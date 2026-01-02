हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजकिन-किन देशों को शराब बेचेगा पाकिस्तान, जानें 50 साल बाद क्यों लिया गया यह फैसला?

किन-किन देशों को शराब बेचेगा पाकिस्तान, जानें 50 साल बाद क्यों लिया गया यह फैसला?

Pakistan Alcohol Export: पाकिस्तान ने 50 साल बाद शराब निर्यात का दरवाजा खोला है. यह फैसला धार्मिक सोच से ज्यादा आर्थिक मजबूरी की कहानी कहता है. आइए जानें कि पाकिस्तान किन देशों को शराब बेचेगा.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 02 Jan 2026 04:19 PM (IST)
Pakistan Alcohol Export: पाकिस्तान ने 50 साल बाद शराब निर्यात का दरवाजा खोला है. यह फैसला धार्मिक सोच से ज्यादा आर्थिक मजबूरी की कहानी कहता है. आइए जानें कि पाकिस्तान किन देशों को शराब बेचेगा.

जिस देश में शराब पीना और बेचना कानूनन सख्त पाबंदियों में आता हो, वहां अगर सालों के बाद शराब के लिए नियम बदल जाएं और बोतलें विदेश भेजी जाने लगें तो यह खबर चौंकाती जरूर है. पाकिस्तान में कुछ ऐसा ही हुआ है. वहां 50 साल से ज्यादा समय बाद ऐसा फैसला लिया गया है, जिसने न सिर्फ धार्मिक और सामाजिक बहस को हवा दी है, बल्कि आर्थिक मजबूरी की तस्वीर भी साफ कर दी है. सवाल यही है कि पाकिस्तान ने अब यह रास्ता क्यों चुना और शराब किन देशों तक पहुंचेगी?

1/7
पाकिस्तान की सबसे पुरानी शराब कंपनी मरी ब्रूअरी को सरकार की ओर से विदेश में शराब निर्यात करने की मंजूरी मिल गई है. करीब पांच दशक बाद लिया गया यह फैसला पाकिस्तान के लिए ऐतिहासिक माना जा रहा है. मंजूरी मिलने के बाद रावलपिंडी में स्थित कंपनी की फैक्ट्री में उत्पादन तेज कर दिया गया है.
पाकिस्तान की सबसे पुरानी शराब कंपनी मरी ब्रूअरी को सरकार की ओर से विदेश में शराब निर्यात करने की मंजूरी मिल गई है. करीब पांच दशक बाद लिया गया यह फैसला पाकिस्तान के लिए ऐतिहासिक माना जा रहा है. मंजूरी मिलने के बाद रावलपिंडी में स्थित कंपनी की फैक्ट्री में उत्पादन तेज कर दिया गया है.
2/7
शराब की बोतलों और कैन से भरा गोदाम मुस्लिम बहुल पाकिस्तान में एक अलग ही तस्वीर पेश करता है, जहां शराब पर सख्त सामाजिक और कानूनी बंदिशें हैं. मरी ब्रूअरी की शुरुआत साल 1860 में ब्रिटिश भारत के दौर में हुई थी. उस समय यह कंपनी ब्रिटिश सैनिकों और औपनिवेशिक समुदाय की जरूरतों के लिए शराब बनाती थी.
शराब की बोतलों और कैन से भरा गोदाम मुस्लिम बहुल पाकिस्तान में एक अलग ही तस्वीर पेश करता है, जहां शराब पर सख्त सामाजिक और कानूनी बंदिशें हैं. मरी ब्रूअरी की शुरुआत साल 1860 में ब्रिटिश भारत के दौर में हुई थी. उस समय यह कंपनी ब्रिटिश सैनिकों और औपनिवेशिक समुदाय की जरूरतों के लिए शराब बनाती थी.
Published at : 02 Jan 2026 04:19 PM (IST)
Tags :
Murree Brewery Pakistan Alcohol Export Pakistan Liquor Ban

