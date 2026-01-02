किन-किन देशों को शराब बेचेगा पाकिस्तान, जानें 50 साल बाद क्यों लिया गया यह फैसला?

शराब की बोतलों और कैन से भरा गोदाम मुस्लिम बहुल पाकिस्तान में एक अलग ही तस्वीर पेश करता है, जहां शराब पर सख्त सामाजिक और कानूनी बंदिशें हैं. मरी ब्रूअरी की शुरुआत साल 1860 में ब्रिटिश भारत के दौर में हुई थी. उस समय यह कंपनी ब्रिटिश सैनिकों और औपनिवेशिक समुदाय की जरूरतों के लिए शराब बनाती थी.