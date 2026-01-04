हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबपंजाब में कांग्रेस 80 नेताओं का काटेगी टिकट, प्रदेश अध्यक्ष राजा वड़िंग ने CM फेस पर भी दिया बयान

पंजाब में कांग्रेस 80 नेताओं का काटेगी टिकट, प्रदेश अध्यक्ष राजा वड़िंग ने CM फेस पर भी दिया बयान

Punjab News: कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर राजा वडिंग ने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार पर भी साफ शब्दों में टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि स्वयं घोषित व्यक्ति कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सकता.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 04 Jan 2026 01:12 PM (IST)
Preferred Sources

साल 2027 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी में हलचल तेज हो गई है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर राजा वडिंग ने साफ कहा है कि इस बार 117 सीटों में से 80 सीटों पर नए चेहरों को टिकट दिया जाएगा. इसका मतलब है कि 2022 में चुनाव लड़ चुके कई नेताओं के टिकट कट सकते हैं. राजा वडिंग ने कहा कि यह प्रस्ताव वे राहुल गांधी के सामने रखेंगे और इन सीटों पर पहली बार चुनाव लड़ने वाले युवा नेताओं को मौका मिलेगा.

नए चेहरे और टिकट वितरण

अमरिंदर राजा वडिंग के अनुसार, कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में नई ऊर्जा और युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाना चाहती है. उन्होंने बताया कि जिन नेताओं ने पिछले चुनाव में पार्टी का प्रतिनिधित्व किया, उन्हें इस बार प्राथमिकता नहीं दी जाएगी. यह रणनीति स्पष्ट रूप से युवा नेताओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाई गई है. इस फैसले से पार्टी के अंदर हलचल और चर्चाओं का माहौल बढ़ गया है.

CM पद का फैसला केवल राहुल गांधी और खर्गे करेंगे

इसके अलावा, अमरिंदर राजा वडिंग ने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार पर भी साफ शब्दों में टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि स्वयं घोषित व्यक्ति कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सकता. इस अधिकार का फैसला केवल राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे करेंगे. वडिंग ने लिखा कि जो भी नेता स्वयं को मुख्यमंत्री घोषित करके दावेदारी करेगा, वह पार्टी की नाराजगी झेल सकता है और कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा.

चरणजीत सिंह चन्नी पर बयान और प्रतिक्रिया

अमरिंदर राजा वडिंग के इस बयान के बाद पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को निशाना बनाया गया. चन्नी के भाई डॉ. मनोहर सिंह ने कहा कि राजा वारिंग सही हैं और सोशल मीडिया पर खुद को मुख्यमंत्री के रूप में पेश करना गलत है. उन्होंने यह भी कहा कि चन्नी ने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन वर्तमान में मुख्यमंत्री पद की दौड़ में चन्नी ही एकमात्र उम्मीदवार हैं. अंततः, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसका फैसला केवल विधायक करेंगे.

Published at : 04 Jan 2026 01:12 PM (IST)
Tags :
Amrinder Singh Raja Warring CONGRESS PUNJAB NEWS
