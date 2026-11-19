टेम्बा बवुमा की कप्तानी में दक्षिण अफ्रीका ने बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट में 9 विकेट से जीत हासिल की. इस जीत के साथ बवुमा की कप्तानी में नया इतिहास लिख गया. वह शुरुआती 16 टेस्ट मैचों में सबसे ज्यादा मुकाबले जीतने वाले कप्तान बन गए. बवुमा ने कप्तान के रूप में 16 में 14 टेस्ट जीते हैं. इसके साथ उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज कप्तान लिंडसे हैसेट को पछाड़ दिया.

हैसेट ने बतौर कप्तान शुरुआती 16 में से 13 टेस्ट जीते थे. बवुमा ने 14वीं जीत के साथ नया वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. बवुमा की कप्तानी में अफ्रीका ने अब तक सिर्फ 1 ही टेस्ट गंवाया है. बाकी एक मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त हुआ है. वहीं शुरुआती 16 टेस्ट में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाले कप्तानों की लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज कप्तान रिकी पोंटिंग भी शामिल हैं.

शुरुआती 16 में सबसे ज्यादा टेस्ट जीतने वाले कप्तान

टेम्बा बवुमा (दक्षिण अफ्रीका)- 14 जीत

लिंडसे हैसेट (ऑस्ट्रेलिया)- 13 जीत

बिल वुडफुल (ऑस्ट्रेलिया)- 11 जीत

स्वीव वॉ (ऑस्ट्रेलिया)- 11 जीत

रिंकी पोंटिंग (ऑस्ट्रेलिया)- 11 जीत

बेन स्टोक्स (इंग्लैंड)- 11 जीत

🚨 MATCH RESULT🚨 A comprehensive performance from #TheProteas as they seal a 9-wicket victory to go 1-0 up in the Dafabet Test series against Bangladesh! 🇿🇦👏 #Unbreakable #SAvBAN https://t.co/JlzgyWsMlM — Proteas Men (@ProteasMenCSA) November 19, 2026

टेम्बा बवुमा का टेस्ट करियर

बवुमा ने अब तक अपने टेस्ट करियर में 70 मुकाबले खेल लिए हैं. इन मैचों की 120 पारियों में बैटिंग करते हुए उन्होंने 39 की औसत से 4096 रन बना लिए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 5 शतक और 27 अर्धशतक निकले, जिसमें हाई स्कोर 179 रनों का रहा.

अफ्रीका ने बांग्लादेश से एकतरफा जीता मैच

बात करें अफ्रीका-बांग्लादेश के पहले टेस्ट की, तो पहले बैटिंग करने के बाद बांग्लादेश 400 रन पर ऑलआउट हुई. टीम के लिए तौहीद हृदोय और लिटन दास ने शतकीय पारी खेली. तौहीद ने 14 चौके और 1 छक्का लगाकर 137 रन बनाए. दास ने 120 रन बनाए, जिसमें 14 चौके और 1 छक्के लगाया.

जवाब में अफ्रीका ने अपनी पहली पारी में 557/10 रन बनाए. टीम के लिए ओपनर मार्केस एकरमैन ने 157 रन की सबसे बड़ी पारी खेली. इसके अलावा रियान रिकल्टन ने 102 रन बनाए. एकरमैन की पारी में 21 चौके और 1 छक्का शामिल रहा. मुल्डर ने 13 चौके लगाए.

बांग्लादेश अपनी दूसरी और मैच की तीसरी पारी में 168 रन पर सिमट गई. इसके साथ टीम अफ्रीका के सामने सिर्फ 12 रन का ही लक्ष्य रख सकी. अफ्रीका ने 1.3 ओवर में 1 विकेट गंवाकर जीत अपने नाम कर ली.

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