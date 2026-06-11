दरअसल हर साल 12 जून को खासतौर पर अमेरिका में नेशनल रेड रोज डे मनाया जाता है. माना जाता है कि इसकी शुरुआत 2000 के दशक में हुई थी. इस दिन का उद्देश्य सिर्फ प्यार का इजहार करना नहीं, बल्कि लाल गुलाब के इतिहास, सांस्कृतिक महत्व, खूबसूरती और खुशबू का सम्मान करना है. यही वजह है कि इस दिन लोग रोज गिफ्ट करते हैं, गुलाब के पौधे लगाते हैं और रोज गार्डन घूमने जाते हैं.