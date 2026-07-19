प्लास्टिक की करेंसी आई तो कागज के नोटों का क्या होगा, कैसे होंगे एक्सचेंज?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom भारत ₹10, ₹20 के प्लास्टिक करेंसी नोट लाएगा।

मौजूदा कागजी नोट तुरंत अमान्य नहीं होंगे, साथ चलेंगे।

बैंक धीरे-धीरे पुराने नोटों को चलन से हटाकर नष्ट करेंगे।

नागरिक बैंक शाखाओं और एटीएम से नए नोट प्राप्त कर सकेंगे।

Plastic Currency India: भारत प्लास्टिक करेंसी नोट लाने की दिशा में अपना पहला कदम उठाने की तैयारी कर रहा है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ₹10 और ₹20 के पॉलीमर नोट के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट योजना बना रहा है. ऐसी उम्मीद की जा रही है कि ये नोट पारंपरिक कागजी नोटों की तुलना में ज्यादा टिकाऊ और सुरक्षित होंगे. हालांकि नए नोट अभी जारी नहीं किए गए हैं लेकिन कई लोग सोच रहे हैं कि क्या मौजूदा कागजी नोट रातों-रात अमान्य हो जाएंगे और उन्हें बदलने की प्रक्रिया क्या होगी. आइए जानते हैं.

कागजी नोट रातों-रात बंद नहीं होंगे

अगर भारत में पॉलीमर नोट लाए जाते हैं तो मौजूदा कागजी नोट अचानक अमान्य नहीं होंगे. इसके बजाय कागजी और प्लास्टिक दोनों तरह के नोट काफी समय तक एक साथ चलन में रहेंगे. इस तरीके से यह पक्का होता है कि लोग बिना किसी परेशानी के अपने मौजूदा कैश का इस्तेमाल करते रहे जब तक कि नए नोट धीरे-धीरे फाइनेंशियल सिस्टम में लाए जाएं.

बैंक धीरे-धीरे पुराने नोटों को चलन से हटाएंगे

जैसे-जैसे कागजी नोट सामान्य लेन-देन के जरिए बैंक में जमा होंगे बैंक जहां भी संभव हो उन्हें ग्राहकों को दोबारा जारी करना बंद कर देंगे. इसके बजाय जमा किए गए कागजी नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भेजे जाएंगे जो धीरे-धीरे उन्हें चलन से हटा देगा और साथ ही उनकी जगह नए छपे हुए पॉलीमर नोट ले आएंगे. यह प्रक्रिया करेंसी की कमी पैदा किए बिना आसानी से बदलाव को पक्का करती है.

पुराने नोट आरबीआई द्वारा नष्ट कर दिए जाएंगे

एक बार जब पुराने कागजी नोट आरबीआई के पास पहुंच जाएंगे तो उन्हें खास करेंसी प्रोसेसिंग मशीन का इस्तेमाल करके नष्ट कर दिया जाएगा. यह वही प्रक्रिया है जो अभी खराब या इस्तेमाल के लायक ना रहने वाले नोटों के लिए अपनाई जाती है. पुराने कागजी नोटों को धीरे-धीरे नष्ट करने से पुराने नोट को दोबारा चलन में आने से रोका जा सकता है और समय के साथ उनकी जगह पॉलीमर नोट ले सकते हैं.

मौजूदा नोट कानूनी रूप से मान्य बने रहेंगे

किसी भी करेंसी बदलाव का सबसे बड़ा पहलू यह है कि पुराने नोट आमतौर पर लंबे समय तक कानूनी रूप से मान्य बने रहते हैं. सरकार आमतौर पर लोगों को अपनी मौजूदा करेंसी का इस्तेमाल करने, जमा करने या फिर बदलाव के लिए कई महीने या फिर साल भी देती है.

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नोट बदलने की प्रक्रिया कैसे काम करेगी?

एक बार जब पॉलीमर नोट आधिकारिक तौर पर जारी कर दिए जाएंगे तो लोगों के पास उन्हें पाने के कई तरीके होंगे. ग्राहक अपने पुराने कागजी नोट हमेशा की तरह अपने बैंक खातों में जमा कर सकेंगे. जो लोग उन्हें तुरंत बदलना चाहते हैं वह बैंक की शाखाओं में जाकर काउंटर पर योग्य कागजी नोट बदल सकते हैं और नए पॉलीमर नोट ले सकते हैं.

एटीएम से भी पॉलीमर नोट मिलेंगे

जैसे-जैसे बैंक अपने करेंसी स्टॉक को बदलेंगे एटीएम से भी कागजी नोट की जगह पॉलीमर नोट मिलने शुरू हो जाएंगे. यह बदलाव धीरे-धीरे होगा क्योंकि मौजूदा कागजी नोट को चलन से हटाया जाएगा और एटीएम में कैश सप्लाई को नई पॉलीमर करेंसी से भरा जाएगा.

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