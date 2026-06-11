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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजNational Red Rose Day: वैलेंटाइन वीक के रोज डे और नेशनल रेड रोज डे में क्या अंतर, क्या है दोनों को मनाने की वजह?

National Red Rose Day: वैलेंटाइन वीक के रोज डे और नेशनल रेड रोज डे में क्या अंतर, क्या है दोनों को मनाने की वजह?

National Red Rose Day: नेशनल रेड रोज डे सिर्फ प्रेम का इजहार करने तक सीमित नहीं है, बल्कि लाल गुलाब के इतिहास, सांस्कृतिक महत्व और उसके खूबसूरती को सेलिब्रेट करने के लिए होता है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 11 Jun 2026 10:17 AM (IST)
National Red Rose Day: नेशनल रेड रोज डे सिर्फ प्रेम का इजहार करने तक सीमित नहीं है, बल्कि लाल गुलाब के इतिहास, सांस्कृतिक महत्व और उसके खूबसूरती को सेलिब्रेट करने के लिए होता है.

National Red Rose Day: यह तो सभी लोग जानते हैं कि गुलाब को प्यार की निशानी माना जाता है. वहीं हर साल 12 जून को नेशनल रेड रोज डे मनाया जाता है. इस बार भी यह दिन 12 जून यानी शुक्रवार के दिन मनाया जाएगा. नेशनल रेड रोज डे सिर्फ प्रेम का इजहार करने तक सीमित नहीं है, बल्कि लाल गुलाब के इतिहास, सांस्कृतिक महत्व और उसके खूबसूरती को सेलिब्रेट करने के लिए होता है. खास बात यह है कि जून महीने में लाल गुलाब पूरी तरह खिलते हैं, इसलिए इस दिन का महत्व और बढ़ जाता है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि 12 जून को नेशनल रेड रोज डे क्यों मनाया जाता है और नेशनल रेड रोज डे और वैलेंटाइन वीक के रोज डे में क्या अंतर है.

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दरअसल हर साल 12 जून को खासतौर पर अमेरिका में नेशनल रेड रोज डे मनाया जाता है. माना जाता है कि इसकी शुरुआत 2000 के दशक में हुई थी. इस दिन का उद्देश्य सिर्फ प्यार का इजहार करना नहीं, बल्कि लाल गुलाब के इतिहास, सांस्कृतिक महत्व, खूबसूरती और खुशबू का सम्मान करना है. यही वजह है कि इस दिन लोग रोज गिफ्ट करते हैं, गुलाब के पौधे लगाते हैं और रोज गार्डन घूमने जाते हैं.
दरअसल हर साल 12 जून को खासतौर पर अमेरिका में नेशनल रेड रोज डे मनाया जाता है. माना जाता है कि इसकी शुरुआत 2000 के दशक में हुई थी. इस दिन का उद्देश्य सिर्फ प्यार का इजहार करना नहीं, बल्कि लाल गुलाब के इतिहास, सांस्कृतिक महत्व, खूबसूरती और खुशबू का सम्मान करना है. यही वजह है कि इस दिन लोग रोज गिफ्ट करते हैं, गुलाब के पौधे लगाते हैं और रोज गार्डन घूमने जाते हैं.
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वहीं दूसरी तरफ वेलेंटाइन वीक की शुरुआत 7 फरवरी को रोज डे से होती है. इस दिन लोग अलग-अलग रंग के गुलाब देकर अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं. लाल गुलाब प्यार, पीला गुलाब दोस्ती और सफेद गुलाब शांति का प्रतीक माना जाता है.
वहीं दूसरी तरफ वेलेंटाइन वीक की शुरुआत 7 फरवरी को रोज डे से होती है. इस दिन लोग अलग-अलग रंग के गुलाब देकर अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं. लाल गुलाब प्यार, पीला गुलाब दोस्ती और सफेद गुलाब शांति का प्रतीक माना जाता है.
Published at : 11 Jun 2026 10:17 AM (IST)
Tags :
National Red Rose Day Red Rose Day June 12 Red Rose Symbol Of Love National Rose Day Celebration

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