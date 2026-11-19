Space Centre Sriharikota: जब भी भारत के किसी बड़े अंतरिक्ष मिशन की बात होती है, चाहे वह चंद्रयान हो, मंगलयान हो या आदित्य एल-1, हर बार एक ही जगह का नाम सबसे पहले सामने आता है- श्रीहरिकोटा. आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित यह द्वीप भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO का मुख्य लॉन्चिंग सेंटर है, जिसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के नाम से जाना जाता है.

लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि देश में इतनी सारी जगहें होने के बावजूद इसरो अपने ज्यादातर रॉकेट श्रीहरिकोटा से ही क्यों लॉन्च करता है. इसके पीछे विज्ञान, भूगोल और सुरक्षा से जुड़ी बेहद दिलचस्प वजहें हैं.

भूमध्य रेखा के करीब होने का बड़ा फायदा

श्रीहरिकोटा को चुनने के पीछे सबसे बड़ा वैज्ञानिक कारण इसका भूमध्य रेखा के काफी करीब होना है. हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है और भूमध्य रेखा के पास पृथ्वी के घूमने की गति सबसे अधिक होती है.

जब श्रीहरिकोटा से रॉकेट को पूर्व दिशा में लॉन्च किया जाता है, तो पृथ्वी की इस तेज घूर्णन गति से रॉकेट को एक अतिरिक्त शुरुआती रफ्तार मिल जाती है. इस प्राकृतिक धक्के की वजह से रॉकेट को अंतरिक्ष में पहुंचने के लिए कम ईंधन खर्च करना पड़ता है और वह अपने साथ ज्यादा भारी सैटेलाइट लेकर उड़ान भर सकता है.

पूर्वी तट और सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम

श्रीहरिकोटा भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक द्वीप है, जिसके एक तरफ बंगाल की खाड़ी है और दूसरी तरफ पुलिकट झील है. रॉकेट लॉन्चिंग के दौरान सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है. चूंकि ज्यादातर सैटेलाइट पूर्व दिशा में लॉन्च किए जाते हैं, इसलिए रॉकेट सीधे बंगाल की खाड़ी के ऊपर से उड़ान भरता है.

अगर लॉन्चिंग के दौरान किसी तकनीकी खराबी की वजह से रॉकेट रास्ता भटक जाए या उड़ान के बाद रॉकेट के खाली हिस्से अलग होकर नीचे गिरें, तो वे सीधे समुद्र के पानी में गिरते हैं. इससे रिहायशी इलाकों में जान-माल के नुकसान का खतरा न के बराबर रहता है.

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निर्जन इलाका और मजबूत जमीन

साल 1969 में जब इसरो ने इस द्वीप को सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन के लिए चुना था, तब यहाँ आबादी बहुत कम थी. करीब 175 वर्ग किलोमीटर में फैले इस द्वीप के चारों ओर एक बड़ा बफर जोन मौजूद है, जो गोपनीयता और सुरक्षा दोनों के लिए एकदम सही है.

इसके अलावा, यहां की मिट्टी और चट्टानें भूगर्भीय रूप से बेहद मजबूत हैं, जो भारी रॉकेट के लॉन्च के समय पैदा होने वाले जबरदस्त कंपन और दबाव को आसानी से सहन कर सकती हैं. 9 अक्टूबर 1971 को रोहिणी-125 साउंडिंग रॉकेट के साथ इस केंद्र की शुरुआत हुई थी और तब से यह भारत की अंतरिक्ष सफलताओं का सबसे बड़ा गवाह बना हुआ है.

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