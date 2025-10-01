एक्सप्लोरर
NCRB Report: भारत में 34% बढ़े आत्महत्या के केस, आखिर किसे है सबसे ज्यादा खतरा?
NCRB Report: भारत में आत्महत्या की संख्या लगातार बढ़ रही है. NCRB की ताजा रिपोर्ट में इस गंभीर सामाजिक समस्या के चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं. आइए जानें कि इससे सबसे ज्यादा कौन प्रभावित है.
NCRB Report: राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB ने अपनी ताजा रिपोर्ट Accidental Deaths and Suicides in India 2023 जारी की है, जिसमें आत्महत्या से जुड़ी चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है. रिपोर्ट की मानें तो साल 2023 में देशभर में 1.71 लाख से अधिक लोगों ने आत्महत्या की, जो पिछले पांच सालों में सबसे ज्यादा है. यह आंकड़ा न केवल बढ़ती मानसिक परेशानियों को दर्शाता है बल्कि समाज और सरकार के सामने गंभीर चुनौती भी खड़ा करता है.
Published at : 01 Oct 2025 06:33 PM (IST)
