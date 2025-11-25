व्हिस्की के साथ बीयर मिलाने पर क्या होता है, क्या डबल हो जाता है नशा?

चाहे आप बीयर को व्हिस्की में मिलाकर पी लें या अलग-अलग घूंटों में, असर वही होता है जो उस पैग में मौजूद कुल अल्कोहल तय करता है. शराब की हर किस्म में अलग-अलग मात्रा में अल्कोहल होता है. इसी मात्रा को ABV Alcohol by Volume कहा जाता है. यानी किसी ड्रिंक में कितने प्रतिशत अल्कोहल मौजूद है.