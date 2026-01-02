एक्सप्लोरर
किन-किन देशों को शराब बेचेगा पाकिस्तान, जानें 50 साल बाद क्यों लिया गया यह फैसला?
Pakistan Alcohol Export: पाकिस्तान ने 50 साल बाद शराब निर्यात का दरवाजा खोला है. यह फैसला धार्मिक सोच से ज्यादा आर्थिक मजबूरी की कहानी कहता है. आइए जानें कि पाकिस्तान किन देशों को शराब बेचेगा.
जिस देश में शराब पीना और बेचना कानूनन सख्त पाबंदियों में आता हो, वहां अगर सालों के बाद शराब के लिए नियम बदल जाएं और बोतलें विदेश भेजी जाने लगें तो यह खबर चौंकाती जरूर है. पाकिस्तान में कुछ ऐसा ही हुआ है. वहां 50 साल से ज्यादा समय बाद ऐसा फैसला लिया गया है, जिसने न सिर्फ धार्मिक और सामाजिक बहस को हवा दी है, बल्कि आर्थिक मजबूरी की तस्वीर भी साफ कर दी है. सवाल यही है कि पाकिस्तान ने अब यह रास्ता क्यों चुना और शराब किन देशों तक पहुंचेगी?
1/7
2/7
Published at : 02 Jan 2026 04:19 PM (IST)
जनरल नॉलेज
7 Photos
किन-किन देशों को शराब बेचेगा पाकिस्तान, जानें 50 साल बाद क्यों लिया गया यह फैसला?
जनरल नॉलेज
6 Photos
इन देशों के पासपोर्ट दुनिया में सबसे कमजोर, इस देश में तो आम लोगों को नहीं मिलता पासपोर्ट
जनरल नॉलेज
8 Photos
सिर्फ 18 रुपये में एक बोतल बीयर, यहां पानी से भी सस्ती है शराब, होटलों में मिलती है फ्री
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
ईरान में हिंसक प्रदर्शन के पीछे कौन, सड़कों पर क्यों उतरा Gen Z? ट्रंप ने भी पहुंचा दिया मैसेज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में 12वीं तक के स्कूल 5 जनवरी तक रहेंगे बंद, बढ़ती ठंड के बीच लिया गया फैसला
विश्व
कंगाल पाकिस्तान के हाथ लगा तेल और गैस का बड़ा खजाना! खुशी से फूले नहीं समा रहे शहबाज शरीफ, क्या मालामाल होगा पड़ोसी?
क्रिकेट
कभी सचिन तेंदुलकर को अपनी गेंद से किया था परेशान, आज स्कूल और बार में गाना गाकर घर चला रहा ये क्रिकेटर, जानिए नाम
Advertisement
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
Opinion