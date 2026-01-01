उत्तर कोरिया में नए साल का कॉन्सेप्ट ग्रेगोरियन कैलेंडर से नहीं बल्कि देश की अपनी विचारधारा से जुड़ा हुआ है. देश जूचे कैलेंडर को मानता है जो किम इल-सुंग के जन्म वर्ष से शुरू होता है. हालांकि 1 जनवरी अधिकारी तौर पर मौजूद है लेकिन इसे पश्चिम में स्टाइल में मानने को वैचारिक भ्रष्टाचार माना जाता है. ऐसे कामों को देश के खिलाफ अपराध माना जाता है. अगर ऐसा करता हुआ कोई पकड़ा जाता है तो उसे सजा के तौर पर जबरदस्त मजदूरी और जेल कैंप से लेकर और भी ज्यादा कड़ी सजा मिल सकती है.