लखनऊ में पीएम मोदी के दौरे से पहले यूपी बीजेपी की बड़ी बैठक, सीएम योगी समेत कई नेता रहे मौजूद

लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी कार्यक्रम को लेकर BJP कार्यालय में आज 21 दिसंबर को एक अहम बैठक हुई. इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, दोनों उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक मौजूद रहे. बैठक का उद्देश्य 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी के लखनऊ आगमन और अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर होने वाले कार्यक्रम की तैयारियों पर चर्चा करना था.

25 दिसंबर को लखनऊ में होंगे पीएम मोदी

बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के 25 दिसंबर के लखनऊ दौरे को लेकर विस्तृत रणनीति बनाई गई. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री के प्रदेश आगमन की तैयारियों के लिए यह बैठक की गई है, ताकि कार्यक्रम ऐतिहासिक और सफल हो. उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने स्पष्ट किया कि बैठक का एकमात्र उद्देश्य अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर होने वाली रैली की रूपरेखा तय करना था, जिसमें प्रधानमंत्री स्वयं शामिल होंगे.

मतदाता सूची शुद्धिकरण और SIR पर बीजेपी का रुख

बैठक में मतदाता सूची के शुद्धिकरण अभियान और SIR प्रक्रिया पर भी विस्तार से चर्चा हुई. उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि घुसपैठियों और डुप्लिकेट मतदाताओं की पहचान की जाएगी और वोट की लूट करने का युग समाप्त होना चाहिए. उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग ने यह प्रक्रिया शुरू कर दी है और भाजपा कार्यकर्ता बूथ स्तर पर इसे सफल बनाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि 2027 में समाजवादी पार्टी सैफई तक सीमित रह जाएगी. उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप स्वच्छ, पारदर्शी और सटीक मतदाता सूची तैयार की जा रही है, जो स्वस्थ लोकतंत्र के लिए आवश्यक है.

जंगलराज को जनता ने नकारा तो विपक्ष परेशान- ब्रजेश पाठक

SIR प्रक्रिया को लेकर विपक्ष के विरोध पर बीजेपी नेताओं ने तीखा हमला बोला. ब्रजेश पाठक ने कहा कि विपक्ष इसलिए परेशान है क्योंकि बिहार में जंगलराज को जनता ने नकार दिया और अब उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी के जंगलराज को कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा. बीजेपी विधायक पंकज सिंह ने कहा कि SIR कोई भाजपा का कार्यक्रम नहीं बल्कि एक नियमित प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य साफ मतदाता सूची तैयार करना है.

उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को इसलिए आपत्ति है क्योंकि घुसपैठियों की पहचान होने से उन्हें नुकसान होगा. बीजेपी नेता कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि विपक्ष के पास विरोध के अलावा कोई मुद्दा नहीं है और SIR निर्वाचन आयोग की संवैधानिक प्रक्रिया है, जिससे देश की जनसांख्यिकी को प्रभावित करने वाले और आतंकवाद को पोषित करने वाले तत्वों को बाहर किया जाता है, जबकि योग्य नागरिकों को मतदाता सूची में जोड़ा जाता है.