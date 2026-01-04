Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

वेनेजुएला की सुप्रीम कोर्ट ने डेल्सी रोड्रिग्ज को देश का अंतरिम राष्ट्रपति बनने का आदेश दिया. सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक चेंबर ने आदेश दिया कि देश की उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज मादुरो की गैरमौजूदगी में देश की कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद संभालेंगी. मादुरो को शनिवार (3 जनवरी) की सुबह अमेरिकी सेना ने एक ऑपरेशन के दौरान में हिरासत में लिया.

सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि रोड्रिग्ज प्रशासनिक निरंतरता और राष्ट्र की व्यापक रक्षा की गारंटी देने के लिए बोलिवेरियन रिपब्लिक ऑफ वेनेजुएला के राष्ट्रपति का पदभार संभालेंगी. फैसले में यह भी कहा गया है कि अदालत इस मामले पर विचार करेगी ताकि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में देश की निरंतरता, सरकार के प्रशासन और संप्रभुता की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानूनी ढांचा निर्धारित किया जा सके.

कौन हैं डेल्सी रोड्रिग्ज

वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य अभियान के दौरान राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद दक्षिण अमेरिकी देश की कमान कार्यकारी उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज के हाथों में आ गई है. राष्ट्रपति की अनुपस्थिति को लेकर वेनेजुएला के संविधान में यही प्रावधान है. अनुच्छेद 233 और 234 के तहत राष्ट्रपति की अनुपस्थिति चाहे अस्थायी हो या स्थायी उपराष्ट्रपति ही कार्यभार संभालते हैं.

बता दें कि डेल्सी रोड्रिग्ज वेनेजुएला की वित्त और तेल मंत्री भी हैं. मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस की गिरफ्तारी के कुछ घंटों बाद ही उन्होंने अन्य मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राष्ट्रीय रक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता की. इस दौरान डेल्सी ने अमेरिकी सैन्य अभियान की निंदा करते हुए मादुरो और उनकी पत्नी की तत्काल रिहाई की मांग की.

'लैटिन अमेरिका की सभी सरकारों को निंदा करनी चाहिए'

वेनेजुएला के झंडे के सामने खड़े होकर रोड्रिग्ज ने कहा कि अमेरिका की ये कार्रवाई अंतरराष्ट्रीय कानून और वेनेजुएला की संप्रभुता का घोर उल्लंघन है. उन्होंने कहा कि वेनेजुएलावासियों को इस कार्रवाई को अस्वीकार करना चाहिए और लैटिन अमेरिका की सभी सरकारों को इसकी निंदा करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि हम महान मातृभूमि के लोगों से एकजुट रहने का आह्वान करते हैं, क्योंकि वेनेजुएला के साथ जो किया गया है, वह किसी के साथ भी किया जा सकता है. जनता की इच्छा को झुकाने के बल प्रयोग किसी भी देश के खिलाफ किया जा सकता है.

