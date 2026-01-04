Most Unusual Diseases In The World: पिछले कुछ साल में तरह-तरह की बीमारी निकलने लगी हैं. जब बीमारियों की बात होती है तो सबसे पहले हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, माइग्रेन जैसी लाइफस्टाइल बीमारियां या फिर कैंसर और स्ट्रोक जैसी गंभीर बीमारियां दिमाग में आती हैं. लेकिन इनके अलावा दुनिया में कुछ ऐसी बेहद दुर्लभ बीमारियां भी हैं, जो कई साल से लोगों की जान ले रही हैं या गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर रही हैं. आइए जानते हैं ऐसी ही कुछ अजीब और रेयर बीमारियों के बारे में, जिनके बारे में ज्यादातर लोग शायद जानते भी नहीं होंगे.

रेयर बीमारी क्या होती है?

रेयर बीमारियां वे होती हैं, जो सामान्य आबादी के बहुत ही कम लोगों को प्रभावित करती हैं. इनमें से कई बीमारियों का आज तक कोई पक्का इलाज नहीं मिल पाया है. जहां आम बीमारियों का इलाज बड़े अस्पतालों में संभव होता है, वहीं इन रेयर बीमारियों की पहचान और इलाज बेहद मुश्किल होता है. कई मामलों में ये बीमारियां जानलेवा भी साबित हो सकती हैं.

RPI डेफिशिएंसी

इसे दुनिया की सबसे दुर्लभ बीमारी माना जाता है. यह बीमारी शरीर में मौजूद एक अहम एंजाइम की कमी के कारण होती है, जिससे मांसपेशियों में अकड़न, दौरे और दिमाग के सफेद हिस्से को नुकसान पहुंच सकता है. अब तक इस बीमारी का सिर्फ एक ही मामला सामने आया है, जिसकी पहचान साल 1984 में हुई थी.

फील्ड्स डिजीज

यह एक न्यूरोमस्कुलर बीमारी है, जिसके अब तक सिर्फ दो ही मामले सामने आए हैं, वह भी जुड़वा बहनों में. इस बीमारी में मांसपेशियां धीरे-धीरे कमजोर होने लगती हैं. मेडिकल एक्सपर्ट्स अभी भी इस पर रिसर्च कर रहे हैं.

हचिंसन-गिलफोर्ड प्रोजेरिया सिंड्रोम

इस बीमारी में बच्चों में समय से पहले बुढ़ापा आ जाता है. महज 2 साल के बच्चे भी बुजुर्ग जैसे दिखने लगते हैं। झुर्रीदार त्वचा, आंखों का उभरा होना और बालों का झड़ना इसके प्रमुख लक्षण हैं. यह बीमारी बेहद दुर्लभ है और इसका अब तक कोई इलाज नहीं है.

मेथेमोग्लोबिनेमिया

इस बीमारी में खून का रंग नीला दिखाई देता है. शरीर में एक खास तरह के हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाने से त्वचा, होंठ और नाखून नीले पड़ जाते हैं.

एक्वाजेनिक अर्टिकेरिया

खाने की चीजों से एलर्जी आम बात है, लेकिन पानी से एलर्जी होना बेहद रेयर है. इस बीमारी में पानी के संपर्क में आते ही त्वचा पर खुजली और लाल चकत्ते पड़ जाते हैं. ऐसे लोग पसीने, बारिश और बर्फ से भी एलर्जिक हो सकते हैं.

फॉरेन एक्सेंट सिंड्रोम

इस बीमारी में व्यक्ति अचानक अपनी सामान्य भाषा को अलग लहजे में बोलने लगता है. यह समस्या अक्सर दिमाग में चोट लगने के बाद होती है, जिससे बोलने की प्रक्रिया प्रभावित हो जाती है.

स्टोन मैन डिजीज

इस बेहद दुर्लभ बीमारी में मांसपेशियां धीरे-धीरे हड्डियों में बदलने लगती हैं. समय के साथ व्यक्ति का शरीर जकड़ जाता है. हालांकि दिल, जीभ और आंखों की मांसपेशियां इससे प्रभावित नहीं होतीं.

इसे भी पढ़ें: Heart Attack Causes In Men: पुरुषों के लिए 'साइलेंट किलर' बन रहा है माइक्रोप्लास्टिक, आर्टरीज को पहुंचा रहा सीधा नुकसान

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-

Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator