हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजव्हिस्की के साथ बीयर मिलाने पर क्या होता है, क्या डबल हो जाता है नशा?

व्हिस्की के साथ बीयर मिलाने पर क्या होता है, क्या डबल हो जाता है नशा?

Mixing Alcohol Drinks: बीयर और व्हिस्की को मिलाने से नशा ज्यादा चढ़ जाता है, या यह सिर्फ आपका भ्रम है. आइए जानें कि असली खेल क्या है, जो यह तय करता है कि आज नशा कितना चढ़ेगा.

By : निधि पाल  | Updated at : 25 Nov 2025 06:39 PM (IST)
Mixing Alcohol Drinks: बीयर और व्हिस्की को मिलाने से नशा ज्यादा चढ़ जाता है, या यह सिर्फ आपका भ्रम है. आइए जानें कि असली खेल क्या है, जो यह तय करता है कि आज नशा कितना चढ़ेगा.

शराब पीने वालों के बीच एक बात अक्सर बड़ी गंभीरता से कही जाती है कि आज तो बीयर के ऊपर व्हिस्की ले ली, इसलिए ज्यादा चढ़ गई, लेकिन क्या सच में दो ड्रिंक को मिलाने से नशा अचानक दोगुना हो जाता है? क्या यह शरीर पर किसी खास तरह से असर डालता है या फिर यह सिर्फ दिमाग का भ्रम है? असल रहस्य क्या है मिक्सिंग या कुल अल्कोहल? यही है आज की रिपोर्ट का बड़ा खुलासा, चलिए जानें.

