एक्सप्लोरर
New Year 2026: इन देशों में 1 जनवरी को नया साल मनाया तो मिलती है सजा, जेल भेज देती है सरकार
New Year 2026: दुनिया में कुछ ऐसे देश भी है जहां पर 1 जनवरी को नया साल मनाना एक अपराध है. आइए जानते हैं कौन से हैं वे देश और वहां नया साल मनाने पर क्या सजा मिल सकती है.
New Year 2026: आज से नया साल शुरू हो चुका है. दुनिया की ज्यादातर हिस्सों में नया साल 31 दिसंबर की रात को आतिशबाजी, काउंटडाउन और जश्न के साथ शुरू होता है. लेकिन कुछ देशों में 1 जनवरी को नए साल के तौर पर मानना न सिर्फ बुरा माना जाता है बल्कि एक अपराध भी है. आइए जानते हैं कि यहां नया साल मनाने पर क्या सजा मिलती है.
1/6
2/6
Published at : 01 Jan 2026 11:50 AM (IST)
जनरल नॉलेज
7 Photos
फ्लाइट में एयर होस्टेस नहीं कर सकतीं ये काम, नियम के उल्लंघन पर होती है सख्त कार्रवाई
जनरल नॉलेज
6 Photos
दुनिया की इस सिटी को क्यों कहा जाता था पापों का शहर, यहां के लोगों को कैसे मिली थी 'सजा'?
जनरल नॉलेज
7 Photos
कौन था ताजमहल और लाल किले का मेन आर्किटेक्ट, नायाब इमारतों के बदले उसे कितनी मिली थी सैलरी?
जनरल नॉलेज
6 Photos
बिना खाना खाए कितने दिन तक जिंदा रह सकते हैं सांप? हकीकत जान लेंगे तो उड़ जाएंगे होश
जनरल नॉलेज
6 Photos
देश में कितनी तरह के हैं रेलवे स्टेशन? जंक्शन-सेंट्रल के अलावा बाकी के बारे में भी जानें सबकुछ
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
एयर इंडिया के पायलट ने प्लेन उड़ाने से पहले पी शराब, हिरासत में लिया गया, जानें कैसे पकड़ा गया
महाराष्ट्र
शिवसेना नेता का एबी फॉर्म छीन कर निगल गए एकनाथ शिंदे के ही उम्मीदवार, गजब है यह महानगरपालिका चुनाव
विश्व
न्यूयॉर्क सिटी को मिला पहला मुस्लिम मेयर, जोहरान ममदानी ने कुरान पर हाथ रखकर ली शपथ
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए ऑस्ट्रेलिया ने अपने स्क्वाड का किया ऐलान, टीम में हुई इस धुरंधर खिलाड़ी की एंट्री
Advertisement
जनरल नॉलेज
7 Photos
फ्लाइट में एयर होस्टेस नहीं कर सकतीं ये काम, नियम के उल्लंघन पर होती है सख्त कार्रवाई
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
Opinion