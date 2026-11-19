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यूपी से लेकर पंजाब तक, कांग्रेस ने जारी की 81 सचिवों की लिस्ट
कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से लेकर पंजाब तक 81 सचिवों की लिस्ट जारी की है.
Hon'ble Congress President has appointed/ reassigned the following party functionaries as AICC Secretaries, attached to their respective States, Union Territories, and functional responsibilities, as enclosed, with immediate effect. https://t.co/lcnKPhmXHX— INC Sandesh (@INCSandesh) November 19, 2026
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