1/7
वैज्ञानिकों और हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार, नशा इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आपने क्या मिक्स किया, बल्कि इस पर कि आपने कुल कितना अल्कोहल (एथेनॉल) शरीर में डाला. साइंस बिल्कुल साफ है कि ड्रिंक का फ्लेवर बदल सकता है, टेस्ट बदल सकता है, लेकिन शरीर सिर्फ कुल एथेनॉल की मात्रा ही एब्जॉर्ब करता है.
वैज्ञानिकों और हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार, नशा इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आपने क्या मिक्स किया, बल्कि इस पर कि आपने कुल कितना अल्कोहल (एथेनॉल) शरीर में डाला. साइंस बिल्कुल साफ है कि ड्रिंक का फ्लेवर बदल सकता है, टेस्ट बदल सकता है, लेकिन शरीर सिर्फ कुल एथेनॉल की मात्रा ही एब्जॉर्ब करता है.
2/7
चाहे आप बीयर को व्हिस्की में मिलाकर पी लें या अलग-अलग घूंटों में, असर वही होता है जो उस पैग में मौजूद कुल अल्कोहल तय करता है. शराब की हर किस्म में अलग-अलग मात्रा में अल्कोहल होता है. इसी मात्रा को ABV Alcohol by Volume कहा जाता है. यानी किसी ड्रिंक में कितने प्रतिशत अल्कोहल मौजूद है.
चाहे आप बीयर को व्हिस्की में मिलाकर पी लें या अलग-अलग घूंटों में, असर वही होता है जो उस पैग में मौजूद कुल अल्कोहल तय करता है. शराब की हर किस्म में अलग-अलग मात्रा में अल्कोहल होता है. इसी मात्रा को ABV Alcohol by Volume कहा जाता है. यानी किसी ड्रिंक में कितने प्रतिशत अल्कोहल मौजूद है.
3/7
उदाहरण के तौर पर सामान्य बीयर में 5% से 12% तक ABV होता है. वाइन का ABV 8% से 15% के बीच रहता है. व्हिस्की में 40% से 50% तक अल्कोहल होता है. भारत में आमतौर पर 42.8% ABV वाली व्हिस्की मिलती है.
उदाहरण के तौर पर सामान्य बीयर में 5% से 12% तक ABV होता है. वाइन का ABV 8% से 15% के बीच रहता है. व्हिस्की में 40% से 50% तक अल्कोहल होता है. भारत में आमतौर पर 42.8% ABV वाली व्हिस्की मिलती है.
4/7
रम, वोडका, जिन, टकीला और ब्रांडी में भी लगभग 35% से 50% तक अल्कोहल मौजूद होता है. वहीं, देसी शराब में 20%-40% तक अल्कोहल पाया जाता है, जो स्थान और तरीके के हिसाब से काफी बदल सकता है.
रम, वोडका, जिन, टकीला और ब्रांडी में भी लगभग 35% से 50% तक अल्कोहल मौजूद होता है. वहीं, देसी शराब में 20%-40% तक अल्कोहल पाया जाता है, जो स्थान और तरीके के हिसाब से काफी बदल सकता है.
5/7
अब मान लीजिए आपने एक ग्लास बीयर पी जिसमें 5% अल्कोहल था, और फिर एक शॉट व्हिस्की पी जिसमें 42.8% अल्कोहल था. शरीर दोनों को मिक्स करके नहीं देखता, न ही यह मायने रखता है कि आपने किस क्रम में पीया. आपके शरीर ने कुल एथेनॉल लिया, बस वही नशे की तीव्रता तय करेगा.
अब मान लीजिए आपने एक ग्लास बीयर पी जिसमें 5% अल्कोहल था, और फिर एक शॉट व्हिस्की पी जिसमें 42.8% अल्कोहल था. शरीर दोनों को मिक्स करके नहीं देखता, न ही यह मायने रखता है कि आपने किस क्रम में पीया. आपके शरीर ने कुल एथेनॉल लिया, बस वही नशे की तीव्रता तय करेगा.
6/7
लोगों को अक्सर मिक्स करने से ज्यादा चढ़ गई का एहसास इसलिए होता है क्योंकि, फ्लेवर बदल जाता है, जिससे पीने की स्पीड बढ़ जाती है. अलग-अलग ड्रिंक का टेस्ट हल्का-भारी होता है, जिससे मात्रा ज्यादा हो जाती है. दिमाग में पहले से बैठी गलतफहमी, जिसे placebo effect कहा जाता है, असर बढ़ा चढ़ाकर महसूस करवाता है.
लोगों को अक्सर मिक्स करने से ज्यादा चढ़ गई का एहसास इसलिए होता है क्योंकि, फ्लेवर बदल जाता है, जिससे पीने की स्पीड बढ़ जाती है. अलग-अलग ड्रिंक का टेस्ट हल्का-भारी होता है, जिससे मात्रा ज्यादा हो जाती है. दिमाग में पहले से बैठी गलतफहमी, जिसे placebo effect कहा जाता है, असर बढ़ा चढ़ाकर महसूस करवाता है.
7/7
वाइन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि मिक्स करने में कोई समस्या नहीं, समस्या है सिर्फ कितना पी लिया इस बात की. अगर आपने बीयर के बाद हाई-ABV वाली ड्रिंक ली, तो कुल अल्कोहल ज्यादा हो गया और नशा तेज महसूस होगा, लेकिन इसका कारण मिक्सिंग नहीं, मात्रा है.
वाइन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि मिक्स करने में कोई समस्या नहीं, समस्या है सिर्फ कितना पी लिया इस बात की. अगर आपने बीयर के बाद हाई-ABV वाली ड्रिंक ली, तो कुल अल्कोहल ज्यादा हो गया और नशा तेज महसूस होगा, लेकिन इसका कारण मिक्सिंग नहीं, मात्रा है.
Published at : 25 Nov 2025 06:39 PM (IST)
Tags :
Mixing Alcohol Drinks Mixing Beer And Whisky Alcohol Myth Beer With Whisky

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'...तो मैं पूरे देश में बीजेपी की नींव हिला दूंगी', ममता बनर्जी ने बीजेपी को क्यों दे डाली इतनी बड़ी चेतावनी
'...तो मैं पूरे देश में बीजेपी की नींव हिला दूंगी', ममता बनर्जी ने बीजेपी को क्यों दे डाली इतनी बड़ी चेतावनी?
बिहार
1 दिसंबर से बिहार विधानसभा का सत्र, 2 तारीख को स्पीकर का होगा चुनाव
1 दिसंबर से बिहार विधानसभा का सत्र, 2 तारीख को स्पीकर का होगा चुनाव
इंडिया
Ram Mandir Timeline: राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज! जानें कब शुरू हुआ निर्माण, कैसे पूरी हुई रामलला की प्राण प्रतिष्ठा? जानें पूरी टाइमलाइन
राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज! जानें कब शुरू हुआ निर्माण, कैसे पूरी हुई रामलला की प्राण प्रतिष्ठा? पूरी टाइमलाइन
बॉलीवुड
Dharmendra Death News Live: सनी देओल के घर पहुंचे रणबीर और आलिया, दादा की अस्थियां देख इमोशनल हुए करण देओल
Live: सनी देओल के घर पहुंचे रणबीर और आलिया, दादा की अस्थियां देख इमोशनल हुए करण देओल
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Dharmendra Death: कुछ ऐसे थे Dharmendra पाजी, भावुक कहानी! |ABPLIVE
Bangladesh को कई JF-17 देने जा रहा पाकिस्तान! भारत के लिए है ये खतरा? |ABPLIVE
Pak पर आसमान से टूटेगा कहर! सेना की 'ड्रोन फोर्स' करेगी बारुदी बारिश |ABPLIVE
Ram Mandir Dhwajarohan: ध्वजारोहण उत्सव में रामलला को पहनाई जाएगी इतने करोड़ की ड्रेस! | Ram Lala
Ram Mandir Dhwajarohan: Ram Mandir ध्वजारोहण के बाद 'श्रीराम' के जयकारों से गूंजा Ayodhya | PM Modi

