देश में सबसे ज्यादा किराए वाला ऑफिस मुंबई में स्थित है. यहां सीमित ग्रेड ए सप्लाई, मजबूत बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर की मांग और बेहतर कनेक्टिविटी के चलते किराया सबसे ऊंचा माना जाता है. मुंबई के ओबेरॉय कॉमर्स थ्री बिल्डिंग में मॉर्गन स्टेनली का ऑफिस देश का सबसे महंगा माना जा रहा है, जिनका मासिक किराया करीब 15.9 करोड़ रुपये है.