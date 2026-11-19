Delhi-Punjab Highway: दक्षिण एशिया के सबसे प्राचीन और प्रतिष्ठित राजमार्गों में शुमार शेरशाह सूरी मार्ग, जिसे आज दुनिया ग्रैंड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड के नाम से जानती है, ऐसी ही एक कालजयी धरोहर है. सोलहवीं शताब्दी के मध्य में सूरी वंश के संस्थापक शेरशाह सूरी ने इस ऐतिहासिक मार्ग का कायाकल्प और विस्तार किया था, जिसके सम्मान में आज भी यह राजमार्ग उनके नाम से पहचाना जाता है. आधुनिक दौर में जब तेज रफ्तार हाईवे दिल्ली को पंजाब और उत्तर भारत के अन्य हिस्सों से जोड़ते हैं, तो उनके नीचे सदियों पुराना वही इतिहास सांस लेता है. आइए जानते हैं कि एक मुस्लिम शासक के नाम पर बने इस राजमार्ग का सफर कैसे शुरू हुआ, कैसे यह दिल्ली और पंजाब को जोड़ता है, और इसकी ऐतिहासिक यात्रा में कौन-कौन से बड़े पड़ाव आए.

शेरशाह सूरी के नाम पर क्यों है यह हाईवे?

सोलहवीं शताब्दी में जब शेरशाह सूरी ने सत्ता की बागडोर संभाली, तो उन्होंने अपने साम्राज्य के शासन, सैन्य आवागमन और संचार व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने के लिए एक विशाल राजमार्ग के पुनरुद्धार और विस्तार का बीड़ा उठाया. उन्होंने इस मार्ग को 'सड़क-ए-आजम' कहा और इसे चौड़ा व पक्का करवाकर एक मजबूत प्रशासनिक धुरी में बदल दिया. यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए मार्ग के दोनों ओर छायादार पेड़ लगवाए गए, दूरी मापने के लिए 'कोस मीनार' बनाई गईं और थके-हारे मुसाफिरों के ठहरने के लिए सरायों का जाल बिछाया गया. उन्हीं के द्वारा किए गए इस व्यापक पुनर्निर्माण और सुदृढ़ीकरण के कारण यह मार्ग शेरशाह सूरी मार्ग के रूप में इतिहास में अमर हो गया.

दिल्ली और पंजाब को कैसे जोड़ता है यह ऐतिहासिक मार्ग?

आधुनिक भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग तंत्र में इस ऐतिहासिक मार्ग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा दिल्ली से शुरू होकर हरियाणा होते हुए पंजाब की ओर बढ़ता है, जिसे सामान्य बोलचाल और कई प्रतियोगी परीक्षाओं के संदर्भ में दिल्ली से अमृतसर के बीच के प्रमुख खंड के रूप में भी पहचाना जाता है. यह मार्ग उत्तर भारत के आर्थिक, कृषि और सांस्कृतिक केंद्रों को आपस में जोड़ते हुए व्यापार और जनजीवन की रफ्तार को बनाए रखता है. ऐतिहासिक रूप से यह विशाल मार्ग बंगाल और चटगांव क्षेत्र से निकलकर उत्तर भारत तथा पंजाब से गुजरते हुए काबुल तक फैला हुआ था, जिसमें पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों के प्रमुख हिस्से शामिल रहे हैं.

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मौर्य काल के 'उत्तरापथ' से शुरू हुई थी इस रास्ते की कहानी

शेरशाह सूरी से बहुत पहले भी यह मार्ग किसी न किसी रूप में भारतीय उपमहाद्वीप की जीवनरेखा रहा है. प्राचीन काल में मौर्य साम्राज्य के दौर में इसे उत्तरापथ के नाम से जाना जाता था, जो पूर्व और उत्तर-पश्चिम के बीच व्यापार, यात्रा और सांस्कृतिक आदान-प्रदान का बड़ा माध्यम बना. उस समय से लेकर आज तक इस मार्ग ने असंख्य यात्रियों, व्यापारियों, विचारकों और काफिलों को अपनी गोद में पनाह दी है, जिससे अलग-अलग क्षेत्रों की भाषाओं, खान-पान और परंपराओं का संगम संभव हो सका.

मुगल और ब्रिटिश दौर में कैसे बदला इसका स्वरूप?

शेरशाह सूरी के बाद मुगल शासनकाल में भी इस मार्ग की रणनीतिक अहमियत बरकरार रही और इसे 'बादशाही सड़क' भी कहा गया. मुगल शासकों के समय कई स्थानों पर नई सरायें और पुल जोड़े गए, जिससे आवागमन और अधिक सुगम हुआ. इसके बाद ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान इस मार्ग की व्यापक मरम्मत व विस्तार किया गया और इसे 'ग्रैंड ट्रंक रोड' का नाम दिया गया, जो आज भी दुनिया भर में सबसे मशहूर ऐतिहासिक सड़कों में गिना जाता है.





कोस मीनार और डाक चौकियों की विरासत

इस राजमार्ग को बाकी आधुनिक सड़कों से सबसे अलग बनाने वाली एक खासियत इसकी प्राचीन 'कोस मीनार' और सराय-आधारित संचार व्यवस्था रही है. शेरशाह सूरी के दौर में हर 'कोस' यानी लगभग तीन किलोमीटर की दूरी पर पत्थरों व ईंटों से बनी ऊंची मीनारें खड़ी की गई थीं, जिनसे दूरी का सटीक अनुमान लगाया जाता था और घुड़सवार डाक संदेशवाहकों को रास्ता व विश्राम का ठिकाना मिलता था. आज भी हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के आसपास कई जगहों पर ये ऐतिहासिक कोस मीनारें समय के थपेड़ों को झेलते हुए इस बात की याद दिलाती हैं कि सदियों पहले भी तेज रफ्तार सूचना और सुरक्षित यात्रा के लिए कितनी दूरदर्शी व्यवस्था तैयार की गई थी.

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