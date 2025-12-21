हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
ऑटो बन गया OYO... बीच सड़क पर अश्लील हरकतें करते नजर आए लड़का-लड़की, बन गया वीडियो

ऑटो बन गया OYO... बीच सड़क पर अश्लील हरकतें करते नजर आए लड़का-लड़की, बन गया वीडियो

पब्लिक प्लेस पर मर्यादा बनाए रखना समाज की एक अहम जिम्मेदारी मानी जाती है. हालांकि, आजकल कुछ लोग इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं. ऐसा ही एक मामला हाल ही में सोशल मीडिया पर देखने को मिला,

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 21 Dec 2025 01:34 PM (IST)
आज के डिजिटल दौर में सोशल मीडिया लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. हर छोटी-बड़ी घटना मिनटों में वायरल हो जाती है. लोग न सिर्फ अपनी खुशियां, बल्कि निजी पलों को भी बिना सोचे-समझे कैमरे में कैद कर सोशल मीडिया पर डाल देते हैं. हालांकि, कई बार ये हरकतें लोगों को अन कंफर्टेबल कर देती हैं, खासकर जब बात पब्लिक प्लेसेस की हो. 

पब्लिक प्लेस पर मर्यादा बनाए रखना समाज की एक अहम जिम्मेदारी मानी जाती है, लेकिन आजकल कुछ लोग इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं. ऐसा ही एक मामला हाल ही में सोशल मीडिया पर देखने को मिला, जिसने लोगों का ध्यान खींच लिया और चर्चा का विषय बन गया. 

क्या है पूरा मामला?

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर @Marwadi_girl0 नाम के अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया गया है. इस वीडियो में एक लड़का और लड़की ऑटो रिक्शा में बैठकर सफर कर रहे होते हैं. हैरानी की बात यह है कि दोनों बीच सड़क पर, चलते ऑटो के अंदर ही एक-दूसरे को किस (लिपलॉक) करते नजर आते हैं. वीडियो को सड़क पर चल रहे किसी राहगीर ने अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया और बाद में सोशल मीडिया पर डाल दिया. देखते ही देखते यह वीडियो इंटरनेट पर फैल गया. 

क्यों हो रहा है वीडियो वायरल?

वीडियो वायरल होने की सबसे बड़ी वजह है उसका पब्लिक प्लेस पर रिकॉर्ड होना है. ऑटो एक आम सार्वजनिक साधन है, जिसमें रोजाना कई लोग सफर करते हैं. ऐसे में इस तरह का व्यवहार लोगों को चौंकाने वाला लगा. वीडियो के साथ कैप्शन लिखा गया लगता है इन्होंने ऑटो को OYO समझ लिया है. यही लाइन सोशल मीडिया पर लोगों को खूब पसंद आई और मजाक का कारण भी बन गई. 

सोशल मीडिया पर लोगों के मजेदार कमेंट्स

जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, यह तेजी से वायरल हो गया. कुछ लोगों ने इसे मर्यादा के खिलाफ बताया. कुछ ने मजाकिया अंदाज में कमेंट किए तो कुछ ने कहा कि प्यार अपनी जगह है, लेकिन पब्लिक प्लेस की सीमाएं होती हैं. कई यूजर्स ने लिखा कि आजकल लोग लाइक्स और व्यूज के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं. 

Published at : 21 Dec 2025 01:34 PM (IST)
Social Media Couple Viral Video TRENDING VIRAL VIDEO Auto Rickshaw Video