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Iran Protest: ईरान में हिंसक प्रदर्शन के पीछे कौन, सड़कों पर क्यों उतरा Gen Z? ट्रंप ने भी पहुंचा दिया मैसेज
ईरान में हिंसक प्रदर्शन के पीछे कौन, सड़कों पर क्यों उतरा Gen Z? ट्रंप ने भी पहुंचा दिया मैसेज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में 12वीं तक के स्कूल 5 जनवरी तक रहेंगे बंद, बढ़ती ठंड के बीच लिया गया फैसला
यूपी में 12वीं तक के स्कूल 5 जनवरी तक रहेंगे बंद, बढ़ती ठंड के बीच लिया गया फैसला
विश्व
कंगाल पाकिस्तान के हाथ लगा तेल और गैस का बड़ा खजाना! खुशी से फूले नहीं समा रहे शहबाज शरीफ, क्या मालामाल होगा पड़ोसी?
कंगाल पाकिस्तान के हाथ लगा तेल और गैस का बड़ा खजाना! खुशी से फूले नहीं समा रहे शहबाज शरीफ, क्या मालामाल होगा पड़ोसी?
क्रिकेट
कभी सचिन तेंदुलकर को अपनी गेंद से किया था परेशान, आज स्कूल और बार में गाना गाकर घर चला रहा ये क्रिकेटर, जानिए नाम
कभी सचिन तेंदुलकर को अपनी गेंद से किया था परेशान, आज स्कूल और बार में गाना गाकर घर चला रहा ये क्रिकेटर, जानिए नाम
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Vodafone Idea को बड़ी राहत | Cabinet के फैसलों से बदलेगा Economic Game | Paisa Live
Indore के Bhagirathpura में हुए जहरीले पानी कांड में बढ़ा मौत का आंकड़ा !। MP News
Indore में Bhagirathpura में दूषित पानी से हुई मौतों पर आई इस वक्त की बड़ी खबर । MP News
ईरान कंगाल क्यों हो रहा है? महंगाई 50%+ | Protest on Streets | Iran Crisis Explained| Paisa Live
Indore में Bhagirathpura के पानी की जांच में हुआ बहुत बड़ा खुलासा, रिपोर्ट चौंका देगा । MP News

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

रवि बिजारनिया
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
संवाद का नया विज्ञान: न्यूरो-पीआर और बिहैवियरल कम्युनिकेशन
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Iran Protest: ईरान में हिंसक प्रदर्शन के पीछे कौन, सड़कों पर क्यों उतरा Gen Z? ट्रंप ने भी पहुंचा दिया मैसेज
ईरान में हिंसक प्रदर्शन के पीछे कौन, सड़कों पर क्यों उतरा Gen Z? ट्रंप ने भी पहुंचा दिया मैसेज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में 12वीं तक के स्कूल 5 जनवरी तक रहेंगे बंद, बढ़ती ठंड के बीच लिया गया फैसला
यूपी में 12वीं तक के स्कूल 5 जनवरी तक रहेंगे बंद, बढ़ती ठंड के बीच लिया गया फैसला
विश्व
कंगाल पाकिस्तान के हाथ लगा तेल और गैस का बड़ा खजाना! खुशी से फूले नहीं समा रहे शहबाज शरीफ, क्या मालामाल होगा पड़ोसी?
कंगाल पाकिस्तान के हाथ लगा तेल और गैस का बड़ा खजाना! खुशी से फूले नहीं समा रहे शहबाज शरीफ, क्या मालामाल होगा पड़ोसी?
क्रिकेट
कभी सचिन तेंदुलकर को अपनी गेंद से किया था परेशान, आज स्कूल और बार में गाना गाकर घर चला रहा ये क्रिकेटर, जानिए नाम
कभी सचिन तेंदुलकर को अपनी गेंद से किया था परेशान, आज स्कूल और बार में गाना गाकर घर चला रहा ये क्रिकेटर, जानिए नाम
बॉलीवुड
Dhurandhar Worldwide Box Office Collection: रणवीर सिंह की 'धुरंधर' ने 'पुष्पा 2' का भी तोड़ दिया रिकॉर्ड, बनी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म
रणवीर सिंह की 'धुरंधर' ने 'पुष्पा 2' का भी तोड़ दिया रिकॉर्ड, बनी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म
विश्व
ये डबल गेम... क्रिकेटर्स को क्यों हैंडशेक की इजाजत नहीं? पाकिस्तानी स्पीकर के जयशंकर से हाथ मिलाने पर बौखलाए PAK एक्सपर्ट
ये डबल गेम... क्रिकेटर्स को क्यों हैंडशेक की इजाजत नहीं? पाकिस्तानी स्पीकर के जयशंकर से हाथ मिलाने पर बौखलाए PAK एक्सपर्ट
जनरल नॉलेज
Cigarettes Prices: 1 फरवरी से कितनी महंगी हो जाएगी सिगरेट, कितने में मिलेगी 20 रुपये वाली सिगरेट?
1 फरवरी से कितनी महंगी हो जाएगी सिगरेट, कितने में मिलेगी 20 रुपये वाली सिगरेट?
हेल्थ
हमें क्यों आती है खांसी, क्या फेफड़ों में जमा बलगम हमारे लिए होता है खतरनाक?
हमें क्यों आती है खांसी, क्या फेफड़ों में जमा बलगम हमारे लिए होता है खतरनाक?
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
Embed widget