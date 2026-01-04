हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वकौन हैं डेल्सी रोड्रिग्ज, जो बनीं वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति; लैटिन अमेरिकी देशों से की ये अपील

कौन हैं डेल्सी रोड्रिग्ज, जो बनीं वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति; लैटिन अमेरिकी देशों से की ये अपील

वेनेजुएला के सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक चेंबर ने आदेश दिया कि देश की उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज, मादुरो की गैरमौजूदगी में देश की कार्यवाहक राष्ट्रपति का पदभार संभालेंगी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 04 Jan 2026 01:33 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

वेनेजुएला की सुप्रीम कोर्ट ने डेल्सी रोड्रिग्ज को देश का अंतरिम राष्ट्रपति बनने का आदेश दिया. सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक चेंबर ने आदेश दिया कि देश की उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज मादुरो की गैरमौजूदगी में देश की कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद संभालेंगी. मादुरो को शनिवार (3 जनवरी) की सुबह अमेरिकी सेना ने एक ऑपरेशन के दौरान में हिरासत में लिया. 

सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि रोड्रिग्ज प्रशासनिक निरंतरता और राष्ट्र की व्यापक रक्षा की गारंटी देने के लिए बोलिवेरियन रिपब्लिक ऑफ वेनेजुएला के राष्ट्रपति का पदभार संभालेंगी. फैसले में यह भी कहा गया है कि अदालत इस मामले पर विचार करेगी ताकि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में देश की निरंतरता, सरकार के प्रशासन और संप्रभुता की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानूनी ढांचा निर्धारित किया जा सके.

कौन हैं डेल्सी रोड्रिग्ज
वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य अभियान के दौरान राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद दक्षिण अमेरिकी देश की कमान कार्यकारी उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज के हाथों में आ गई है. राष्ट्रपति की अनुपस्थिति को लेकर वेनेजुएला के संविधान में यही प्रावधान है. अनुच्छेद 233 और 234 के तहत राष्ट्रपति की अनुपस्थिति चाहे अस्थायी हो या स्थायी उपराष्ट्रपति ही कार्यभार संभालते हैं.

बता दें कि डेल्सी रोड्रिग्ज वेनेजुएला की वित्त और तेल मंत्री भी हैं. मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस की गिरफ्तारी के कुछ घंटों बाद ही उन्होंने अन्य मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राष्ट्रीय रक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता की. इस दौरान डेल्सी ने अमेरिकी सैन्य अभियान की निंदा करते हुए मादुरो और उनकी पत्नी की तत्काल रिहाई की मांग की.

'लैटिन अमेरिका की सभी सरकारों को निंदा करनी चाहिए'
वेनेजुएला के झंडे के सामने खड़े होकर रोड्रिग्ज ने कहा कि अमेरिका की ये कार्रवाई अंतरराष्ट्रीय कानून और वेनेजुएला की संप्रभुता का घोर उल्लंघन है. उन्होंने कहा कि वेनेजुएलावासियों को इस कार्रवाई को अस्वीकार करना चाहिए और लैटिन अमेरिका की सभी सरकारों को इसकी निंदा करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि हम महान मातृभूमि के लोगों से एकजुट रहने का आह्वान करते हैं, क्योंकि वेनेजुएला के साथ जो किया गया है, वह किसी के साथ भी किया जा सकता है. जनता की इच्छा को झुकाने के बल प्रयोग किसी भी देश के खिलाफ किया जा सकता है.

ये भी पढ़ें

‘सभी को जहर दे दो...’, तेलंगाना के गुरुकुल स्कूल में छात्रों की हत्या की साजिश? वार्डन का शर्मनाक ऑडियो वायरल, सस्पेंड

