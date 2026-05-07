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Most Expensive Office in India: भारत में किस बिल्डिंग का है सबसे ज्यादा रेंट, जानिए यह किस शहर में है मौजूद?
देश में लाखों लोग किराए पर रहते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि देश में किस बिल्डिंग का किराया सबसे ज्यादा है और यह किस शहर में मौजूद है?
Most Expensive Office in India: भारत का ग्रेड ए कमर्शियल ऑफिस मार्केट आप प्रीमियम दौर में पहुंच चुका है. देश के बड़े शहरों में ग्लोबल बैंक, टेक कंपनियां, कंसल्टिंग फर्म और आईटी कंपनियां बड़े-बड़े ऑफिस स्पेस लीज पर ले रही है. खास बात यह है कि अब सिर्फ प्रति स्क्वायर फीट किराया ही नहीं बल्कि बड़े कॉरपोरेट ऑफिस का कुल महीने का किराया भी कई करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है. अलग-अलग शहरों में किराए में अंतर जरूर है, लेकिन प्राइम लोकेशन वाले टॉप ऑफिस स्पेस की कीमत लगातार बढ़ रही है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि भारत में किस बिल्डिंग का सबसे ज्यादा रेंट है और यह बिल्डिंग किस शहर में मौजूद है.
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Published at : 07 May 2026 07:14 AM (IST)
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