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
OPINION: रिस्क लेने को तैयार नहीं BJP! स्पीकर पद पर क्यों अड़ी? ये दो मामले समझा रहे बिहार की पूरी कहानी
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'...तो मैं पूरे देश में बीजेपी की नींव हिला दूंगी', ममता बनर्जी ने बीजेपी को क्यों दे डाली इतनी बड़ी चेतावनी
'...तो मैं पूरे देश में बीजेपी की नींव हिला दूंगी', ममता बनर्जी ने बीजेपी को क्यों दे डाली इतनी बड़ी चेतावनी?
बिहार
1 दिसंबर से बिहार विधानसभा का सत्र, 2 तारीख को स्पीकर का होगा चुनाव
1 दिसंबर से बिहार विधानसभा का सत्र, 2 तारीख को स्पीकर का होगा चुनाव
इंडिया
Ram Mandir Timeline: राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज! जानें कब शुरू हुआ निर्माण, कैसे पूरी हुई रामलला की प्राण प्रतिष्ठा? जानें पूरी टाइमलाइन
राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज! जानें कब शुरू हुआ निर्माण, कैसे पूरी हुई रामलला की प्राण प्रतिष्ठा? पूरी टाइमलाइन
बॉलीवुड
Dharmendra Death News Live: सनी देओल के घर पहुंचे रणबीर और आलिया, दादा की अस्थियां देख इमोशनल हुए करण देओल
Live: सनी देओल के घर पहुंचे रणबीर और आलिया, दादा की अस्थियां देख इमोशनल हुए करण देओल
क्रिकेट
टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में एक दिन में सबसे ज्यादा कितने रन बने हैं? गुवाहाटी में भारत को अंतिम बनाने हैं 522 रन
टेस्ट में एक दिन में सबसे ज्यादा कितने रन बने हैं? गुवाहाटी में भारत को अंतिम बनाने हैं 522 रन
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
इन लोगों को नहीं मिलता पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ, जानें क्या हैं पात्रता की शर्तें?
इन लोगों को नहीं मिलता पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ, जानें क्या हैं पात्रता की शर्तें?
हेल्थ
Male Infertility Causes: सिगरेट और शराब नहीं, इन वजहों से भी नामर्द हो रहे पुरुष, आप भी इसके शिकार तो नहीं?
सिगरेट और शराब नहीं, इन वजहों से भी नामर्द हो रहे पुरुष, आप भी इसके शिकार तो नहीं?
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | Did You Know Actor नहीं तो Teacher होते Dharam Paji? | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | Did You Know Actor नहीं तो Teacher होते Dharam Paji? | Dharmendra Death News
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Bollywood का चमकता सितारा Dharmendra Ji नहीं रहे | Cinema World Mourns
IFFI GOA 2025: Bollywood का चमकता सितारा Dharmendra Ji नहीं रहे | Cinema World Mourns
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | Acting संघर्ष, पहला प्रोजेक्ट और उनकी Manifestation | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | Acting संघर्ष, पहला प्रोजेक्ट और उनकी Manifestation | Dharmendra Death News
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | क्या आपको पता है Dharam Paji की जिंदगी का ये किस्सा? | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | क्या आपको पता है Dharam Paji की जिंदगी का ये किस्सा? | Dharmendra Death News
ENT LIVE
Dharmendra Ji की बचपन की यादें: स्कूल में पगड़ी से लेकर पापा के डांट तक | Childhood Discipline & Stories
Dharmendra Ji की बचपन की यादें: स्कूल में पगड़ी से लेकर पापा के डांट तक | Childhood Discipline & Stories
Embed widget