बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन फिल्म इंडस्ट्री में लगभग 55 साल से काम कर रहे हैं. इनमें से पिछले 50 साल वह अपने ही मेकअप मैन के साथ रहे हैं. शनिवार को दीपक सावंत जो उनके मेकअप मैन हैं, ने इंस्टाग्राम पर कौन बनेगा करोड़पति के हालिया एपिसोड का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें अमिताभ ने उनके काम के प्रति समर्पण की तारीफ की.

अमिताभ बच्चन ने की मेकअप मैन की तारीफ

वीडियो में, जो शो के इंटरवल के दौरान फिल्माया गया, दीपक सावंत अमिताभ बच्चन के बाल और मेकअप ठीक करते नजर आए. इस दौरान अमिताभ दर्शकों को दीपक के साथ अपने कई मजेदार किस्से सुनाते रहे. अमिताभ बच्चन ने कहा, 'ये हैं दीपक सावंत. इन्हें हमारे साथ काम करते हुए 50 साल हो गए हैं. और एक बात बता दूं, इन 50 सालों में हमने लगभग 200 फिल्में की हैं. ऐसा कोई दिन नहीं था जब ये हमारे साथ नहीं रहे. हमेशा ड्यूटी बाउंड, समय पर आते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए.और एक बात जो बोलने में थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं बोल ही देता हूं, तीन दिन पहले दीपक सावंत के भाई का निधन हुआ, और उसके बावजूद ये काम पर आए हैं. इनका यही इंटेग्रिटी और कमिटमेंट है.'

वीडियो शेयर करते हुए दीपक सावंत ने लिखा, 'श्री बच्चन के अच्छे शब्द और तारीफ हमेशा मुझे जमीन से जोड़ कर रखते हैं. किसी इतने विनम्र, सम्मानित और अपनी टीम के प्रति प्यार करने वाले व्यक्ति के साथ काम करना एक आशीर्वाद है. 76 साल की उम्र में भी उनकी गरिमा और उत्साह मुझे उनके प्रति अपनी मेहनत जारी रखने की प्रेरणा देता है.'

बता दें, केबीसी 17 3 जनवरी यानी कल शुक्रवार को खत्म हुआ. हर साल की तरह ही इस साल भी बिग बी शो को अलविदा कहने के समय भावुक नजर आए. सोनी टीवी पर शेयर किए गए प्रोमो में अमित जी कहते दिखे कि कभी-कभी हम किसी पल में कुछ ऐसा खो जाते हैं कि जब वो अपने अंत के करीब पहुंचता है तो हमें लगता है कि बस अभी-अभी तो शुरू हुआ था.