Published at : 04 Jan 2026 01:33 PM (IST)
Tags :
Venezuela SUPREME COURT Delcy Rodríguez
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
US-Venezuela Military: अगर अमेरिका के साथ जंग हुई तो कितनी देर टिक पाएगी वेनेजुएला की सेना, देखें दोनों देशों का मिलिट्री कंपेरिजन
अगर अमेरिका के साथ जंग हुई तो कितनी देर टिक पाएगी वेनेजुएला की सेना, देखें दोनों देशों का मिलिट्री कंपेरिजन
पंजाब
पंजाब में कांग्रेस 80 नेताओं का काटेगी टिकट, प्रदेश अध्यक्ष राजा वड़िंग ने CM फेस पर भी दिया बयान
पंजाब में कांग्रेस 80 नेताओं का काटेगी टिकट, प्रदेश अध्यक्ष राजा वड़िंग ने CM फेस पर भी दिया बयान
बॉलीवुड
50 साल से साथ काम कर रहे मेकअप मैन की अमिताभ बच्चन ने की जमकर तारीफ, कहा- ‘भाई का निधन हुआ लेकिन वो काम पर आए’
50 साल से साथ काम कर रहे मेकअप मैन की अमिताभ बच्चन ने की जमकर तारीफ, कहा- ‘भाई का निधन हुआ लेकिन वो काम पर आए’
स्पोर्ट्स
IND vs NZ ODI: भारत-न्यूजीलैंड ODI मैचों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज कौन? देखिए लिस्ट
भारत-न्यूजीलैंड ODI मैचों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज कौन? देखिए लिस्ट
Advertisement

वीडियोज

Gurmeet Ram Rahim को 40 दिन की मिली पैरोल, जेल में Rape की सजा काट रहा है राम रहीम
Odisha के खदान ढहने से करीब 4 मजदूरों की हो गई मौत, कई के दबे होने की आशंका
US Strike On Venezuela:अमेरिका ने घुसकर वेनेजुएला में बोला हमला,उठा लाया राष्ट्रपति दुनिया देखती रही
US Strike On Venezuela: America ने Maduro को नारको टेररिस्ट घोषित किया |
Senior Citizens के लिए बड़ी खबर | 5 साल की FD पर 8% तक ब्याज | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US-Venezuela Military: अगर अमेरिका के साथ जंग हुई तो कितनी देर टिक पाएगी वेनेजुएला की सेना, देखें दोनों देशों का मिलिट्री कंपेरिजन
अगर अमेरिका के साथ जंग हुई तो कितनी देर टिक पाएगी वेनेजुएला की सेना, देखें दोनों देशों का मिलिट्री कंपेरिजन
पंजाब
पंजाब में कांग्रेस 80 नेताओं का काटेगी टिकट, प्रदेश अध्यक्ष राजा वड़िंग ने CM फेस पर भी दिया बयान
पंजाब में कांग्रेस 80 नेताओं का काटेगी टिकट, प्रदेश अध्यक्ष राजा वड़िंग ने CM फेस पर भी दिया बयान
बॉलीवुड
50 साल से साथ काम कर रहे मेकअप मैन की अमिताभ बच्चन ने की जमकर तारीफ, कहा- ‘भाई का निधन हुआ लेकिन वो काम पर आए’
50 साल से साथ काम कर रहे मेकअप मैन की अमिताभ बच्चन ने की जमकर तारीफ, कहा- ‘भाई का निधन हुआ लेकिन वो काम पर आए’
स्पोर्ट्स
IND vs NZ ODI: भारत-न्यूजीलैंड ODI मैचों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज कौन? देखिए लिस्ट
भारत-न्यूजीलैंड ODI मैचों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज कौन? देखिए लिस्ट
विश्व
मादुरो को अमेरिका ने किया गिरफ्तार तो मारिया कोरिना मचाडो ने कसा तंज, जानें वेनेजुएला को लेकर क्या कहा
मादुरो को अमेरिका ने किया गिरफ्तार तो मारिया कोरिना मचाडो ने कसा तंज, जानें वेनेजुएला को लेकर क्या कहा
विश्व
अमेरिकी कार्रवाई पर भड़के न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी, मादुरो की गिरफ्तारी को लेकर कह दी बड़ी बात
अमेरिकी कार्रवाई पर भड़के न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी, मादुरो की गिरफ्तारी को लेकर कह दी बड़ी बात
शिक्षा
NCERT को मिलेगा डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस, जानें इससे क्या होगा बदलाव?
NCERT को मिलेगा डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस, जानें इससे क्या होगा बदलाव?
शिक्षा
CUET UG के लिए आवेदन शुरू, इस डायरेक्ट लिंक से भर सकेंगे फॉर्म
CUET UG के लिए आवेदन शुरू, इस डायरेक्ट लिंक से भर सकेंगे फॉर्म
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
Embed widget