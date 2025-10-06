हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजKarwa Chauth 2025: करवाचौथ पर चांद की ही पूजा क्यों करते हैं, सूरज और तारों की क्यों नहीं?

Karwa Chauth 2025: करवाचौथ पर चांद की ही पूजा क्यों करते हैं, सूरज और तारों की क्यों नहीं?

Karwa Chauth 2025: करवा चौथ के व्रत के दौरान महिलाएं चांद को देखकर अपना व्रत खोलती हैं. आइए जानते हैं कि इस दिन चांद की पूजा क्यों होती है सूरज या फिर तारों की क्यों नहीं.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 06 Oct 2025 06:19 PM (IST)
Karwa Chauth 2025: करवा चौथ के व्रत के दौरान महिलाएं चांद को देखकर अपना व्रत खोलती हैं. आइए जानते हैं कि इस दिन चांद की पूजा क्यों होती है सूरज या फिर तारों की क्यों नहीं.

Karwa Chauth 2025: करवा चौथ उत्तर भारत में सबसे बड़े त्योहारों में से एक है. इसे खास तौर से विवाहित महिलाएं बड़ी श्रद्धा और प्रेम के साथ मनाती हैं. सुबह से लेकर रात तक महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए अन्न और जल दोनों त्याग कर कठोर व्रत रखती हैं. इस दिन महिलाएं मेहंदी लगाती हैं और शाम के समय करवा माता की पूजा करने के साथ करवा चौथ की व्रत कथा सुनती हैं. इसके बाद रात को चांद निकलने के बाद महिलाएं चांद को जल अर्पित करती हैं और उसके बाद अपना व्रत खोलती हैं. आज हम जानेंगे कि इस पूजा में सिर्फ चांद को देखकर ही व्रत क्यों खोला जाता है और सूर्य या फिर तारों की पूजा क्यों नहीं होती.

1/6
हिंदू धर्म में चंद्रमा को एक दिव्य शक्ति के रूप में माना जाता है. चंद्रमा मन की शांति, सुकून और स्थिरता का प्रतीक होता है. जब महिलाएं करवा चौथ के दिन लंबा व्रत रखती हैं तो ऐसा कहा जाता है कि चंद्रमा की प्रार्थना करने से उन्हें और उनके परिवार को आंतरिक शांति मिलती है.
हिंदू धर्म में चंद्रमा को एक दिव्य शक्ति के रूप में माना जाता है. चंद्रमा मन की शांति, सुकून और स्थिरता का प्रतीक होता है. जब महिलाएं करवा चौथ के दिन लंबा व्रत रखती हैं तो ऐसा कहा जाता है कि चंद्रमा की प्रार्थना करने से उन्हें और उनके परिवार को आंतरिक शांति मिलती है.
2/6
करवा चौथ की रस्में चांद को वैवाहिक जीवन में समृद्धि लाने से जोड़ती है. ऐसा कहा जाता है कि चंद्रमा की पूजा करने से पति की लंबी आयु तो होती ही है साथ ही परिवार में सुख और धन की भी कमी नहीं रहती.
करवा चौथ की रस्में चांद को वैवाहिक जीवन में समृद्धि लाने से जोड़ती है. ऐसा कहा जाता है कि चंद्रमा की पूजा करने से पति की लंबी आयु तो होती ही है साथ ही परिवार में सुख और धन की भी कमी नहीं रहती.
3/6
करवा चौथ पति की लंबी आयु और वैवाहिक जीवन में सुख और शांति लाने के लिए मनाया जाता है. चंद्रमा शाश्वत चक्र और पुनर्जन्म से जुड़ा है इसलिए महिलाएं इसे अखंड सौभाग्य का प्रतीक मानकर इसकी पूजा करती हैं.
करवा चौथ पति की लंबी आयु और वैवाहिक जीवन में सुख और शांति लाने के लिए मनाया जाता है. चंद्रमा शाश्वत चक्र और पुनर्जन्म से जुड़ा है इसलिए महिलाएं इसे अखंड सौभाग्य का प्रतीक मानकर इसकी पूजा करती हैं.
4/6
हिंदू परंपराओं में सूर्य को शक्तिशाली देवता के रूप में माना जाता है. लेकिन करवा चौथ के दौरान इसकी पूजा नहीं की जाती. ऐसा इसलिए क्योंकि यह व्रत सूर्योदय से शुरू होता है. अब क्योंकि व्रत पहले से ही उगते सूरज से जुड़ा है इसलिए सूर्यास्त के समय इसे तोड़ना इस अनुष्ठान से उल्टा हो जाएगा.
हिंदू परंपराओं में सूर्य को शक्तिशाली देवता के रूप में माना जाता है. लेकिन करवा चौथ के दौरान इसकी पूजा नहीं की जाती. ऐसा इसलिए क्योंकि यह व्रत सूर्योदय से शुरू होता है. अब क्योंकि व्रत पहले से ही उगते सूरज से जुड़ा है इसलिए सूर्यास्त के समय इसे तोड़ना इस अनुष्ठान से उल्टा हो जाएगा.
5/6
करवा चौथ का व्रत पति की लंबी आयु और वैवाहिक जीवन में सुख शांति प्रदान करने के लिए किया जाता है. यह सब चंद्र देव की पूजा और पति के दर्शन करने से ही संभव होता है. इस व्रत का तारों के साथ कोई सीधा संबंध नहीं है इसलिए तारों की पूजा नहीं होती.
करवा चौथ का व्रत पति की लंबी आयु और वैवाहिक जीवन में सुख शांति प्रदान करने के लिए किया जाता है. यह सब चंद्र देव की पूजा और पति के दर्शन करने से ही संभव होता है. इस व्रत का तारों के साथ कोई सीधा संबंध नहीं है इसलिए तारों की पूजा नहीं होती.
6/6
ऐसा कहा जाता है कि भगवान गणेश ने एक बार चंद्रमा को श्राप दे दिया था. भगवान गणेश ने कहा था कि जो कोई भी उसे सीधा देखेगा उसे कलंक और दोष का सामना करना पड़ेगा. इसीलिए करवा चौथ के दौरान महिलाएं छलनी से चांद को देखती हैं.
ऐसा कहा जाता है कि भगवान गणेश ने एक बार चंद्रमा को श्राप दे दिया था. भगवान गणेश ने कहा था कि जो कोई भी उसे सीधा देखेगा उसे कलंक और दोष का सामना करना पड़ेगा. इसीलिए करवा चौथ के दौरान महिलाएं छलनी से चांद को देखती हैं.
Published at : 06 Oct 2025 06:19 PM (IST)
Tags :
Karva Chauth Hindu Festival Moon Worship

