हिंदू परंपराओं में सूर्य को शक्तिशाली देवता के रूप में माना जाता है. लेकिन करवा चौथ के दौरान इसकी पूजा नहीं की जाती. ऐसा इसलिए क्योंकि यह व्रत सूर्योदय से शुरू होता है. अब क्योंकि व्रत पहले से ही उगते सूरज से जुड़ा है इसलिए सूर्यास्त के समय इसे तोड़ना इस अनुष्ठान से उल्टा हो जाएगा.