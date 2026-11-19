Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom अमेरिकी रिपोर्ट बताती है ईरान डर्टी बम इस्तेमाल कर सकता है।

ईरान ने आरोप ख़ारिज किए, अमेरिकी अधिकारियों में मतभेद।

डर्टी बम पारंपरिक विस्फोटक संग रेडियोधर्मी सामग्री का मिश्रण है।

Iran Dirty Bomb Threat: यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट से यह पता चलता है कि ईरान वॉशिंगटन डीसी में ट्रंप प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को निशाना बनाने के विकल्प तलाश रहा है. इसमें डर्टी बम या फिर रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल शामिल हो सकता है. सीएनएन ने 16 नवंबर को 7 अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से यह रिपोर्ट दी थी. हालांकि अधिकारियों के बीच इस बात पर मतभेद है कि क्या ईरान के पास ऐसा हमला करने की क्षमता या फिर इरादा है. इसी बीच आइए जानते हैं कि आखिर क्या होता है डर्टी बम.

ईरान से कथित खतरा क्या है?

रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी को ऐसी जानकारी मिली है कि ईरान वाशिंगटन में प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को निशाना बनाने के तरीके तलाश रहा है. रिपोर्ट में डर्टी बम और रासायनिक हथियारों का जिक्र है. हालांकि ईरान की ऐसी हमला करने की क्षमता या फिर इरादे को लेकर अमेरिकी अधिकारियों के बीच कोई आम सहमति नहीं है. यह आकलन किसी नियोजित अभियान या फिर तत्काल खतरे की पुष्टि नहीं करता है.

ईरान ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है. विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने इन दावों को बेबुनियाद बताया है. व्हाइट हाउस ने यह कहा है कि वह संभावित खतरों पर नजर रख रहा है. लेकिन उस समय अमेरिका के अंदर किसी विश्वसनीय या फिर तत्काल खतरे की कोई सूचना नहीं थी.





अमेरिकी इंटेलिजेंस चीफ ने क्या कहा?

18 नवंबर 2026 को नेशनल इंटेलीजेंस के निदेशक जे क्लेटन ने होमलैंड सिक्योरिटी पर हाउस कमेटी के सामने गवाही दी. उन्होंने कहा कि अमेरिका के नागरिकों और कर्मियों के खिलाफ ईरान से जुड़े खतरे काफी बढ़ चुके हैं. चाहे वे देश के अंदर हों या फिर विदेश में. अमेरिकी एजेंसियां संभावित साजिशों का पता लगाने, उन्हें रोकने और उनका मुकाबला करने के लिए काम कर रही हैं.

क्लेटन ने सीएनएन की इस खास रिपोर्ट पर टिप्पणी करने से भी मना कर दिया. उनकी बातें खतरों से जुड़ी हुई थीं और वे डर्टी बम की किसी साजिश की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं करती हैं. विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भी 18 नवंबर को कहा कि उन्हें वाशिंगटन के लिए कोई तत्काल खतरा नहीं दिख रहा है.





आखिर डर्टी बम क्या होता है?

डर्टी बम को तकनीकी रूप से रेडियोलॉजिकल डिस्पर्सल डिवाइस कहा जाता है. यह पारंपरिक विस्फोटकों और रेडियोधर्मी सामग्री का मिश्रण होता है. जब इसमें विस्फोट होता है तो रेडियोधर्मी सामग्री आसपास के क्षेत्र में फैल सकती है. इससे वहां मौजूद लोग, इमारत और पर्यावरण दूषित हो सकते हैं.

अमेरिकी परमाणु नियामक आयोग और रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र के मुताबिक यह कोई परमाणु बम नहीं है. इससे परमाणु विस्फोट नहीं होता बल्कि पारंपरिक विस्फोटक रेडियोधर्मी प्रदूषण फैला देते हैं.

इसमें कौन सी रेडियोधर्मी सामग्री शामिल हो सकती है?

संभावित सामग्रियों में सीजियम 137, कोबाल्ट 60 और अमेरिसियम 241 शामिल हैं. इन आइसोटोप्स का चिकित्सा, उद्योग और वैज्ञानिक अनुसंधान में वैध इस्तेमाल भी होता है. यहां इन्हें नियंत्रित परिस्थितियों में संभाला जाता है.

डर्टी बम परमाणु बम से किस तरह अलग है?

एक परमाणु बम न्यूक्लियर विखंडन या फिर दूसरी परमाणु प्रक्रियाओं के जरिए से भारी मात्रा में ऊर्जा छोड़ता है. इससे एक शक्तिशाली विस्फोट होता है, काफी ज्यादा गर्मी पैदा होती है, बड़ी तबाही मचती है और रेडियोधर्मी पदार्थ फैलते हैं.

डर्टी बम रेडियोधर्मी सामग्री को फैलाने के लिए एक पारंपरिक विस्फोट का इस्तेमाल करता है. इसकी विस्फोटक शक्ति की तुलना परमाणु बम से नहीं की जा सकती. इससे होने वाला कॉन्टेमिनेशन कुछ इमारतों, शहर के कई हिस्सों या फिर परिस्थितियों के आधार पर एक बड़े क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है.

इसका प्रभाव रेडियोधर्मी मटीरियल के प्रकार और मात्रा, विस्फोट की स्थिति और मौसम और हवा की दिशा जैसी पर्यावरणीय वजहों पर निर्भर करता है.

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डर्टी बम कितना खतरनाक हो सकता है?

एनआरसी और सीडीसी के मुताबिक इससे होने वाला तत्काल नुकसान मुख्य रूप से विस्फोट की वजह से होता है. विस्फोट के पास मौजूद लोगों को गंभीर चोट आ सकती है, साथ ही इमारत और संपत्ति को नुकसान पहुंच सकता है.

अगर रेडियोधर्मी धूल और धुआं सास के जरिए शरीर में चला जाए या फिर दूषित भोजन या फिर पानी का सेवन कर लिया जाए तो स्वास्थ्य संबंधी जोखिम पैदा हो सकते हैं. लंबे वक्त तक रेडिएशन के संपर्क में रहने से कैंसर का खतरा बढ़ सकता है. हालांकि ज्यादातर संभावित स्थिति में रेडिएशन का स्तर इतना ज्यादा नहीं होता कि उससे तुरंत बड़ी संख्या में मौत हो या फिर गंभीर रेडिएशन सिकनेस हो.

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