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National Red Rose Day: वैलेंटाइन वीक के रोज डे और नेशनल रेड रोज डे में क्या अंतर, क्या है दोनों को मनाने की वजह?
National Red Rose Day: नेशनल रेड रोज डे सिर्फ प्रेम का इजहार करने तक सीमित नहीं है, बल्कि लाल गुलाब के इतिहास, सांस्कृतिक महत्व और उसके खूबसूरती को सेलिब्रेट करने के लिए होता है.
National Red Rose Day: यह तो सभी लोग जानते हैं कि गुलाब को प्यार की निशानी माना जाता है. वहीं हर साल 12 जून को नेशनल रेड रोज डे मनाया जाता है. इस बार भी यह दिन 12 जून यानी शुक्रवार के दिन मनाया जाएगा. नेशनल रेड रोज डे सिर्फ प्रेम का इजहार करने तक सीमित नहीं है, बल्कि लाल गुलाब के इतिहास, सांस्कृतिक महत्व और उसके खूबसूरती को सेलिब्रेट करने के लिए होता है. खास बात यह है कि जून महीने में लाल गुलाब पूरी तरह खिलते हैं, इसलिए इस दिन का महत्व और बढ़ जाता है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि 12 जून को नेशनल रेड रोज डे क्यों मनाया जाता है और नेशनल रेड रोज डे और वैलेंटाइन वीक के रोज डे में क्या अंतर है.
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Published at : 11 Jun 2026 10:17 AM (IST)
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