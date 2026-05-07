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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजMost Expensive Office in India: भारत में किस बिल्डिंग का है सबसे ज्यादा रेंट, जानिए यह किस शहर में है मौजूद?

Most Expensive Office in India: भारत में किस बिल्डिंग का है सबसे ज्यादा रेंट, जानिए यह किस शहर में है मौजूद?

देश में लाखों लोग किराए पर रहते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि देश में किस बिल्डिंग का किराया सबसे ज्यादा है और यह किस शहर में मौजूद है?

By : कविता गाडरी  | Updated at : 07 May 2026 07:14 AM (IST)
देश में लाखों लोग किराए पर रहते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि देश में किस बिल्डिंग का किराया सबसे ज्यादा है और यह किस शहर में मौजूद है?

Most Expensive Office in India: भारत का ग्रेड ए कमर्शियल ऑफिस मार्केट आप प्रीमियम दौर में पहुंच चुका है. देश के बड़े शहरों में ग्लोबल बैंक, टेक कंपनियां, कंसल्टिंग फर्म और आईटी कंपनियां बड़े-बड़े ऑफिस स्पेस लीज पर ले रही है. खास बात यह है कि अब सिर्फ प्रति स्क्वायर फीट किराया ही नहीं बल्कि बड़े कॉरपोरेट ऑफिस का कुल महीने का किराया भी कई करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है. अलग-अलग शहरों में किराए में अंतर जरूर है, लेकिन प्राइम लोकेशन वाले टॉप ऑफिस स्पेस की कीमत लगातार बढ़ रही है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि भारत में किस बिल्डिंग का सबसे ज्यादा रेंट है और यह बिल्डिंग किस शहर में मौजूद है.

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देश में सबसे ज्यादा किराए वाला ऑफिस मुंबई में स्थित है. यहां सीमित ग्रेड ए सप्लाई, मजबूत बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर की मांग और बेहतर कनेक्टिविटी के चलते किराया सबसे ऊंचा माना जाता है. मुंबई के ओबेरॉय कॉमर्स थ्री बिल्डिंग में मॉर्गन स्टेनली का ऑफिस देश का सबसे महंगा माना जा रहा है, जिनका मासिक किराया करीब 15.9 करोड़ रुपये है.
देश में सबसे ज्यादा किराए वाला ऑफिस मुंबई में स्थित है. यहां सीमित ग्रेड ए सप्लाई, मजबूत बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर की मांग और बेहतर कनेक्टिविटी के चलते किराया सबसे ऊंचा माना जाता है. मुंबई के ओबेरॉय कॉमर्स थ्री बिल्डिंग में मॉर्गन स्टेनली का ऑफिस देश का सबसे महंगा माना जा रहा है, जिनका मासिक किराया करीब 15.9 करोड़ रुपये है.
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दिल्ली एनसीआर के गुरुग्राम में भी प्रीमियम ऑफिस स्पेस की डिमांड तेजी से बढ़ी है. डीएलएफ साइबर सिटी के एट्रियम प्लेस में गूगल का ऑफिस हर करीब 14 करोड़ रुपये का किराया देता है.
दिल्ली एनसीआर के गुरुग्राम में भी प्रीमियम ऑफिस स्पेस की डिमांड तेजी से बढ़ी है. डीएलएफ साइबर सिटी के एट्रियम प्लेस में गूगल का ऑफिस हर करीब 14 करोड़ रुपये का किराया देता है.
Published at : 07 May 2026 07:14 AM (IST)
Tags :
Most Expensive Office In India Mumbai Office Rent Oberoi Commerz III Rent Morgan Stanley Office Highest Office Rent

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