम से मशहूर शाहरुख खान की पॉपुलैरिटी बेहिसाब है. भारत के साथ कई और देशों में भी शाहरुख की एक्टिंग से साथ-साथ लोग उनके बेहतरीन गानों के भी दीवाने हैं.
मिशन इंपॉसिबल जैसी एक से एक बेहतरीन मूवीज में अपनी एक्टिंग से सबको दीवाना बनाने वाले टॉम क्रूज का फैन बेस भी जबरदस्त है और वह सबके फेवरेट हैं.
मिशन इंपॉसिबल जैसी एक से एक बेहतरीन मूवीज में अपनी एक्टिंग से सबको दीवाना बनाने वाले टॉम क्रूज का फैन बेस भी जबरदस्त है और वह सबके फेवरेट हैं.
दोनों की पॉपुलैरिटी कंपेयर करने का एक बेहतर तरीका इंस्टाग्राम पर इनके फॉलोअर्स चेक करना है. इस हिसाब से शाहरुख के इंस्टा पर 47.7 मिलियन फॉलोवर्स हैं, जबकि टॉम क्रूज के इंस्टा फैंस की संख्या 14.7 मिलियन है.
दोनों की पॉपुलैरिटी कंपेयर करने का एक बेहतर तरीका इंस्टाग्राम पर इनके फॉलोअर्स चेक करना है. इस हिसाब से शाहरुख के इंस्टा पर 47.7 मिलियन फॉलोवर्स हैं, जबकि टॉम क्रूज के इंस्टा फैंस की संख्या 14.7 मिलियन है.
इसके अलावा गूगल सर्च ट्रेंड्स 2025 के हिसाब से देखा जाए तो साउथ एशिया के देशों में SRK की फिल्मों, गानों और लाइफ के बारे में जानने में लोगों को ज्यादा दिलचस्पी है, जबकि वेस्ट में इसके उलट टॉम क्रूज का क्रेज अधिक है.
इसके अलावा गूगल सर्च ट्रेंड्स 2025 के हिसाब से देखा जाए तो साउथ एशिया के देशों में SRK की फिल्मों, गानों और लाइफ के बारे में जानने में लोगों को ज्यादा दिलचस्पी है, जबकि वेस्ट में इसके उलट टॉम क्रूज का क्रेज अधिक है.
सेंट्रल एशिया में लोग दोनों को ही पसंद करते हैं. हालांकि इसमें भी शाहरुख के फैंस की संख्या थोड़ी ज्यादा देखने को मिलती है.
सेंट्रल एशिया में लोग दोनों को ही पसंद करते हैं. हालांकि इसमें भी शाहरुख के फैंस की संख्या थोड़ी ज्यादा देखने को मिलती है.
जहां एक ओर शाहरुख ने मेट गाला 2025 में 19 मिलियन डॉलर की मीडिया इंपैक्ट वैल्यू जुटाई जो काफी ज्यादा है और उनकी ग्लोबल प्रेजेंस को दर्शाती है तो टॉम क्रूज की ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर अच्छी पकड़ रही है. उनका बॉक्स ऑफिस ग्रॉस 13.3 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है.
जहां एक ओर शाहरुख ने मेट गाला 2025 में 19 मिलियन डॉलर की मीडिया इंपैक्ट वैल्यू जुटाई जो काफी ज्यादा है और उनकी ग्लोबल प्रेजेंस को दर्शाती है तो टॉम क्रूज की ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर अच्छी पकड़ रही है. उनका बॉक्स ऑफिस ग्रॉस 13.3 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है.
ऐसे में अगर देखा जाए तो भारत और साउथ एशिया में शाहरुख का क्रेज और फैन बेस बेहतरीन है, जबकि पूरी दुनिया में देखें तो टॉम क्रूज की पॉपुलैरिटी थोड़ी ज्यादा है.
ऐसे में अगर देखा जाए तो भारत और साउथ एशिया में शाहरुख का क्रेज और फैन बेस बेहतरीन है, जबकि पूरी दुनिया में देखें तो टॉम क्रूज की पॉपुलैरिटी थोड़ी ज्यादा है.
Published at : 29 Oct 2025 03:51 PM (IST)