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

चुनाव 2025
बिहार के साथ-साथ इन 7 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर होगा उपचुनाव, जानें कब होगी वोटिंग और कब आएंगे नतीजे
बिहार के साथ-साथ इन 7 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर होगा उपचुनाव, जानें कब होगी वोटिंग और कब आएंगे नतीजे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बिहार में मुख्यमंत्री पद के लिए पहली पसंद कौन? चुनाव से पहले इस सर्वे ने किया हैरान
बिहार में मुख्यमंत्री पद के लिए पहली पसंद कौन? चुनाव से पहले इस सर्वे ने किया हैरान
क्रिकेट
एमएस धोनी या रोहित शर्मा, भारत का सबसे सफल ODI कप्तान कौन? आंकड़ों से समझें
एमएस धोनी या रोहित शर्मा, भारत का सबसे सफल ODI कप्तान कौन? आंकड़ों से समझें
भोजपुरी सिनेमा
खेसारी लाल यादव की बीवी की 10 तस्वीरें, खूबसूरती में किसी एक्ट्रेस से कम नहीं हैं चंदा यादव
खेसारी लाल यादव की बीवी की 10 तस्वीरें, खूबसूरती में किसी एक्ट्रेस से कम नहीं हैं चंदा यादव
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Bihar Assembly Election: तारीखों का ऐलान, EC का 'सबसे अच्छे चुनाव' का वादा!
Insider Outsider Debate: Janhvi Kapoor ने कही दिल की बात, सोशल मीडिया पर हंगामा!
Hidden Marriage: देव-वसुधा की सीक्रेट शादी का प्लान, चंद्रिका देवी से छुपाया सच
Dalit Lynching: Raebareli में Dalit युवक की पीट-पीटकर हत्या, Video Viral
Train Fire: Nanded में Train के पहिए में लगी आग, यात्रियों में मची अफरा-तफरी

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
चुनाव 2025
बिहार के साथ-साथ इन 7 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर होगा उपचुनाव, जानें कब होगी वोटिंग और कब आएंगे नतीजे
बिहार के साथ-साथ इन 7 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर होगा उपचुनाव, जानें कब होगी वोटिंग और कब आएंगे नतीजे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बिहार में मुख्यमंत्री पद के लिए पहली पसंद कौन? चुनाव से पहले इस सर्वे ने किया हैरान
बिहार में मुख्यमंत्री पद के लिए पहली पसंद कौन? चुनाव से पहले इस सर्वे ने किया हैरान
क्रिकेट
एमएस धोनी या रोहित शर्मा, भारत का सबसे सफल ODI कप्तान कौन? आंकड़ों से समझें
एमएस धोनी या रोहित शर्मा, भारत का सबसे सफल ODI कप्तान कौन? आंकड़ों से समझें
भोजपुरी सिनेमा
खेसारी लाल यादव की बीवी की 10 तस्वीरें, खूबसूरती में किसी एक्ट्रेस से कम नहीं हैं चंदा यादव
खेसारी लाल यादव की बीवी की 10 तस्वीरें, खूबसूरती में किसी एक्ट्रेस से कम नहीं हैं चंदा यादव
बिजनेस
शेयर बाजार एक बार फिर बुलिश, आईटी और बैंकिंग सेक्टर बने मार्केट की जान, जानें इसकी वजह
शेयर बाजार एक बार फिर बुलिश, आईटी और बैंकिंग सेक्टर बने मार्केट की जान, जानें इसकी वजह
ऑटो
2 लाख रुपये सस्ती मिल रही आपकी फेवरेट Tata Nexon, जानिए किन गाड़ियों को देती है टक्कर?
2 लाख रुपये सस्ती मिल रही आपकी फेवरेट Tata Nexon, जानिए किन गाड़ियों को देती है टक्कर?
जनरल नॉलेज
Bihar Assembly Election: आचार संहिता लागू होने के बाद घर में रख सकते हैं कितना कैश, क्या है नियम?
आचार संहिता लागू होने के बाद घर में रख सकते हैं कितना कैश, क्या है नियम?
हेल्थ
Birth Control Pills Weight Gain: क्या गर्भनिरोधक दवा खाने से बढ़ता है महिलाओं का वजन, जानें इस बात में कितनी हकीकत?
क्या गर्भनिरोधक दवा खाने से बढ़ता है महिलाओं का वजन, जानें इस बात में कितनी हकीकत?
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
Embed widget